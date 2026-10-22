22 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,62 TL, satış fiyatı ise 49,64 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %0,14 olarak kaydedildi. Elinizdeki doları TL'ye çevirmek isterseniz, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.620 TL, 5.000 doların ise 248.100 TL olarak hesaplanıyor. Dolar/TL’de, son bir haftalık dönemdeki hareketlere baktığımızda, 7 gün önce 49,40 TL seviyesindeydi ve bugün 49,64 TL’ye yükseldi. Bu, 1 doları TL bazında 0,24 TL artırarak, %0,49’luk bir artış sağladı.
Son 7 günde Dolar/TL'nin değerleri şu şekilde belirlendi: 2026-10-14: 49,40 TL, 2026-10-15: 49,47 TL, 2026-10-16: 49,52 TL, 2026-10-19: 49,54 TL, 2026-10-20: 49,56 TL, 2026-10-21: 49,56 TL ve 2026-10-22: 49,64 TL.
Destek seviyesi olarak 49,48 TL, direnç seviyesi olarak ise 49,72 TL izleniyor. Bu seviyeler, piyasa dinamikleri ve olası yön değişimleri açısından takip edilmesi gereken kritik noktalar.
22 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,62 TL
|49,64 TL
|%0,14
22 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,95 TL
|55,97 TL
|%0,42
|İngiliz Sterlini
|66,68 TL
|66,69 TL
|%0,36
|İsviçre Frangı
|60,42 TL
|60,46 TL
|%0,53
|Kanada Doları
|35,37 TL
|35,39 TL
|%0,28
|Avustralya Doları
|34,80 TL
|34,82 TL
|%-0,06
|Çin Yuanı
|7,43 TL
|7,44 TL
|%0,15
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,55
|İsveç Kronu
|5,02 TL
|5,02 TL
|%0,21
22 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1251
|%0,15
|GBP/USD
|1,3407
|%0,10
|USD/JPY
|157,32
|%-0,51
|USD/CHF
|0,8211
|%-0,40
Son 7 gündeki Dolar/TL kur değişim grafiği, mevcut piyasa hareketlerini görsel olarak destekliyor.
Dolar/TL şu anda 49,64 TL seviyesinde işlem görmektedir. 49,48 TL’lik destek ve 49,72 TL’lik direnç seviyeleri, yatırımcılar için kritik izleme noktalarıdır. Bu seviyeler, olası fiyat dalgalanmalarında yön bulmaya yardımcı olabilir.
Serbest piyasadaki güncel 49,62 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.620 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,14 oranında değişim kaydetmiştir.
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