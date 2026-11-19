Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,42 TL ve satış kuru 55,52 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL, günlük %0,12 değer kazanarak, 7 gün önceki 55,74 TL seviyesinden 55,52 TL’ye düşmüş durumda. Bu durum, euroda gözlemlenen hafif dalgalanmaların yanı sıra EUR/USD paritesindeki %0,09’luk düşüş ile de ilişkilendirilebilir.
Elinizde 1.000 euro bulundurduğunuzda TL karşılığı 55.420 TL olurken, 5.000 euro karşılığı ise 277.100 TL’ye denk geliyor. Son 7 gün içinde Euro/TL, 55,74 TL'den 55,52 TL'ye gerileyerek toplamda 220,00 TL değer kaybı yaşadı ve %0,39’luk bir düşüş gösterdi.
7 günlük Euro/TL değerleri incelendiğinde, 12 Kasım'da 55,69 TL, 13 Kasım'da 55,56 TL, 16 Kasım'da 55,45 TL, 17 Kasım'da 55,53 TL ve 18 Kasım'da 55,40 TL seviyeleri görülmekte. Bugünkü değer ise bu sürecin sonunda 55,52 TL olarak kaydedildi.
Euro/TL için izlenmesi gereken destek seviyesi 55,37 TL, direnç seviyesi ise 55,71 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, yatırımcıların Euro/TL ile ilgili alım ve satım kararlarını etkileyebilecek önemli noktalardır.
19 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,42 TL
|55,52 TL
|%0,12
19 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,47 TL
|50,47 TL
|%0,07
|İngiliz Sterlini
|66,43 TL
|66,50 TL
|%0,13
|İsviçre Frangı
|59,81 TL
|59,84 TL
|%0,02
|Kanada Doları
|35,19 TL
|35,21 TL
|%-0,01
|Avustralya Doları
|33,75 TL
|33,77 TL
|%-0,33
|Çin Yuanı
|7,57 TL
|7,57 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,08
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,96 TL
|%-0,07
19 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0966
|%-0,09
|GBP/USD
|1,3134
|%-0,12
|USD/JPY
|159,54
|%0,15
|USD/CHF
|0,8436
|%0,05
Son 7 günlük Euro/TL değişim grafiği, kullanıcıların kur trendini izlemesi açısından önem taşımaktadır.
Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,42 TL'lik alış kuru ile 55,37 TL destek seviyesinin yakınında hareket ediyor. Bu nedenle, destek ve direnç seviyelerinin izlenmesi, piyasalardaki dalgalanmaların yönetilmesi açısından kritik önem taşıyor. EUR/USD paritesindeki değişimlerin ise Euro/TL üzerindeki etkilerini güncel takip etmek gerekmektedir.
Serbest piyasa 55,42 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.420 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0966 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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