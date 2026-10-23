FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

23 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,73 TL, satış fiyatı ise 49,74 TL seviyesinde işlem görmekte. Son 7 günde dolar, TL karşısında 0,27 TL değer kazandı ve 1.000 dolar 49.730 TL’ye karşılık geliyor.

23 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,73 TL, satış fiyatı ise 49,74 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Dolar/TL kuru, bir önceki güne göre %0,17'lik bir artış kaydetti. Son günlerdeki yükseliş, 7 gün önceki 49,47 TL seviyesinden, bu güne kadar 49,74 TL'ye ulaşan bir yükselişi gözler önüne seriyor. Bu süreçte 1 dolar, TL cinsinden 0,27 TL değer kazanmış durumda ve bu değişim, toplamda 1.000 dolar için 49.730 TL karşılığına işaret ediyor. Ayrıca, 5.000 doları TL'ye çevirme durumunda toplam karşılık 248.650 TL'ye çıkıyor.

Dolar/TL'nin 7 günlük değişim serisine baktığımızda, 15 Ekim 2026 tarihinde 49,47 TL'den başlayan süreç, 22 Ekim 2026'da 49,65 TL, ve bugün 49,74 TL seviyesine kadar yükselmiş. Geçtiğimiz haftaya göre, doların TL karşısındaki değerindeki değişim %0,55 olarak kaydedildi. Bu durumda, 1.000 doların alış fiyatındaki artış da 270,00 TL'yi buldu.

Destek ve direnç seviyeleri ise sırasıyla 49,56 TL ve 49,83 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Dolar/TL kurunun yönünü ve olası dönüş noktalarını anlamak için önemli göstergeler olarak takip edilmelidir.

Güncel Dolar Kuru

23 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,73 TL 49,74 TL %0,17


Güncel Döviz Kurları

23 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,79 TL 55,82 TL %0,01
İngiliz Sterlini 66,64 TL 66,66 TL %0,01
İsviçre Frangı 60,51 TL 60,54 TL %0,07
Kanada Doları 35,49 TL 35,50 TL %0,19
Avustralya Doları 34,87 TL 34,88 TL %0,07
Çin Yuanı 7,45 TL 7,46 TL %0,17
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,66
İsveç Kronu 5,01 TL 5,02 TL %0,15


Öne Çıkan Pariteler

23 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1211 %-0,05
GBP/USD 1,3389 %-0,08
USD/JPY 156,88 %0,07
USD/CHF 0,8217 %0,15


Grafik, Dolar/TL’nin son 7 günlük kur değişimini daha iyi anlamaya yardımcı olacak.

23 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL fiyatı şu an 49,74 TL seviyelerinde işlem görmekte ve 49,56 TL destek seviyesinin üzerinde seyretmesi önemli. Eğer üst direnç olan 49,83 TL seviyesine doğru bir hareket gerçekleşirse, yatırımcılar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir durum ortaya çıkabilir. Küresel piyasa etkenlerinin etkisi daha belirgin hale geldikçe bu seviyeler, piyasalardaki olası yön değişimlerini gösterecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,73 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.730 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,17 oranında değişim kaydetmiştir.

23 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç sahipleri dikkat: Motorin ile benzin arasındaki fark 20 lirayı aştıAraç sahipleri dikkat: Motorin ile benzin arasındaki fark 20 lirayı aştı
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 23 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 23 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.