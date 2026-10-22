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22 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasada 55,97 TL seviyesinde işlem görüyor ve günlük değişimi %0,42 olarak kaydedildi. Geçen hafta bu kurda %1,47'lik bir artış yaşandı.

22 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa satış fiyatı 55,97 TL olarak işlem görmekte ve günlük değişimi %0,42 olarak kaydedilmiştir. Geçtiğimiz hafta Euro/TL, 55,16 TL'den 55,97 TL'ye yükselerek %1,47'lik bir artış göstermiştir. Şu anki EUR/USD paritesi ise 1,1251 seviyesindeki yüzde değişimi ile %0,15’lik bir artış göstermektedir.

Elinizde 1.000 euro bulunduruyorsanız, bu miktarın TL karşılığı 55.950 TL, 5.000 euro için ise bu tutar 279.750 TL olacaktır. Son yedi gün içerisinde Euro/TL'de gözlemlenen değişim ise 0,81 TL olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda Euro/TL’nin son bir haftada kaydettiği değerler yer almaktadır:

  • 2026-10-14: 55,16 TL
  • 2026-10-15: 55,64 TL
  • 2026-10-16: 55,71 TL
  • 2026-10-19: 55,58 TL
  • 2026-10-20: 55,74 TL
  • 2026-10-21: 55,73 TL
  • 2026-10-22: 55,97 TL

Euro/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 55,43 TL, direnç seviyesi ise 56,24 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa dinamiklerinde olası dalgalanmalara karşı önemli referans noktalarıdır.

Güncel Euro Kuru

22 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,95 TL 55,97 TL %0,42


Güncel Döviz Kurları

22 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,62 TL 49,64 TL %0,14
İngiliz Sterlini 66,68 TL 66,69 TL %0,36
İsviçre Frangı 60,42 TL 60,46 TL %0,53
Kanada Doları 35,37 TL 35,39 TL %0,28
Avustralya Doları 34,80 TL 34,82 TL %-0,06
Çin Yuanı 7,43 TL 7,44 TL %0,15
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,55
İsveç Kronu 5,02 TL 5,02 TL %0,21


Öne Çıkan Pariteler

22 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1251 %0,15
GBP/USD 1,3407 %0,10
USD/JPY 157,32 %-0,51
USD/CHF 0,8211 %-0,40


22 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi 55,97 TL, 55,43 TL destek noktasına yakın seyretmektedir. Bu seviyelerin korunup korunmayacağı, piyasa hareketliliği açısından dikkatle izlenmelidir. EUR/USD paritesindeki artış, Euro/TL üzerindeki etkilerini dolaylı yoldan sürdürebilir. Bu nedenle, günlük döviz hareketlerinin göz önünde bulundurulması yatırımcılar için önem arz etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,95 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.950 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1251 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

22 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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