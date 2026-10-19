19 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL'nin serbest piyasa alış fiyatı 55,66 TL, satış fiyatı ise 55,69 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı ise %-0,06 olarak kaydedilmiştir. Euro’nun TL karşısındaki hareketliliği, geçtiğimiz hafta içinde kaydedilen %0,71’lik küçük bir artışla 55,30 TL'den 55,69 TL’ye yükselmiştir. Bu bağlamda, 1.000 Euro’nun alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.660 TL, 5.000 Euro’nun karşılığı ise 278.300 TL olarak hesaplanmıştır.

Son 7 gün içerisinde Euro/TL'de yaşanan değişimler şu şekilde gerçekleşmiştir: 7 gün önce, 9 Ekim 2026'da Euro/TL 55,30 TL seviyesindeyken, 10 Ekim'de 55,06 TL, 13 Ekim'de 55,34 TL, 14 Ekim'de 55,16 TL, 15 Ekim'de 55,64 TL ve 16 Ekim'de 55,71 TL seviyelerine kadar çıkmıştır. Bugün ise 55,69 TL olarak kaydedilmiştir. Böylelikle, son 7 günde Euro/TL, 390,00 TL’lik bir artış yaşamıştır.

Euro/TL için teknik seviyeler incelendiğinde, destek noktası 55,26 TL, direnç noktası ise 55,91 TL olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyelerin takip edilmesi, olası fiyat hareketlerinde yatırımcılar açısından önemli bir göstergedir.

Öte yandan, EUR/USD paritesi 1,1226 seviyesinde işlem görmekte, günlük değişimi ise %-0,11'dir. Bunun Euro/TL üzerindeki etkisi sınırlı kalmakta olup, döviz kurlarındaki genel dalgalanmalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Güncel Euro Kuru

19 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,66 TL 55,69 TL %-0,06





Güncel Döviz Kurları

19 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,54 TL 49,56 TL %0,06 İngiliz Sterlini 66,09 TL 66,12 TL %0,04 İsviçre Frangı 60,09 TL 60,12 TL %-0,01 Kanada Doları 35,08 TL 35,09 TL %0,17 Avustralya Doları 34,54 TL 34,56 TL %0,44 Çin Yuanı 7,42 TL 7,42 TL %0,15 Rus Rublesi 0,59 TL 0,60 TL %0,52 İsveç Kronu 5,00 TL 5,00 TL %0,08





Öne Çıkan Pariteler

19 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1226 %-0,11 GBP/USD 1,3330 %0,02 USD/JPY 158,10 %0,06 USD/CHF 0,8244 %0,07





Son 7 günlük Euro/TL değişimini gösteren grafik, fiyatların nasıl bir seyir izlediğini görselleştirmektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için takip edilen destek seviyesi olan 55,26 TL ve direnç seviyesi olan 55,91 TL, yatırımcıların dikkatle izlemeleri gereken seviyelerdir. Mevcut fiyat bu seviyeler arasında kalırken, EUR/USD paritesindeki değişimler ve genel piyasa atmosferi, Euro/TL üzerindeki fiyat lanlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular