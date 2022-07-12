20 yıl sonra ilk kez oldu! Dolar ve euro eşitlendi

Euro/Dolar paritesi 20 yıl aranın ardından yeniden eşitlendi. Doların küresel piyasalarda tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanması sürerken, euro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi.

Haftanın ilk işlem gününde değerlenen dolar tüm önemli para birimlerine olduğu gibi euroya karşı da güçlendi.

20 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Euro/Dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etti. Söz konusu ivmeyle birlikte paritede 2002'den bu yana en düşük seviye kayıtlara geçti.

Öte yandan kapalı piyasalarda saat 00.14 itibarıyla parite 1,00 olarak olarak kaydedildi.





