19 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL'nin serbest piyasa alış fiyatı 55,66 TL, satış fiyatı ise 55,69 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı ise %-0,06 olarak kaydedilmiştir. Euro’nun TL karşısındaki hareketliliği, geçtiğimiz hafta içinde kaydedilen %0,71’lik küçük bir artışla 55,30 TL'den 55,69 TL’ye yükselmiştir. Bu bağlamda, 1.000 Euro’nun alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.660 TL, 5.000 Euro’nun karşılığı ise 278.300 TL olarak hesaplanmıştır.
Son 7 gün içerisinde Euro/TL'de yaşanan değişimler şu şekilde gerçekleşmiştir: 7 gün önce, 9 Ekim 2026'da Euro/TL 55,30 TL seviyesindeyken, 10 Ekim'de 55,06 TL, 13 Ekim'de 55,34 TL, 14 Ekim'de 55,16 TL, 15 Ekim'de 55,64 TL ve 16 Ekim'de 55,71 TL seviyelerine kadar çıkmıştır. Bugün ise 55,69 TL olarak kaydedilmiştir. Böylelikle, son 7 günde Euro/TL, 390,00 TL’lik bir artış yaşamıştır.
Euro/TL için teknik seviyeler incelendiğinde, destek noktası 55,26 TL, direnç noktası ise 55,91 TL olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyelerin takip edilmesi, olası fiyat hareketlerinde yatırımcılar açısından önemli bir göstergedir.
Öte yandan, EUR/USD paritesi 1,1226 seviyesinde işlem görmekte, günlük değişimi ise %-0,11'dir. Bunun Euro/TL üzerindeki etkisi sınırlı kalmakta olup, döviz kurlarındaki genel dalgalanmalara dikkat edilmesi gerekmektedir.
19 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,66 TL
|55,69 TL
|%-0,06
19 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,54 TL
|49,56 TL
|%0,06
|İngiliz Sterlini
|66,09 TL
|66,12 TL
|%0,04
|İsviçre Frangı
|60,09 TL
|60,12 TL
|%-0,01
|Kanada Doları
|35,08 TL
|35,09 TL
|%0,17
|Avustralya Doları
|34,54 TL
|34,56 TL
|%0,44
|Çin Yuanı
|7,42 TL
|7,42 TL
|%0,15
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,60 TL
|%0,52
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,00 TL
|%0,08
19 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1226
|%-0,11
|GBP/USD
|1,3330
|%0,02
|USD/JPY
|158,10
|%0,06
|USD/CHF
|0,8244
|%0,07
Son 7 günlük Euro/TL değişimini gösteren grafik, fiyatların nasıl bir seyir izlediğini görselleştirmektedir.
Euro/TL için takip edilen destek seviyesi olan 55,26 TL ve direnç seviyesi olan 55,91 TL, yatırımcıların dikkatle izlemeleri gereken seviyelerdir. Mevcut fiyat bu seviyeler arasında kalırken, EUR/USD paritesindeki değişimler ve genel piyasa atmosferi, Euro/TL üzerindeki fiyat lanlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Serbest piyasa 55,66 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.660 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1226 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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