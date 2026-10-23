23 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,73 TL, satış fiyatı ise 49,74 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Dolar/TL kuru, bir önceki güne göre %0,17'lik bir artış kaydetti. Son günlerdeki yükseliş, 7 gün önceki 49,47 TL seviyesinden, bu güne kadar 49,74 TL'ye ulaşan bir yükselişi gözler önüne seriyor. Bu süreçte 1 dolar, TL cinsinden 0,27 TL değer kazanmış durumda ve bu değişim, toplamda 1.000 dolar için 49.730 TL karşılığına işaret ediyor. Ayrıca, 5.000 doları TL'ye çevirme durumunda toplam karşılık 248.650 TL'ye çıkıyor.

Dolar/TL'nin 7 günlük değişim serisine baktığımızda, 15 Ekim 2026 tarihinde 49,47 TL'den başlayan süreç, 22 Ekim 2026'da 49,65 TL, ve bugün 49,74 TL seviyesine kadar yükselmiş. Geçtiğimiz haftaya göre, doların TL karşısındaki değerindeki değişim %0,55 olarak kaydedildi. Bu durumda, 1.000 doların alış fiyatındaki artış da 270,00 TL'yi buldu.

Destek ve direnç seviyeleri ise sırasıyla 49,56 TL ve 49,83 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Dolar/TL kurunun yönünü ve olası dönüş noktalarını anlamak için önemli göstergeler olarak takip edilmelidir.

Güncel Dolar Kuru

23 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,73 TL 49,74 TL %0,17





Güncel Döviz Kurları

23 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,79 TL 55,82 TL %0,01 İngiliz Sterlini 66,64 TL 66,66 TL %0,01 İsviçre Frangı 60,51 TL 60,54 TL %0,07 Kanada Doları 35,49 TL 35,50 TL %0,19 Avustralya Doları 34,87 TL 34,88 TL %0,07 Çin Yuanı 7,45 TL 7,46 TL %0,17 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,66 İsveç Kronu 5,01 TL 5,02 TL %0,15





Öne Çıkan Pariteler

23 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1211 %-0,05 GBP/USD 1,3389 %-0,08 USD/JPY 156,88 %0,07 USD/CHF 0,8217 %0,15





Grafik, Dolar/TL’nin son 7 günlük kur değişimini daha iyi anlamaya yardımcı olacak.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL fiyatı şu an 49,74 TL seviyelerinde işlem görmekte ve 49,56 TL destek seviyesinin üzerinde seyretmesi önemli. Eğer üst direnç olan 49,83 TL seviyesine doğru bir hareket gerçekleşirse, yatırımcılar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir durum ortaya çıkabilir. Küresel piyasa etkenlerinin etkisi daha belirgin hale geldikçe bu seviyeler, piyasalardaki olası yön değişimlerini gösterecektir.

Sıkça Sorulan Sorular