Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,42 TL olarak belirlenirken, günlük değişim %0,06 civarında gerçekleşti. Dolar bugün 50,42 TL üzerinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta içinde Dolar/TL 50,18 TL’den 50,42 TL’ye yükselerek 7 günlük süreçte 0,24 TL artış kaydetti. Bu artış, toplamda %0,48’lik bir yükselişe karşılık geliyor. Eğer elinizde 1.000 dolar bulundursanız, bu durum alış kuru üzerinden 1.000 dolarınızı 50.410 TL’ye çevirebileceğinizi gösteriyor. Ayrıca 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 252.050 TL.

Dolar/TL 7 gün önce 50,18 TL’den işlem görürken, dün 50,39 TL’ye yükselmişti. Bugünkü 50,42 TL değeri, bazı yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir seviyeye işaret ediyor. 7 günlük Dolar/TL serisi ise şöyle: 2026-11-09: 50,18 TL, 2026-11-10: 50,23 TL, 2026-11-11: 50,23 TL, 2026-11-12: 50,25 TL, 2026-11-13: 50,37 TL, 2026-11-16: 50,39 TL ve 2026-11-17: 50,42 TL.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,26 TL iken, direnç seviyesi olarak da 50,50 TL izleniyor. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli danışma noktaları oluşturabilir.

Güncel Dolar Kuru

17 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,41 TL 50,42 TL %0,06





Güncel Döviz Kurları

17 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,54 TL 55,58 TL %0,20 İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,61 TL %0,21 İsviçre Frangı 60,11 TL 60,15 TL %0,27 Kanada Doları 35,26 TL 35,27 TL %0,09 Avustralya Doları 33,97 TL 33,99 TL %0,15 Çin Yuanı 7,56 TL 7,57 TL %0,06 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,18 İsveç Kronu 5,00 TL 5,00 TL %0,30





Öne Çıkan Pariteler

17 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1011 %0,14 GBP/USD 1,3200 %0,16 USD/JPY 159,12 %-0,23 USD/CHF 0,8384 %-0,21





Grafik, son 7 günlük Dolar/TL kur değişimini göstermektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 50,42 TL seviyesinde işlem görmekte ve takip edilmesi gereken destek noktasının üzerinde duruyor. Direnç seviyesi ise 50,50 TL. Bu seviyeler piyasa hareketliliği açısından kritik öneme sahip. Dolar/TL'deki gelişmeler, genel piyasa şartlarına ve uluslararası duruma bağlı olarak değişebilir.

Sıkça Sorulan Sorular