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21 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa satışı bugün 55,72 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %-0,06 seviyesinde gerçekleşti. Son bir haftada euro, TL karşısında 0,38 TL değer kazandı.

21 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa satışı 55,72 TL, günlük değişimi ise %-0,06 olarak kaydedildi. Euro gün içerisinde hafif bir gerileme gösterdi. 7 gün önceki orta değer 55,34 TL seviyesindeyken, bugünkü değer 55,72 TL oldu; bu da son bir haftada 1 euro için 0,38 TL'lik bir artışa denk geliyor ve yüzde bazında %0,69'luk bir yükselişi temsil ediyor.

Elinizdeki 1.000 euroyu TL’ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden 55.690 TL alırken, 5.000 euro bozdurmanız durumunda 278.450 TL elde edersiniz. Euro/TL'nin 7 gün önceki ilk değeri 55,34 TL idi ve şu an 55,72 TL seviyesine ulaştı. Bu süreçte euro, TL karşısında 380,00 TL daha fazla değer kazandı.

Döviz piyasasında gözlemlenen Euro/TL hareketleri, genel piyasa koşullarında EUR/USD paritesinin 1,1222 seviyesinde bulunmasının etkisiyle gerçekleşiyor. Bugün için EUR/USD paritesinin günlük değişimi %-0,13 olarak belirlenmiştir. Bu da, Euro'nun uluslararası piyasalardaki değerinin genel olarak etkilediğini göstermektedir.

Güncel Euro Kuru

21 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,69 TL 55,72 TL %-0,06


Güncel Döviz Kurları

21 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,60 TL 49,61 TL %0,08
İngiliz Sterlini 66,38 TL 66,40 TL %0,05
İsviçre Frangı 60,06 TL 60,08 TL %-0,05
Kanada Doları 35,26 TL 35,28 TL %0,06
Avustralya Doları 34,78 TL 34,79 TL %0,22
Çin Yuanı 7,43 TL 7,43 TL %0,04
Rus Rublesi 0,60 TL 0,60 TL %0,09
İsveç Kronu 5,00 TL 5,01 TL %-0,09


Öne Çıkan Pariteler

21 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1222 %-0,13
GBP/USD 1,3373 %-0,04
USD/JPY 158,18 %0,01
USD/CHF 0,8257 %0,15


Son 7 gün içerisindeki Euro/TL hareketliliğini gösteren grafikte, geçtiğimiz hafta boyunca 55,34 TL'den başlayarak dalgalanan bir seyir izlenmiştir. Bugün, 55,72 TL seviyesinde yer alan Euro/TL, yatırımcıların monitorinde önemli bir değişim noktası haline gelmiştir.

21 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için 55,34 TL destek ve 55,92 TL direnç seviyeleri önemli izleme noktalarıdır. Mevcut değer, destek seviyesinin üstünde kalmayı sürdürdüğü için traderlar için dikkat edilmesi gereken bir dönemde bulunuyor. Ayrıca, EUR/USD paritesinin mevcut seviyesi ve tamamlayıcı küresel göstergeler, Euro/TL'nin yönünü belirleyici bir biçimde etkileyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,69 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.690 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1222 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

21 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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