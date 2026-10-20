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20 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 49,57 TL alış ve 49,58 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise %0,08 olarak kaydedildi ve 1 dolardaki artış 0,28 TL oldu.

20 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,57 TL, satış fiyatı ise 49,58 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı %0,08 olarak kaydedildi. Son verilere göre, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.570 TL, 5.000 doların ise 247.850 TL. 7 gün önce Dolar/TL kuru 49,30 TL seviyesindeydi ve bu süre zarfında 1 doların TL cinsinden artışı 0,28 TL oldu; bu da %0,57’lik bir artışa işaret ediyor. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise son bir haftada 280,00 TL olarak saptandı.

Dolar/TL 7 günlük hareketine bakıldığında, 12 Ekim tarihinde 49,30 TL ile başlayıp, 20 Ekim'de 49,58 TL’ye yükseldi. Bu süreçte fiyatlar, sırasıyla 49,38 TL, 49,40 TL, 49,47 TL, 49,52 TL ve 49,54 TL seviyelerini gördü.

Takip edilmesi gereken seviyeler arasında 49,39 TL destek ve 49,67 TL direnç noktaları öne çıkıyor. Bu seviyeler, piyasa katılımcıları için önemli birer izleme göstergesi oluşturuyor.

Güncel Dolar Kuru

20 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,57 TL 49,58 TL %0,08


Güncel Döviz Kurları

20 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,70 TL 55,72 TL %0,23
İngiliz Sterlini 66,17 TL 66,19 TL %0,33
İsviçre Frangı 60,05 TL 60,09 TL %0,25
Kanada Doları 35,21 TL 35,23 TL %0,31
Avustralya Doları 34,60 TL 34,62 TL %0,11
Çin Yuanı 7,42 TL 7,42 TL %0,12
Rus Rublesi 0,60 TL 0,60 TL %0,22
İsveç Kronu 5,00 TL 5,01 TL %0,24


Öne Çıkan Pariteler

20 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1228 %0,14
GBP/USD 1,3338 %0,26
USD/JPY 158,17 %-0,21
USD/CHF 0,8253 %-0,17


Grafik alt metni: “20 Ekim 2026 Dolar/TL son 7 günlük kur değişimi grafiği”

20 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 49,58 TL seviyesinde işlem görmekte ve bu, 49,39 TL destek bölgesinin üzerinde bir fiyat olarak dikkat çekiyor. 49,67 TL üst direnci ise olası yukarı yönlü hareketlerde izlenmesi gereken bir seviye. Küresel piyasa etkenleri ile bağlantılı bir durum oluşmadığı için yerel gelişmelerin etkisi belirleyici olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,57 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.570 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.

20 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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