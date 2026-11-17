Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,42 TL olarak belirlenirken, günlük değişim %0,06 civarında gerçekleşti. Dolar bugün 50,42 TL üzerinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta içinde Dolar/TL 50,18 TL’den 50,42 TL’ye yükselerek 7 günlük süreçte 0,24 TL artış kaydetti. Bu artış, toplamda %0,48’lik bir yükselişe karşılık geliyor. Eğer elinizde 1.000 dolar bulundursanız, bu durum alış kuru üzerinden 1.000 dolarınızı 50.410 TL’ye çevirebileceğinizi gösteriyor. Ayrıca 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 252.050 TL.
Dolar/TL 7 gün önce 50,18 TL’den işlem görürken, dün 50,39 TL’ye yükselmişti. Bugünkü 50,42 TL değeri, bazı yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir seviyeye işaret ediyor. 7 günlük Dolar/TL serisi ise şöyle: 2026-11-09: 50,18 TL, 2026-11-10: 50,23 TL, 2026-11-11: 50,23 TL, 2026-11-12: 50,25 TL, 2026-11-13: 50,37 TL, 2026-11-16: 50,39 TL ve 2026-11-17: 50,42 TL.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,26 TL iken, direnç seviyesi olarak da 50,50 TL izleniyor. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli danışma noktaları oluşturabilir.
17 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,41 TL
|50,42 TL
|%0,06
17 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,54 TL
|55,58 TL
|%0,20
|İngiliz Sterlini
|66,60 TL
|66,61 TL
|%0,21
|İsviçre Frangı
|60,11 TL
|60,15 TL
|%0,27
|Kanada Doları
|35,26 TL
|35,27 TL
|%0,09
|Avustralya Doları
|33,97 TL
|33,99 TL
|%0,15
|Çin Yuanı
|7,56 TL
|7,57 TL
|%0,06
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,18
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,00 TL
|%0,30
17 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1011
|%0,14
|GBP/USD
|1,3200
|%0,16
|USD/JPY
|159,12
|%-0,23
|USD/CHF
|0,8384
|%-0,21
Grafik, son 7 günlük Dolar/TL kur değişimini göstermektedir.
Dolar/TL şu an 50,42 TL seviyesinde işlem görmekte ve takip edilmesi gereken destek noktasının üzerinde duruyor. Direnç seviyesi ise 50,50 TL. Bu seviyeler piyasa hareketliliği açısından kritik öneme sahip. Dolar/TL'deki gelişmeler, genel piyasa şartlarına ve uluslararası duruma bağlı olarak değişebilir.
Serbest piyasadaki güncel 50,41 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.410 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.
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