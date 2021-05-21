21 Mayıs Dolar kurunda son durum | Bugün (21 Mayıs dolar kuru ne kadar oldu?

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalış yaşayarak 90 seviyesinde dengelenirken, Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,19 artışla 1,2200 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün 1,630 seviyelerinde bulunurken, bugün itibariyle yine seviyesini koruyor.

Uzmanlar, ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27 - 28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanakların, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilikle dolar kurunun da arttığını dile getirdi.