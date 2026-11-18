Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,43 TL, satış fiyatı ise 50,46 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugünkü Dolar/TL, dünkü kapanışa göre %0,05 oranında bir artış kaydetti. Bu durumda, Dolar bugün kaç TL sorusunun yanıtı 50,46 TL olarak verilebilir.
Son 7 günlük veriler değerlendirildiğinde, 7 gün önce Dolar/TL kuru 50,23 TL seviyesindeydi ve bugün 50,46 TL’ye yükselerek 1 doların TL cinsinden değişimi 0,23 TL, yüzde değişimi ise %0,46 olarak gerçekleşti. 1.000 doların TL karşılığı alış kuru üzerinden 50.430 TL olarak hesaplanırken, bu değer son bir haftada 230,00 TL artış gösterdi. 5.000 doların TL karşılığı ise 252.150 TL oldu.
Daha önceki seanslarda Dolar/TL 50,25 TL ve 50,37 TL seviyelerini görebildi. Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,31 TL, direnç seviyesi ise 50,54 TL olarak belirtiliyor. Küresel piyasa etkenlerinin yanında, özellikle yerel makroekonomik göstergeler yatırımcıların dikkatini çekiyor.
18 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,43 TL
|50,46 TL
|%0,05
18 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,41 TL
|55,47 TL
|%-0,16
|İngiliz Sterlini
|66,59 TL
|66,59 TL
|%-0,09
|İsviçre Frangı
|59,94 TL
|60,01 TL
|%-0,08
|Kanada Doları
|35,22 TL
|35,25 TL
|%-0,10
|Avustralya Doları
|33,88 TL
|33,91 TL
|%-0,16
|Çin Yuanı
|7,56 TL
|7,57 TL
|%0,05
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,35
|İsveç Kronu
|4,97 TL
|4,98 TL
|%-0,19
18 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0983
|%-0,21
|GBP/USD
|1,3192
|%-0,13
|USD/JPY
|159,27
|%-0,04
|USD/CHF
|0,8410
|%0,13
Son 7 günlük kur değişimini gözler önüne seren grafik, yatırımcılar için önemli bir izleme aracı olmaya devam ediyor.
Dolar/TL'nin 50,31 TL destek seviyesi üzerindeki durumu, olası bir düşüş senaryosu için önemli bir sınır. Öte yandan, 50,54 TL direnci ise yükseliş hareketlerini şekillendirebilecek kritik bir nokta. Bu seviyeleri takip etmek, yatırımcıların pozisyonlarını belirlemesine yardımcı olabilir.
Serbest piyasadaki güncel 50,43 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.430 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum