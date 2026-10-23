23 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,73 TL, satış fiyatı ise 49,74 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Dolar/TL kuru, bir önceki güne göre %0,17'lik bir artış kaydetti. Son günlerdeki yükseliş, 7 gün önceki 49,47 TL seviyesinden, bu güne kadar 49,74 TL'ye ulaşan bir yükselişi gözler önüne seriyor. Bu süreçte 1 dolar, TL cinsinden 0,27 TL değer kazanmış durumda ve bu değişim, toplamda 1.000 dolar için 49.730 TL karşılığına işaret ediyor. Ayrıca, 5.000 doları TL'ye çevirme durumunda toplam karşılık 248.650 TL'ye çıkıyor.
Dolar/TL'nin 7 günlük değişim serisine baktığımızda, 15 Ekim 2026 tarihinde 49,47 TL'den başlayan süreç, 22 Ekim 2026'da 49,65 TL, ve bugün 49,74 TL seviyesine kadar yükselmiş. Geçtiğimiz haftaya göre, doların TL karşısındaki değerindeki değişim %0,55 olarak kaydedildi. Bu durumda, 1.000 doların alış fiyatındaki artış da 270,00 TL'yi buldu.
Destek ve direnç seviyeleri ise sırasıyla 49,56 TL ve 49,83 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Dolar/TL kurunun yönünü ve olası dönüş noktalarını anlamak için önemli göstergeler olarak takip edilmelidir.
23 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,73 TL
|49,74 TL
|%0,17
23 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,79 TL
|55,82 TL
|%0,01
|İngiliz Sterlini
|66,64 TL
|66,66 TL
|%0,01
|İsviçre Frangı
|60,51 TL
|60,54 TL
|%0,07
|Kanada Doları
|35,49 TL
|35,50 TL
|%0,19
|Avustralya Doları
|34,87 TL
|34,88 TL
|%0,07
|Çin Yuanı
|7,45 TL
|7,46 TL
|%0,17
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,66
|İsveç Kronu
|5,01 TL
|5,02 TL
|%0,15
23 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1211
|%-0,05
|GBP/USD
|1,3389
|%-0,08
|USD/JPY
|156,88
|%0,07
|USD/CHF
|0,8217
|%0,15
Grafik, Dolar/TL’nin son 7 günlük kur değişimini daha iyi anlamaya yardımcı olacak.
Dolar/TL fiyatı şu an 49,74 TL seviyelerinde işlem görmekte ve 49,56 TL destek seviyesinin üzerinde seyretmesi önemli. Eğer üst direnç olan 49,83 TL seviyesine doğru bir hareket gerçekleşirse, yatırımcılar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir durum ortaya çıkabilir. Küresel piyasa etkenlerinin etkisi daha belirgin hale geldikçe bu seviyeler, piyasalardaki olası yön değişimlerini gösterecektir.
Serbest piyasadaki güncel 49,73 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.730 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,17 oranında değişim kaydetmiştir.
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