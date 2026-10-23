23 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış 55,79 TL, satış ise 55,82 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Euro/TL, günlük %0,01 artış göstermiş bulunuyor. Bir haftalık periyotta, Euro'nun TL bazındaki değeri 55,64 TL'den 55,82 TL'ye çıkarak %0,32'lik bir artış kaydetti. 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 55.790 TL iken, 5.000 euronun karşılığı 278.950 TL olmuştur.
Son bir haftada Euro kuru, 15 Ekim'deki 55,64 TL seviyesinden başlayarak 22 Ekim'de 55,80 TL’ye kadar yükselmiş ve bugün 55,82 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu süreçte 1 Euro’nun TL karşılığı 0,18 TL değer artışı ile %0,32 oranında bir değişim göstermiştir. 1.000 euro, bu bağlamda 180,00 TL değer kazanmıştır.
Bugün Euro/TL'de 55,66 TL seviyesinin destek, 55,90 TL seviyesinin ise direnç konumunda olduğu gözlemleniyor. Bu noktalar, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkat etmesi gereken önemli seviyedir. Euro/USD paritesi ise 1,1211 seviyesinde işlem görmekte ve günlük %0,05 azalış göstermiştir.
23 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,79 TL
|55,82 TL
|%0,01
23 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,73 TL
|49,74 TL
|%0,17
|İngiliz Sterlini
|66,64 TL
|66,66 TL
|%0,01
|İsviçre Frangı
|60,51 TL
|60,54 TL
|%0,07
|Kanada Doları
|35,49 TL
|35,50 TL
|%0,19
|Avustralya Doları
|34,87 TL
|34,88 TL
|%0,07
|Çin Yuanı
|7,45 TL
|7,46 TL
|%0,17
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,66
|İsveç Kronu
|5,01 TL
|5,02 TL
|%0,15
23 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1211
|%-0,05
|GBP/USD
|1,3389
|%-0,08
|USD/JPY
|156,88
|%0,07
|USD/CHF
|0,8217
|%0,15
Son 7 günlük Euro/TL değişimi, alış satış rakamları ve hareketliliği, yatırımcılara piyasanın yönü hakkında önemli veriler sunmaktadır.
Euro/TL'nin mevcut fiyatı 55,82 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar arasındaki destek 55,66 TL ve direnç noktası ise 55,90 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyelerin takibi, Euro/TL'nin olası yönelimleri hakkında bilgi verebilir. EUR/USD paritesindeki dalgalanmaların Euro/TL üzerindeki etkisi, özellikle döviz yatırımcıları için önemli bir konu olmaya devam ediyor.
Serbest piyasa 55,79 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.790 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1211 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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