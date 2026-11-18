Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,41 TL, satış kuru ise 55,47 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bugün Euro/TL, günlük bazda %0,16’lık bir düşüş kaydederek 55,47 TL’den fiyatlanıyor. Geçtiğimiz bir hafta içinde Euro, 7 gün önce 56,08 TL seviyesinde bulunurken, güncel değeri ile -0,61 TL düşüş gösterdi ve aylık değişim %1,09’luk bir hareketle daha fazla değer kaybetti. Elindeki euroyu TL'ye çevirme senaryosunda, 1.000 euro için 55.410 TL ve 5.000 euro için 277.050 TL karşılığı alabilirsiniz.

Euro/TL son 7 gün içinde, 2026-11-10’da 56,08 TL’den başlarken ardından sırasıyla 55,74 TL, 55,69 TL, 55,56 TL, 55,45 TL ve 55,53 TL seviyelerini gördü. Bugün ise, değeri 55,47 TL olarak güncelledi. 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı son bir haftada -610,00 TL değişim gösterdi.

Destek seviyesi 55,25 TL, direnç seviyesi ise 55,88 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Euro/TL’de herhangi bir yön değişikliği olup olmayacağı konusunda dikkatle takip edilmelidir.

Güncel Euro Kuru

18 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,41 TL 55,47 TL %-0,16





Güncel Döviz Kurları

18 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,42 TL 50,46 TL %0,05 İngiliz Sterlini 66,59 TL 66,60 TL %-0,08 İsviçre Frangı 59,94 TL 60,01 TL %-0,08 Kanada Doları 35,22 TL 35,25 TL %-0,10 Avustralya Doları 33,88 TL 33,91 TL %-0,16 Çin Yuanı 7,56 TL 7,57 TL %0,05 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,35 İsveç Kronu 4,97 TL 4,98 TL %-0,18





Öne Çıkan Pariteler

18 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0983 %-0,21 GBP/USD 1,3192 %-0,13 USD/JPY 159,27 %-0,04 USD/CHF 0,8410 %0,13





Euro/TL'nin son 7 günlük kur değişimi, yukarıdaki tablolarda detaylı bir şekilde görüntülenebilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL değeri, belirlenen destek ve direnç seviyeleri arasında işlem görmekte. 55,25 TL’lik destek noktası, aşağı yönlü hareketlerde önemli bir seviye olarak öne çıkarken, 55,88 TL’lik direnç ise yukarı yönlü hareketler için kritik bir izleme noktası. Euro ve Dolar paritesinin etkisi ve küresel piyasaların dalgalanmaları, Euro/TL üzerinde belirleyici faktörler olarak karşımıza çıkıyor.

Sıkça Sorulan Sorular