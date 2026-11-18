Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,43 TL, satış fiyatı ise 50,46 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugünkü Dolar/TL, dünkü kapanışa göre %0,05 oranında bir artış kaydetti. Bu durumda, Dolar bugün kaç TL sorusunun yanıtı 50,46 TL olarak verilebilir.

Son 7 günlük veriler değerlendirildiğinde, 7 gün önce Dolar/TL kuru 50,23 TL seviyesindeydi ve bugün 50,46 TL’ye yükselerek 1 doların TL cinsinden değişimi 0,23 TL, yüzde değişimi ise %0,46 olarak gerçekleşti. 1.000 doların TL karşılığı alış kuru üzerinden 50.430 TL olarak hesaplanırken, bu değer son bir haftada 230,00 TL artış gösterdi. 5.000 doların TL karşılığı ise 252.150 TL oldu.

Daha önceki seanslarda Dolar/TL 50,25 TL ve 50,37 TL seviyelerini görebildi. Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,31 TL, direnç seviyesi ise 50,54 TL olarak belirtiliyor. Küresel piyasa etkenlerinin yanında, özellikle yerel makroekonomik göstergeler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Güncel Dolar Kuru

18 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,43 TL 50,46 TL %0,05





Güncel Döviz Kurları

18 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,41 TL 55,47 TL %-0,16 İngiliz Sterlini 66,59 TL 66,59 TL %-0,09 İsviçre Frangı 59,94 TL 60,01 TL %-0,08 Kanada Doları 35,22 TL 35,25 TL %-0,10 Avustralya Doları 33,88 TL 33,91 TL %-0,16 Çin Yuanı 7,56 TL 7,57 TL %0,05 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,35 İsveç Kronu 4,97 TL 4,98 TL %-0,19





Öne Çıkan Pariteler

18 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0983 %-0,21 GBP/USD 1,3192 %-0,13 USD/JPY 159,27 %-0,04 USD/CHF 0,8410 %0,13





Son 7 günlük kur değişimini gözler önüne seren grafik, yatırımcılar için önemli bir izleme aracı olmaya devam ediyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin 50,31 TL destek seviyesi üzerindeki durumu, olası bir düşüş senaryosu için önemli bir sınır. Öte yandan, 50,54 TL direnci ise yükseliş hareketlerini şekillendirebilecek kritik bir nokta. Bu seviyeleri takip etmek, yatırımcıların pozisyonlarını belirlemesine yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular