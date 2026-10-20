20 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,70 TL, satış fiyatı ise 55,72 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %0,23 olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda, Euro bugün kaç TL sorusuna cevap vermiş oluyoruz. Ekonomi ve piyasa dinamiklerinden bağımsız kalarak, Euro/TL’nin son bir haftalık seyri gözlemlendiğinde, 7 gün önce 55,06 TL seviyesindeyken, bugün 55,72 TL’ye yükselerek 0,66 TL’lik bir artış yaşandığı görülüyor. Hafta içindeki yüzde değişim ise %1,20 olarak hesaplanıyor.

1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.700 TL, 5.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 278.500 TL olmaktadır. Son günlerdeki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkate alması gereken önemli bir durum. Ayrıca, Euro/TL’nin 7 günlük seyrine baktığımızda en yüksek fiyat 55,72 TL ile bugüne ait, en düşük fiyat ise 55,06 TL ile bir önceki hafta gözlemlenmiş.

Gösterge Euro/USD paritesi ise 1,1228 seviyesinde belirlenerek %0,14 kadar bir günlük değişim göstermiştir. Bu haliyle, Euro’nun genel piyasalardaki performansı, Euro/TL kuru üzerindeki etkiyi sürdürüyor.

Güncel Euro Kuru

20 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,70 TL 55,72 TL %0,23





Güncel Döviz Kurları

20 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,57 TL 49,58 TL %0,08 İngiliz Sterlini 66,17 TL 66,19 TL %0,33 İsviçre Frangı 60,05 TL 60,09 TL %0,25 Kanada Doları 35,21 TL 35,23 TL %0,31 Avustralya Doları 34,60 TL 34,62 TL %0,11 Çin Yuanı 7,42 TL 7,42 TL %0,12 Rus Rublesi 0,60 TL 0,60 TL %0,22 İsveç Kronu 5,00 TL 5,01 TL %0,24





Öne Çıkan Pariteler

20 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1228 %0,14 GBP/USD 1,3338 %0,26 USD/JPY 158,17 %-0,21 USD/CHF 0,8253 %-0,17





Son 7 gün içindeki Euro/TL grafik değişimini takip etmek, piyasalardaki dönüşümlere dair önemli bilgiler sunabilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL’nin mevcut değeri 55,72 TL düzeyinde, izlenmesi gereken destek noktası 55,28 TL, direnç noktası ise 55,94 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin takip edilmesi, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunabilecektir. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki değişim ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar da Euro/TL üzerindeki etkisini sürdürebilir.

Sıkça Sorulan Sorular