Dolar/TL serbest piyasada 50,47 TL seviyesinden işlem görürken, günlük değişim %0,07 olarak kaydedildi. Son bir haftada Dolar/TL, 50,23 TL'den 50,47 TL'ye yükselerek %0,48'lik bir artış gösterdi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 50.460 TL olarak hesaplanıyor. 1.000 dolarla 5.000 doların TL karşılıkları sırasıyla 50.460 TL ve 252.300 TL’dir.
Son 7 günde Dolar/TL'de yaşanan hareketliliğe baktığımızda, 7 gün önceki değerinin 50,23 TL olduğunu görüyoruz. Takip eden günlerde ise Dolar/TL, 50,25 TL, 50,37 TL, 50,39 TL, 50,42 TL ve 50,43 TL seviyelerine çıkarak bugün 50,47 TL'ye ulaşmış durumda. Özetle, bu süreçte dolardaki birim başına değişim 0,24 TL olarak hesaplandı.
Dolar/TL paritesinin destek seviyesi 50,31 TL olarak belirlenirken, önemli bir direnç noktası 50,55 TL civarında yer alıyor. Bu seviyelerin takip edilmesi, ilerleyen günlerde piyasanın yönünü belirlemek açısından önem taşıyor.
19 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,46 TL
|50,47 TL
|%0,07
19 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,45 TL
|55,52 TL
|%0,15
|İngiliz Sterlini
|66,43 TL
|66,50 TL
|%0,13
|İsviçre Frangı
|59,81 TL
|59,84 TL
|%0,03
|Kanada Doları
|35,19 TL
|35,21 TL
|%-0,01
|Avustralya Doları
|33,75 TL
|33,77 TL
|%-0,33
|Çin Yuanı
|7,57 TL
|7,57 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,06
|İsveç Kronu
|4,95 TL
|4,96 TL
|%-0,07
19 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0966
|%-0,09
|GBP/USD
|1,3135
|%-0,11
|USD/JPY
|159,54
|%0,15
|USD/CHF
|0,8435
|%0,04
Dolar/TL güncel değeri 50,47 TL seviyelerinde bulunurken, destek seviyesi olan 50,31 TL'nin altında kalması durumunda olası düşüşler gerçekleşebilir. 50,55 TL direnci ise yukarı yönlü hareketlerde kritik bir noktayı oluşturuyor. Bu seviyelerin izlenmesi, piyasa koşullarının değerlendirilmesinde önem arz etmektedir.
Serbest piyasadaki güncel 50,46 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.460 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,07 oranında değişim kaydetmiştir.
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