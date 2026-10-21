21 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa satışı 55,72 TL, günlük değişimi ise %-0,06 olarak kaydedildi. Euro gün içerisinde hafif bir gerileme gösterdi. 7 gün önceki orta değer 55,34 TL seviyesindeyken, bugünkü değer 55,72 TL oldu; bu da son bir haftada 1 euro için 0,38 TL'lik bir artışa denk geliyor ve yüzde bazında %0,69'luk bir yükselişi temsil ediyor.
Elinizdeki 1.000 euroyu TL’ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden 55.690 TL alırken, 5.000 euro bozdurmanız durumunda 278.450 TL elde edersiniz. Euro/TL'nin 7 gün önceki ilk değeri 55,34 TL idi ve şu an 55,72 TL seviyesine ulaştı. Bu süreçte euro, TL karşısında 380,00 TL daha fazla değer kazandı.
Döviz piyasasında gözlemlenen Euro/TL hareketleri, genel piyasa koşullarında EUR/USD paritesinin 1,1222 seviyesinde bulunmasının etkisiyle gerçekleşiyor. Bugün için EUR/USD paritesinin günlük değişimi %-0,13 olarak belirlenmiştir. Bu da, Euro'nun uluslararası piyasalardaki değerinin genel olarak etkilediğini göstermektedir.
21 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,69 TL
|55,72 TL
|%-0,06
21 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,60 TL
|49,61 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|66,38 TL
|66,40 TL
|%0,05
|İsviçre Frangı
|60,06 TL
|60,08 TL
|%-0,05
|Kanada Doları
|35,26 TL
|35,28 TL
|%0,06
|Avustralya Doları
|34,78 TL
|34,79 TL
|%0,22
|Çin Yuanı
|7,43 TL
|7,43 TL
|%0,04
|Rus Rublesi
|0,60 TL
|0,60 TL
|%0,09
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,01 TL
|%-0,09
21 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1222
|%-0,13
|GBP/USD
|1,3373
|%-0,04
|USD/JPY
|158,18
|%0,01
|USD/CHF
|0,8257
|%0,15
Son 7 gün içerisindeki Euro/TL hareketliliğini gösteren grafikte, geçtiğimiz hafta boyunca 55,34 TL'den başlayarak dalgalanan bir seyir izlenmiştir. Bugün, 55,72 TL seviyesinde yer alan Euro/TL, yatırımcıların monitorinde önemli bir değişim noktası haline gelmiştir.
Euro/TL için 55,34 TL destek ve 55,92 TL direnç seviyeleri önemli izleme noktalarıdır. Mevcut değer, destek seviyesinin üstünde kalmayı sürdürdüğü için traderlar için dikkat edilmesi gereken bir dönemde bulunuyor. Ayrıca, EUR/USD paritesinin mevcut seviyesi ve tamamlayıcı küresel göstergeler, Euro/TL'nin yönünü belirleyici bir biçimde etkileyebilir.
Serbest piyasa 55,69 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.690 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1222 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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