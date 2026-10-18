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18 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasada 55,77 TL'den işlem görmekte ve son bir haftada %0,69 değer kazanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde dalgalanmalara rağmen, Euro’nun yükselişi dikkat çekiyor.

18 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,64 TL, satış kuru ise 55,77 TL seviyesinde işlem görmekte. Bugün Euro/TL, günlük %0,12 oranında bir artışla 55,77 TL'den satılmakta. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.640 TL, 5.000 euro ise 278.200 TL'ye karşılık geliyor. Euro bugün TL karşısında 0,38 TL artarak, son bir haftada %0,69’luk bir değer kazanımı sağladı.

Son 7 gün içinde Euro/TL’nin performansına bakıldığında, bir hafta önce 55,39 TL seviyesindeyken, bu sabah 55,77 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dalgalanmalara bakacak olursak, 8 Ekim'de başlayan süreçte kurlar 55,39 TL'den 55,77 TL'ye kadar yükseldi. Özellikle 12 Ekim günü 55,06 TL seviyesine inen euro, son iki günde yeniden artış göstermeyi başardı.

Dünya genelinde EUR/USD paritesi ise 1,1239 seviyesine ulaşarak günlük %0,17’lik bir artış gösterdi. Euro/TL'nin yukarı yönlü hareketinin, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkilendiği düşünülmekte. Ancak bu konuda spesifik bir piyasa etkeni verilmediğinden, kur hareketleri üzerine kesin yorumlar yapmak mümkün değil.

Güncel Euro Kuru

18 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,64 TL 55,77 TL %0,12


Güncel Döviz Kurları

18 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,48 TL 49,56 TL %0,10
İngiliz Sterlini 66,00 TL 66,15 TL %0,39
İsviçre Frangı 60,05 TL 60,17 TL %0,47
Kanada Doları 35,00 TL 35,06 TL %0,44
Avustralya Doları 34,37 TL 34,44 TL %0,48
Çin Yuanı 7,40 TL 7,41 TL %0,15
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,49
İsveç Kronu 4,99 TL 5,00 TL %0,44


Öne Çıkan Pariteler

18 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1239 %0,17
GBP/USD 1,3327 %0,39
USD/JPY 158,00 %0,01
USD/CHF 0,8238 %-0,36


18 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'nin 55,30 TL desteği ve 56,01 TL direnci ile belirlenen seviyeleri izlenmesi gereken önemli noktalar. Mevcut 55,77 TL seviyesi, destek seviyesinin üzerine çıkılması halinde daha yukarılara yönelme isteği oluşturabilir. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki hareketler de Euro/TL için dikkatle takip edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,64 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.640 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1239 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

18 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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