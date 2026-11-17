Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,55 TL, satış kuru ise 55,57 TL olarak işlem görüyor. Euro, bugünkü işleminde %0,20 oranında bir artış kaydederken, haftalık bazda 7 gün önceki değeri 56,38 TL'den 55,57 TL'ye gerileyerek -0,81 TL'lik bir değişim göstermiştir. Bu durum, yüzde olarak ise %-1,44'lük bir düşüşe işaret ediyor. 1.000 euro alış kuru üzerinden 55.550 TL, 5.000 euro ise 277.750 TL değerine sahip.

Son bir hafta içinde Euro/TL'nin hareketlerine göz attığımızda, 7 gün önce 56,38 TL olan euro, sırasıyla 56,08 TL, 55,74 TL, 55,69 TL, 55,56 TL, 55,45 TL ve en son 55,57 TL seviyesine inerek bir düşüş trendi izledi. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir referans noktası teşkil ediyor.

Euro/TL'deki teknik seviyelere baktığımızda, destek 55,22 TL, direnç ise 56,15 TL seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin ne yönde test edileceği, piyasa dinamikleri ve yatırımcı davranışları açısından önemli bir gösterge olabilir. Aynı zamanda, EUR/USD paritesinin 1,1011 seviyesinde işlem görmesi, Euro’nun değer hareketlerini etkileme potansiyelini de gözler önüne seriyor.

Güncel Euro Kuru

17 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,55 TL 55,57 TL %0,20





Güncel Döviz Kurları

17 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,41 TL 50,43 TL %0,06 İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,61 TL %0,21 İsviçre Frangı 60,09 TL 60,14 TL %0,25 Kanada Doları 35,26 TL 35,28 TL %0,09 Avustralya Doları 33,97 TL 34,00 TL %0,17 Çin Yuanı 7,56 TL 7,57 TL %0,06 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,18 İsveç Kronu 5,00 TL 5,00 TL %0,29





Öne Çıkan Pariteler

17 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1011 %0,14 GBP/USD 1,3199 %0,15 USD/JPY 159,12 %-0,23 USD/CHF 0,8386 %-0,19





Son bir haftalık Euro/TL verilerine dayanan grafikte, hafta boyunca değer kaybeden euro'nun nasıl bir seyir izlediği daha net bir şekilde görülebilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL şu anda 55,57 TL seviyesinde yer almakta ve bu seviyenin altında 55,22 TL'lik destek noktası bulunuyor. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmesi, olası fiyat hareketleri hakkında bilgi edinmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki hareketler de Euro/TL üzerinde etkili olabilir; bu nedenle piyasalardaki güncel koşulları göz önünde bulundurmak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular