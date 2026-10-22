22 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa satış fiyatı 55,97 TL olarak işlem görmekte ve günlük değişimi %0,42 olarak kaydedilmiştir. Geçtiğimiz hafta Euro/TL, 55,16 TL'den 55,97 TL'ye yükselerek %1,47'lik bir artış göstermiştir. Şu anki EUR/USD paritesi ise 1,1251 seviyesindeki yüzde değişimi ile %0,15’lik bir artış göstermektedir.

Elinizde 1.000 euro bulunduruyorsanız, bu miktarın TL karşılığı 55.950 TL, 5.000 euro için ise bu tutar 279.750 TL olacaktır. Son yedi gün içerisinde Euro/TL'de gözlemlenen değişim ise 0,81 TL olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda Euro/TL’nin son bir haftada kaydettiği değerler yer almaktadır:

2026-10-14: 55,16 TL

2026-10-15: 55,64 TL

2026-10-16: 55,71 TL

2026-10-19: 55,58 TL

2026-10-20: 55,74 TL

2026-10-21: 55,73 TL

2026-10-22: 55,97 TL

Euro/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 55,43 TL, direnç seviyesi ise 56,24 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa dinamiklerinde olası dalgalanmalara karşı önemli referans noktalarıdır.

Güncel Euro Kuru

22 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,95 TL 55,97 TL %0,42





Güncel Döviz Kurları

22 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,62 TL 49,64 TL %0,14 İngiliz Sterlini 66,68 TL 66,69 TL %0,36 İsviçre Frangı 60,42 TL 60,46 TL %0,53 Kanada Doları 35,37 TL 35,39 TL %0,28 Avustralya Doları 34,80 TL 34,82 TL %-0,06 Çin Yuanı 7,43 TL 7,44 TL %0,15 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,55 İsveç Kronu 5,02 TL 5,02 TL %0,21





Öne Çıkan Pariteler

22 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1251 %0,15 GBP/USD 1,3407 %0,10 USD/JPY 157,32 %-0,51 USD/CHF 0,8211 %-0,40





Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi 55,97 TL, 55,43 TL destek noktasına yakın seyretmektedir. Bu seviyelerin korunup korunmayacağı, piyasa hareketliliği açısından dikkatle izlenmelidir. EUR/USD paritesindeki artış, Euro/TL üzerindeki etkilerini dolaylı yoldan sürdürebilir. Bu nedenle, günlük döviz hareketlerinin göz önünde bulundurulması yatırımcılar için önem arz etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular