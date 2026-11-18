Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,41 TL, satış kuru ise 55,47 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bugün Euro/TL, günlük bazda %0,16’lık bir düşüş kaydederek 55,47 TL’den fiyatlanıyor. Geçtiğimiz bir hafta içinde Euro, 7 gün önce 56,08 TL seviyesinde bulunurken, güncel değeri ile -0,61 TL düşüş gösterdi ve aylık değişim %1,09’luk bir hareketle daha fazla değer kaybetti. Elindeki euroyu TL'ye çevirme senaryosunda, 1.000 euro için 55.410 TL ve 5.000 euro için 277.050 TL karşılığı alabilirsiniz.
Euro/TL son 7 gün içinde, 2026-11-10’da 56,08 TL’den başlarken ardından sırasıyla 55,74 TL, 55,69 TL, 55,56 TL, 55,45 TL ve 55,53 TL seviyelerini gördü. Bugün ise, değeri 55,47 TL olarak güncelledi. 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı son bir haftada -610,00 TL değişim gösterdi.
Destek seviyesi 55,25 TL, direnç seviyesi ise 55,88 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Euro/TL’de herhangi bir yön değişikliği olup olmayacağı konusunda dikkatle takip edilmelidir.
18 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,41 TL
|55,47 TL
|%-0,16
18 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,42 TL
|50,46 TL
|%0,05
|İngiliz Sterlini
|66,59 TL
|66,60 TL
|%-0,08
|İsviçre Frangı
|59,94 TL
|60,01 TL
|%-0,08
|Kanada Doları
|35,22 TL
|35,25 TL
|%-0,10
|Avustralya Doları
|33,88 TL
|33,91 TL
|%-0,16
|Çin Yuanı
|7,56 TL
|7,57 TL
|%0,05
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,35
|İsveç Kronu
|4,97 TL
|4,98 TL
|%-0,18
18 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0983
|%-0,21
|GBP/USD
|1,3192
|%-0,13
|USD/JPY
|159,27
|%-0,04
|USD/CHF
|0,8410
|%0,13
Euro/TL'nin son 7 günlük kur değişimi, yukarıdaki tablolarda detaylı bir şekilde görüntülenebilir.
Mevcut Euro/TL değeri, belirlenen destek ve direnç seviyeleri arasında işlem görmekte. 55,25 TL’lik destek noktası, aşağı yönlü hareketlerde önemli bir seviye olarak öne çıkarken, 55,88 TL’lik direnç ise yukarı yönlü hareketler için kritik bir izleme noktası. Euro ve Dolar paritesinin etkisi ve küresel piyasaların dalgalanmaları, Euro/TL üzerinde belirleyici faktörler olarak karşımıza çıkıyor.
Serbest piyasa 55,41 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.410 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0983 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum