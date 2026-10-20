20 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,57 TL, satış fiyatı ise 49,58 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı %0,08 olarak kaydedildi. Son verilere göre, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.570 TL, 5.000 doların ise 247.850 TL. 7 gün önce Dolar/TL kuru 49,30 TL seviyesindeydi ve bu süre zarfında 1 doların TL cinsinden artışı 0,28 TL oldu; bu da %0,57’lik bir artışa işaret ediyor. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise son bir haftada 280,00 TL olarak saptandı.

Dolar/TL 7 günlük hareketine bakıldığında, 12 Ekim tarihinde 49,30 TL ile başlayıp, 20 Ekim'de 49,58 TL’ye yükseldi. Bu süreçte fiyatlar, sırasıyla 49,38 TL, 49,40 TL, 49,47 TL, 49,52 TL ve 49,54 TL seviyelerini gördü.

Takip edilmesi gereken seviyeler arasında 49,39 TL destek ve 49,67 TL direnç noktaları öne çıkıyor. Bu seviyeler, piyasa katılımcıları için önemli birer izleme göstergesi oluşturuyor.

Güncel Dolar Kuru

20 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,57 TL 49,58 TL %0,08





Güncel Döviz Kurları

20 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,70 TL 55,72 TL %0,23 İngiliz Sterlini 66,17 TL 66,19 TL %0,33 İsviçre Frangı 60,05 TL 60,09 TL %0,25 Kanada Doları 35,21 TL 35,23 TL %0,31 Avustralya Doları 34,60 TL 34,62 TL %0,11 Çin Yuanı 7,42 TL 7,42 TL %0,12 Rus Rublesi 0,60 TL 0,60 TL %0,22 İsveç Kronu 5,00 TL 5,01 TL %0,24





Öne Çıkan Pariteler

20 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1228 %0,14 GBP/USD 1,3338 %0,26 USD/JPY 158,17 %-0,21 USD/CHF 0,8253 %-0,17





Grafik alt metni: “20 Ekim 2026 Dolar/TL son 7 günlük kur değişimi grafiği”

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 49,58 TL seviyesinde işlem görmekte ve bu, 49,39 TL destek bölgesinin üzerinde bir fiyat olarak dikkat çekiyor. 49,67 TL üst direnci ise olası yukarı yönlü hareketlerde izlenmesi gereken bir seviye. Küresel piyasa etkenleri ile bağlantılı bir durum oluşmadığı için yerel gelişmelerin etkisi belirleyici olacak.

Sıkça Sorulan Sorular