21 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa satışı 55,72 TL, günlük değişimi ise %-0,06 olarak kaydedildi. Euro gün içerisinde hafif bir gerileme gösterdi. 7 gün önceki orta değer 55,34 TL seviyesindeyken, bugünkü değer 55,72 TL oldu; bu da son bir haftada 1 euro için 0,38 TL'lik bir artışa denk geliyor ve yüzde bazında %0,69'luk bir yükselişi temsil ediyor.

Elinizdeki 1.000 euroyu TL’ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden 55.690 TL alırken, 5.000 euro bozdurmanız durumunda 278.450 TL elde edersiniz. Euro/TL'nin 7 gün önceki ilk değeri 55,34 TL idi ve şu an 55,72 TL seviyesine ulaştı. Bu süreçte euro, TL karşısında 380,00 TL daha fazla değer kazandı.

Döviz piyasasında gözlemlenen Euro/TL hareketleri, genel piyasa koşullarında EUR/USD paritesinin 1,1222 seviyesinde bulunmasının etkisiyle gerçekleşiyor. Bugün için EUR/USD paritesinin günlük değişimi %-0,13 olarak belirlenmiştir. Bu da, Euro'nun uluslararası piyasalardaki değerinin genel olarak etkilediğini göstermektedir.

Güncel Euro Kuru

21 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,69 TL 55,72 TL %-0,06





Güncel Döviz Kurları

21 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,60 TL 49,61 TL %0,08 İngiliz Sterlini 66,38 TL 66,40 TL %0,05 İsviçre Frangı 60,06 TL 60,08 TL %-0,05 Kanada Doları 35,26 TL 35,28 TL %0,06 Avustralya Doları 34,78 TL 34,79 TL %0,22 Çin Yuanı 7,43 TL 7,43 TL %0,04 Rus Rublesi 0,60 TL 0,60 TL %0,09 İsveç Kronu 5,00 TL 5,01 TL %-0,09





Öne Çıkan Pariteler

21 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1222 %-0,13 GBP/USD 1,3373 %-0,04 USD/JPY 158,18 %0,01 USD/CHF 0,8257 %0,15





Son 7 gün içerisindeki Euro/TL hareketliliğini gösteren grafikte, geçtiğimiz hafta boyunca 55,34 TL'den başlayarak dalgalanan bir seyir izlenmiştir. Bugün, 55,72 TL seviyesinde yer alan Euro/TL, yatırımcıların monitorinde önemli bir değişim noktası haline gelmiştir.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için 55,34 TL destek ve 55,92 TL direnç seviyeleri önemli izleme noktalarıdır. Mevcut değer, destek seviyesinin üstünde kalmayı sürdürdüğü için traderlar için dikkat edilmesi gereken bir dönemde bulunuyor. Ayrıca, EUR/USD paritesinin mevcut seviyesi ve tamamlayıcı küresel göstergeler, Euro/TL'nin yönünü belirleyici bir biçimde etkileyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular