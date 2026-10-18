18 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,64 TL, satış kuru ise 55,77 TL seviyesinde işlem görmekte. Bugün Euro/TL, günlük %0,12 oranında bir artışla 55,77 TL'den satılmakta. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.640 TL, 5.000 euro ise 278.200 TL'ye karşılık geliyor. Euro bugün TL karşısında 0,38 TL artarak, son bir haftada %0,69’luk bir değer kazanımı sağladı.
Son 7 gün içinde Euro/TL’nin performansına bakıldığında, bir hafta önce 55,39 TL seviyesindeyken, bu sabah 55,77 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dalgalanmalara bakacak olursak, 8 Ekim'de başlayan süreçte kurlar 55,39 TL'den 55,77 TL'ye kadar yükseldi. Özellikle 12 Ekim günü 55,06 TL seviyesine inen euro, son iki günde yeniden artış göstermeyi başardı.
Dünya genelinde EUR/USD paritesi ise 1,1239 seviyesine ulaşarak günlük %0,17’lik bir artış gösterdi. Euro/TL'nin yukarı yönlü hareketinin, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkilendiği düşünülmekte. Ancak bu konuda spesifik bir piyasa etkeni verilmediğinden, kur hareketleri üzerine kesin yorumlar yapmak mümkün değil.
18 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,64 TL
|55,77 TL
|%0,12
18 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,48 TL
|49,56 TL
|%0,10
|İngiliz Sterlini
|66,00 TL
|66,15 TL
|%0,39
|İsviçre Frangı
|60,05 TL
|60,17 TL
|%0,47
|Kanada Doları
|35,00 TL
|35,06 TL
|%0,44
|Avustralya Doları
|34,37 TL
|34,44 TL
|%0,48
|Çin Yuanı
|7,40 TL
|7,41 TL
|%0,15
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,49
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,00 TL
|%0,44
18 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1239
|%0,17
|GBP/USD
|1,3327
|%0,39
|USD/JPY
|158,00
|%0,01
|USD/CHF
|0,8238
|%-0,36
Euro/TL'nin 55,30 TL desteği ve 56,01 TL direnci ile belirlenen seviyeleri izlenmesi gereken önemli noktalar. Mevcut 55,77 TL seviyesi, destek seviyesinin üzerine çıkılması halinde daha yukarılara yönelme isteği oluşturabilir. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki hareketler de Euro/TL için dikkatle takip edilmelidir.
Serbest piyasa 55,64 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.640 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1239 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum