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2 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL, serbest piyasada 55,94 TL'den işlem görmekte olup günlük %0,29'luk bir değişim gösterdi. Geçen hafta itibarıyla 55,72 TL'den 55,94 TL'ye çıkarak %0,39 oranında değer kazandı.

2 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Günümüzde Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,91 TL, satış kuru ise 55,94 TL olarak gerçekleşti. Euro, bugün %0,29’luk bir günlük değişim gösterirken, EUR/USD paritesinin 1,1183 seviyesinden işlem gördüğünü de belirtmekte fayda var. Son veriler, bir Euro'nun Türk Lirası karşısında 0,22 TL artışla 55,94 TL'ye çıktığını göstermektedir.

Piyasa verilerine göre, 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.910 TL’ye, 5.000 euro ise 279.550 TL’ye denk gelmektedir. Ayrıca, Euro/TL 7 gün önce 55,72 TL seviyesindeydi ve bugün 55,94 TL’ye çıkarak 0,22 TL'lik bir artışla %0,39 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz haftaya bakıldığında, Euro/TL'nin en yüksek noktası 55,94 TL, en düşük noktası ise 55,50 TL olarak kaydedilmiştir.

Haftalık değişim değeri ise dikkat çekici; Euro/TL, son yedi gün içinde 55,72 TL'den 55,94 TL’ye ulaşarak toplamda 220,00 TL'lik bir artış göstermiştir.

Güncel Euro Kuru

02 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,91 TL 55,94 TL %0,29


Güncel Döviz Kurları

02 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,96 TL 49,98 TL %0,06
İngiliz Sterlini 67,00 TL 67,01 TL %0,04
İsviçre Frangı 60,67 TL 60,70 TL %0,22
Kanada Doları 35,73 TL 35,75 TL %0,01
Avustralya Doları 35,07 TL 35,10 TL %-0,11
Çin Yuanı 7,52 TL 7,52 TL %0,18
Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %-0,24
İsveç Kronu 5,10 TL 5,10 TL %0,29


Öne Çıkan Pariteler

02 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1183 %0,21
GBP/USD 1,3398 %0,06
USD/JPY 157,78 %0,14
USD/CHF 0,8234 %-0,16


Son 7 günlük döneme ilişkin veriler, Euro/TL’nin eğilimlerini analiz etmek açısından değerlidir. Euro/TL, 55,65 TL seviyesinin üzerinde işlem görerek direnci zorlamaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu direnç seviyesinin ne ölçüde aşılacağı, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmektedir.

2 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL’nin mevcut seviyesi 55,94 TL, destek seviyesi olarak 55,65 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. 56,09 TL ise potansiyel direncin olduğu bir seviyedir. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi, piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki hareketler de Euro/TL üzerindeki etkileri dolayısıyla izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,91 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.910 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1183 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

2 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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