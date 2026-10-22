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22 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada alış fiyatı 49,62 TL, satış fiyatı ise 49,64 TL olarak belirlendi. Son bir hafta içinde parite 49,40 TL'den 49,64 TL'ye çıkarak %0,49’luk bir artış göstermiştir.

22 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,62 TL, satış fiyatı ise 49,64 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %0,14 olarak kaydedildi. Elinizdeki doları TL'ye çevirmek isterseniz, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.620 TL, 5.000 doların ise 248.100 TL olarak hesaplanıyor. Dolar/TL’de, son bir haftalık dönemdeki hareketlere baktığımızda, 7 gün önce 49,40 TL seviyesindeydi ve bugün 49,64 TL’ye yükseldi. Bu, 1 doları TL bazında 0,24 TL artırarak, %0,49’luk bir artış sağladı.

Son 7 günde Dolar/TL'nin değerleri şu şekilde belirlendi: 2026-10-14: 49,40 TL, 2026-10-15: 49,47 TL, 2026-10-16: 49,52 TL, 2026-10-19: 49,54 TL, 2026-10-20: 49,56 TL, 2026-10-21: 49,56 TL ve 2026-10-22: 49,64 TL.

Destek seviyesi olarak 49,48 TL, direnç seviyesi olarak ise 49,72 TL izleniyor. Bu seviyeler, piyasa dinamikleri ve olası yön değişimleri açısından takip edilmesi gereken kritik noktalar.

Güncel Dolar Kuru

22 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,62 TL 49,64 TL %0,14


Güncel Döviz Kurları

22 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,95 TL 55,97 TL %0,42
İngiliz Sterlini 66,68 TL 66,69 TL %0,36
İsviçre Frangı 60,42 TL 60,46 TL %0,53
Kanada Doları 35,37 TL 35,39 TL %0,28
Avustralya Doları 34,80 TL 34,82 TL %-0,06
Çin Yuanı 7,43 TL 7,44 TL %0,15
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,55
İsveç Kronu 5,02 TL 5,02 TL %0,21


Öne Çıkan Pariteler

22 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1251 %0,15
GBP/USD 1,3407 %0,10
USD/JPY 157,32 %-0,51
USD/CHF 0,8211 %-0,40


Son 7 gündeki Dolar/TL kur değişim grafiği, mevcut piyasa hareketlerini görsel olarak destekliyor.

22 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu anda 49,64 TL seviyesinde işlem görmektedir. 49,48 TL’lik destek ve 49,72 TL’lik direnç seviyeleri, yatırımcılar için kritik izleme noktalarıdır. Bu seviyeler, olası fiyat dalgalanmalarında yön bulmaya yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,62 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.620 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,14 oranında değişim kaydetmiştir.

22 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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