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21 Mayıs Dolar kurunda son durum | Bugün (21 Mayıs dolar kuru ne kadar oldu?

21.05.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru geçtiğimiz hafta yakaladığı yukarı yönlü hareket trendini halen sürdürüyor. Hafta başında yaşadığı düşüşten sonra, dün tekrar yükselişe geçen dolar, tekrar 8,40 seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise aynı dakikalarda 10,30 seviyelerine yakın bir seyirde ilerliyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalış yaşayarak 90 seviyesinde dengelenirken, Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,19 artışla 1,2200 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün 1,630 seviyelerinde bulunurken, bugün itibariyle yine seviyesini koruyor.

Uzmanlar, ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27 - 28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanakların, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilikle dolar kurunun da arttığını dile getirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ve bu durumun FED'in piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirten uzmanlar, bankanın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini ifade etti.
Uzmanlar, FED'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonraki süreçte piyasaların odağında bulunacağını da kaydetti.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,3964 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,16 artışla 8,3936 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,3805 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,2814 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,11 artışla 10,2730 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,2616 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,9340 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,00 artışla 11,9100 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9098 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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