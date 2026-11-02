2 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Günümüzde Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,91 TL, satış kuru ise 55,94 TL olarak gerçekleşti. Euro, bugün %0,29’luk bir günlük değişim gösterirken, EUR/USD paritesinin 1,1183 seviyesinden işlem gördüğünü de belirtmekte fayda var. Son veriler, bir Euro'nun Türk Lirası karşısında 0,22 TL artışla 55,94 TL'ye çıktığını göstermektedir.
Piyasa verilerine göre, 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.910 TL’ye, 5.000 euro ise 279.550 TL’ye denk gelmektedir. Ayrıca, Euro/TL 7 gün önce 55,72 TL seviyesindeydi ve bugün 55,94 TL’ye çıkarak 0,22 TL'lik bir artışla %0,39 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz haftaya bakıldığında, Euro/TL'nin en yüksek noktası 55,94 TL, en düşük noktası ise 55,50 TL olarak kaydedilmiştir.
Haftalık değişim değeri ise dikkat çekici; Euro/TL, son yedi gün içinde 55,72 TL'den 55,94 TL’ye ulaşarak toplamda 220,00 TL'lik bir artış göstermiştir.
02 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,91 TL
|55,94 TL
|%0,29
02 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,96 TL
|49,98 TL
|%0,06
|İngiliz Sterlini
|67,00 TL
|67,01 TL
|%0,04
|İsviçre Frangı
|60,67 TL
|60,70 TL
|%0,22
|Kanada Doları
|35,73 TL
|35,75 TL
|%0,01
|Avustralya Doları
|35,07 TL
|35,10 TL
|%-0,11
|Çin Yuanı
|7,52 TL
|7,52 TL
|%0,18
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%-0,24
|İsveç Kronu
|5,10 TL
|5,10 TL
|%0,29
02 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1183
|%0,21
|GBP/USD
|1,3398
|%0,06
|USD/JPY
|157,78
|%0,14
|USD/CHF
|0,8234
|%-0,16
Son 7 günlük döneme ilişkin veriler, Euro/TL’nin eğilimlerini analiz etmek açısından değerlidir. Euro/TL, 55,65 TL seviyesinin üzerinde işlem görerek direnci zorlamaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu direnç seviyesinin ne ölçüde aşılacağı, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmektedir.
Euro/TL’nin mevcut seviyesi 55,94 TL, destek seviyesi olarak 55,65 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. 56,09 TL ise potansiyel direncin olduğu bir seviyedir. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi, piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki hareketler de Euro/TL üzerindeki etkileri dolayısıyla izlenmelidir.
Serbest piyasa 55,91 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.910 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1183 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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