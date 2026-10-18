18 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Bugün Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,56 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %0,10 olarak kaydedilmiştir. Dolar’ın bugünkü değeri ile birlikte serbest piyasa kullanıcıları 1.000 dolar için 49.480 TL, 5.000 dolar için ise 247.400 TL ödemektedir. Geçtiğimiz haftaya göre, 7 gün önce 49,25 TL seviyesinde olan Dolar/TL, 0,31 TL artışla bugün 49,56 TL’ye ulaşmıştır. Bu durum, yüzde bazında ise %0,63 değer kazanımını göstermektedir.
Son bir haftalık Dolar/TL serisinde ise 8 Ekim’de 49,25 TL, 9 Ekim’de 49,27 TL, 12 Ekim’de 49,30 TL, 13 Ekim’de 49,38 TL, 14 Ekim’de 49,40 TL, 15 Ekim’de 49,47 TL ve 16 Ekim’de 49,56 TL seviyeleri kaydedilmiştir. Bu verilere göre, Dolar/TL’de son bir haftada toplamda 310,00 TL’lik bir artış yaşanmıştır.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,35 TL, direnç seviyesi ise 49,66 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasanın yönü ve olası hareketlilikler açısından dikkat edilmesi gereken önemli noktaları işaret etmektedir.
18 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,48 TL
|49,56 TL
|%0,10
18 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,64 TL
|55,77 TL
|%0,12
|İngiliz Sterlini
|66,00 TL
|66,15 TL
|%0,39
|İsviçre Frangı
|60,05 TL
|60,17 TL
|%0,47
|Kanada Doları
|35,00 TL
|35,06 TL
|%0,44
|Avustralya Doları
|34,37 TL
|34,44 TL
|%0,48
|Çin Yuanı
|7,40 TL
|7,41 TL
|%0,15
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,49
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,00 TL
|%0,44
18 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1239
|%0,17
|GBP/USD
|1,3327
|%0,39
|USD/JPY
|158,00
|%0,01
|USD/CHF
|0,8238
|%-0,36
Son 7 gün içerisinde Dolar/TL'de yaşanan değişimin grafik olarak izlenmesi, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları açısından önemli bilgiler sunmaktadır.
Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, destek 49,35 TL ve direnç 49,66 TL seviyeleri arasında hareket etmektedir. Bu seviyeler, piyasanın gidişatını belirleyen kritik noktalardır. Ekonomik gelişmelerin ve piyasa trendlerinin bu seviyelerde yaratabileceği etkilerin izlenmesi, yatırımcılar için stratejik bir önem taşımaktadır.
Serbest piyasadaki güncel 49,48 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.480 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,10 oranında değişim kaydetmiştir.
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