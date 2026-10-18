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18 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL, serbest piyasada 49,56 TL seviyesinden işlem görüyor ve günlük değişimi %0,10. Geçtiğimiz haftaya göre, Dolar/TL 0,31 TL artarak 49,56 TL’ye ulaşmış durumda.

18 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Bugün Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,56 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %0,10 olarak kaydedilmiştir. Dolar’ın bugünkü değeri ile birlikte serbest piyasa kullanıcıları 1.000 dolar için 49.480 TL, 5.000 dolar için ise 247.400 TL ödemektedir. Geçtiğimiz haftaya göre, 7 gün önce 49,25 TL seviyesinde olan Dolar/TL, 0,31 TL artışla bugün 49,56 TL’ye ulaşmıştır. Bu durum, yüzde bazında ise %0,63 değer kazanımını göstermektedir.

Son bir haftalık Dolar/TL serisinde ise 8 Ekim’de 49,25 TL, 9 Ekim’de 49,27 TL, 12 Ekim’de 49,30 TL, 13 Ekim’de 49,38 TL, 14 Ekim’de 49,40 TL, 15 Ekim’de 49,47 TL ve 16 Ekim’de 49,56 TL seviyeleri kaydedilmiştir. Bu verilere göre, Dolar/TL’de son bir haftada toplamda 310,00 TL’lik bir artış yaşanmıştır.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,35 TL, direnç seviyesi ise 49,66 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasanın yönü ve olası hareketlilikler açısından dikkat edilmesi gereken önemli noktaları işaret etmektedir.

Güncel Dolar Kuru

18 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,48 TL 49,56 TL %0,10


Güncel Döviz Kurları

18 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,64 TL 55,77 TL %0,12
İngiliz Sterlini 66,00 TL 66,15 TL %0,39
İsviçre Frangı 60,05 TL 60,17 TL %0,47
Kanada Doları 35,00 TL 35,06 TL %0,44
Avustralya Doları 34,37 TL 34,44 TL %0,48
Çin Yuanı 7,40 TL 7,41 TL %0,15
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,49
İsveç Kronu 4,99 TL 5,00 TL %0,44


Öne Çıkan Pariteler

18 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1239 %0,17
GBP/USD 1,3327 %0,39
USD/JPY 158,00 %0,01
USD/CHF 0,8238 %-0,36


Son 7 gün içerisinde Dolar/TL'de yaşanan değişimin grafik olarak izlenmesi, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları açısından önemli bilgiler sunmaktadır.

18 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, destek 49,35 TL ve direnç 49,66 TL seviyeleri arasında hareket etmektedir. Bu seviyeler, piyasanın gidişatını belirleyen kritik noktalardır. Ekonomik gelişmelerin ve piyasa trendlerinin bu seviyelerde yaratabileceği etkilerin izlenmesi, yatırımcılar için stratejik bir önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,48 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.480 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,10 oranında değişim kaydetmiştir.

18 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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