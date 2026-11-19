Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,42 TL ve satış kuru 55,52 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL, günlük %0,12 değer kazanarak, 7 gün önceki 55,74 TL seviyesinden 55,52 TL’ye düşmüş durumda. Bu durum, euroda gözlemlenen hafif dalgalanmaların yanı sıra EUR/USD paritesindeki %0,09’luk düşüş ile de ilişkilendirilebilir.

Elinizde 1.000 euro bulundurduğunuzda TL karşılığı 55.420 TL olurken, 5.000 euro karşılığı ise 277.100 TL’ye denk geliyor. Son 7 gün içinde Euro/TL, 55,74 TL'den 55,52 TL'ye gerileyerek toplamda 220,00 TL değer kaybı yaşadı ve %0,39’luk bir düşüş gösterdi.

7 günlük Euro/TL değerleri incelendiğinde, 12 Kasım'da 55,69 TL, 13 Kasım'da 55,56 TL, 16 Kasım'da 55,45 TL, 17 Kasım'da 55,53 TL ve 18 Kasım'da 55,40 TL seviyeleri görülmekte. Bugünkü değer ise bu sürecin sonunda 55,52 TL olarak kaydedildi.

Euro/TL için izlenmesi gereken destek seviyesi 55,37 TL, direnç seviyesi ise 55,71 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, yatırımcıların Euro/TL ile ilgili alım ve satım kararlarını etkileyebilecek önemli noktalardır.

Güncel Euro Kuru

19 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,42 TL 55,52 TL %0,12





Güncel Döviz Kurları

19 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,47 TL 50,47 TL %0,07 İngiliz Sterlini 66,43 TL 66,50 TL %0,13 İsviçre Frangı 59,81 TL 59,84 TL %0,02 Kanada Doları 35,19 TL 35,21 TL %-0,01 Avustralya Doları 33,75 TL 33,77 TL %-0,33 Çin Yuanı 7,57 TL 7,57 TL %0,11 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,08 İsveç Kronu 4,96 TL 4,96 TL %-0,07





Öne Çıkan Pariteler

19 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0966 %-0,09 GBP/USD 1,3134 %-0,12 USD/JPY 159,54 %0,15 USD/CHF 0,8436 %0,05





Son 7 günlük Euro/TL değişim grafiği, kullanıcıların kur trendini izlemesi açısından önem taşımaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,42 TL'lik alış kuru ile 55,37 TL destek seviyesinin yakınında hareket ediyor. Bu nedenle, destek ve direnç seviyelerinin izlenmesi, piyasalardaki dalgalanmaların yönetilmesi açısından kritik önem taşıyor. EUR/USD paritesindeki değişimlerin ise Euro/TL üzerindeki etkilerini güncel takip etmek gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular