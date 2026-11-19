Dolar/TL serbest piyasada 50,47 TL seviyesinden işlem görürken, günlük değişim %0,07 olarak kaydedildi. Son bir haftada Dolar/TL, 50,23 TL'den 50,47 TL'ye yükselerek %0,48'lik bir artış gösterdi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 50.460 TL olarak hesaplanıyor. 1.000 dolarla 5.000 doların TL karşılıkları sırasıyla 50.460 TL ve 252.300 TL’dir.

Son 7 günde Dolar/TL'de yaşanan hareketliliğe baktığımızda, 7 gün önceki değerinin 50,23 TL olduğunu görüyoruz. Takip eden günlerde ise Dolar/TL, 50,25 TL, 50,37 TL, 50,39 TL, 50,42 TL ve 50,43 TL seviyelerine çıkarak bugün 50,47 TL'ye ulaşmış durumda. Özetle, bu süreçte dolardaki birim başına değişim 0,24 TL olarak hesaplandı.

Dolar/TL paritesinin destek seviyesi 50,31 TL olarak belirlenirken, önemli bir direnç noktası 50,55 TL civarında yer alıyor. Bu seviyelerin takip edilmesi, ilerleyen günlerde piyasanın yönünü belirlemek açısından önem taşıyor.

Güncel Dolar Kuru

19 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,46 TL 50,47 TL %0,07





Güncel Döviz Kurları

19 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,45 TL 55,52 TL %0,15 İngiliz Sterlini 66,43 TL 66,50 TL %0,13 İsviçre Frangı 59,81 TL 59,84 TL %0,03 Kanada Doları 35,19 TL 35,21 TL %-0,01 Avustralya Doları 33,75 TL 33,77 TL %-0,33 Çin Yuanı 7,57 TL 7,57 TL %0,11 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,06 İsveç Kronu 4,95 TL 4,96 TL %-0,07





Öne Çıkan Pariteler

19 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0966 %-0,09 GBP/USD 1,3135 %-0,11 USD/JPY 159,54 %0,15 USD/CHF 0,8435 %0,04





Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL güncel değeri 50,47 TL seviyelerinde bulunurken, destek seviyesi olan 50,31 TL'nin altında kalması durumunda olası düşüşler gerçekleşebilir. 50,55 TL direnci ise yukarı yönlü hareketlerde kritik bir noktayı oluşturuyor. Bu seviyelerin izlenmesi, piyasa koşullarının değerlendirilmesinde önem arz etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular