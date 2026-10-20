20 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,70 TL, satış fiyatı ise 55,72 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %0,23 olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda, Euro bugün kaç TL sorusuna cevap vermiş oluyoruz. Ekonomi ve piyasa dinamiklerinden bağımsız kalarak, Euro/TL’nin son bir haftalık seyri gözlemlendiğinde, 7 gün önce 55,06 TL seviyesindeyken, bugün 55,72 TL’ye yükselerek 0,66 TL’lik bir artış yaşandığı görülüyor. Hafta içindeki yüzde değişim ise %1,20 olarak hesaplanıyor.
1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.700 TL, 5.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 278.500 TL olmaktadır. Son günlerdeki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkate alması gereken önemli bir durum. Ayrıca, Euro/TL’nin 7 günlük seyrine baktığımızda en yüksek fiyat 55,72 TL ile bugüne ait, en düşük fiyat ise 55,06 TL ile bir önceki hafta gözlemlenmiş.
Gösterge Euro/USD paritesi ise 1,1228 seviyesinde belirlenerek %0,14 kadar bir günlük değişim göstermiştir. Bu haliyle, Euro’nun genel piyasalardaki performansı, Euro/TL kuru üzerindeki etkiyi sürdürüyor.
20 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,70 TL
|55,72 TL
|%0,23
20 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,57 TL
|49,58 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|66,17 TL
|66,19 TL
|%0,33
|İsviçre Frangı
|60,05 TL
|60,09 TL
|%0,25
|Kanada Doları
|35,21 TL
|35,23 TL
|%0,31
|Avustralya Doları
|34,60 TL
|34,62 TL
|%0,11
|Çin Yuanı
|7,42 TL
|7,42 TL
|%0,12
|Rus Rublesi
|0,60 TL
|0,60 TL
|%0,22
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,01 TL
|%0,24
20 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1228
|%0,14
|GBP/USD
|1,3338
|%0,26
|USD/JPY
|158,17
|%-0,21
|USD/CHF
|0,8253
|%-0,17
Son 7 gün içindeki Euro/TL grafik değişimini takip etmek, piyasalardaki dönüşümlere dair önemli bilgiler sunabilir.
Euro/TL’nin mevcut değeri 55,72 TL düzeyinde, izlenmesi gereken destek noktası 55,28 TL, direnç noktası ise 55,94 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin takip edilmesi, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunabilecektir. Ayrıca, EUR/USD paritesindeki değişim ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar da Euro/TL üzerindeki etkisini sürdürebilir.
Serbest piyasa 55,70 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.700 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1228 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum