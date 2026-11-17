Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,55 TL, satış kuru ise 55,57 TL olarak işlem görüyor. Euro, bugünkü işleminde %0,20 oranında bir artış kaydederken, haftalık bazda 7 gün önceki değeri 56,38 TL'den 55,57 TL'ye gerileyerek -0,81 TL'lik bir değişim göstermiştir. Bu durum, yüzde olarak ise %-1,44'lük bir düşüşe işaret ediyor. 1.000 euro alış kuru üzerinden 55.550 TL, 5.000 euro ise 277.750 TL değerine sahip.
Son bir hafta içinde Euro/TL'nin hareketlerine göz attığımızda, 7 gün önce 56,38 TL olan euro, sırasıyla 56,08 TL, 55,74 TL, 55,69 TL, 55,56 TL, 55,45 TL ve en son 55,57 TL seviyesine inerek bir düşüş trendi izledi. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir referans noktası teşkil ediyor.
Euro/TL'deki teknik seviyelere baktığımızda, destek 55,22 TL, direnç ise 56,15 TL seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin ne yönde test edileceği, piyasa dinamikleri ve yatırımcı davranışları açısından önemli bir gösterge olabilir. Aynı zamanda, EUR/USD paritesinin 1,1011 seviyesinde işlem görmesi, Euro’nun değer hareketlerini etkileme potansiyelini de gözler önüne seriyor.
17 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,55 TL
|55,57 TL
|%0,20
17 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,41 TL
|50,43 TL
|%0,06
|İngiliz Sterlini
|66,60 TL
|66,61 TL
|%0,21
|İsviçre Frangı
|60,09 TL
|60,14 TL
|%0,25
|Kanada Doları
|35,26 TL
|35,28 TL
|%0,09
|Avustralya Doları
|33,97 TL
|34,00 TL
|%0,17
|Çin Yuanı
|7,56 TL
|7,57 TL
|%0,06
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,18
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,00 TL
|%0,29
17 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1011
|%0,14
|GBP/USD
|1,3199
|%0,15
|USD/JPY
|159,12
|%-0,23
|USD/CHF
|0,8386
|%-0,19
Son bir haftalık Euro/TL verilerine dayanan grafikte, hafta boyunca değer kaybeden euro'nun nasıl bir seyir izlediği daha net bir şekilde görülebilir.
Euro/TL şu anda 55,57 TL seviyesinde yer almakta ve bu seviyenin altında 55,22 TL'lik destek noktası bulunuyor. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmesi, olası fiyat hareketleri hakkında bilgi edinmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki hareketler de Euro/TL üzerinde etkili olabilir; bu nedenle piyasalardaki güncel koşulları göz önünde bulundurmak önemlidir.
Serbest piyasa 55,55 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.550 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1011 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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