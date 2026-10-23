23 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış 55,79 TL, satış ise 55,82 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Euro/TL, günlük %0,01 artış göstermiş bulunuyor. Bir haftalık periyotta, Euro'nun TL bazındaki değeri 55,64 TL'den 55,82 TL'ye çıkarak %0,32'lik bir artış kaydetti. 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 55.790 TL iken, 5.000 euronun karşılığı 278.950 TL olmuştur.

Son bir haftada Euro kuru, 15 Ekim'deki 55,64 TL seviyesinden başlayarak 22 Ekim'de 55,80 TL’ye kadar yükselmiş ve bugün 55,82 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu süreçte 1 Euro’nun TL karşılığı 0,18 TL değer artışı ile %0,32 oranında bir değişim göstermiştir. 1.000 euro, bu bağlamda 180,00 TL değer kazanmıştır.

Bugün Euro/TL'de 55,66 TL seviyesinin destek, 55,90 TL seviyesinin ise direnç konumunda olduğu gözlemleniyor. Bu noktalar, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkat etmesi gereken önemli seviyedir. Euro/USD paritesi ise 1,1211 seviyesinde işlem görmekte ve günlük %0,05 azalış göstermiştir.

Güncel Euro Kuru

23 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,79 TL 55,82 TL %0,01





Güncel Döviz Kurları

23 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,73 TL 49,74 TL %0,17 İngiliz Sterlini 66,64 TL 66,66 TL %0,01 İsviçre Frangı 60,51 TL 60,54 TL %0,07 Kanada Doları 35,49 TL 35,50 TL %0,19 Avustralya Doları 34,87 TL 34,88 TL %0,07 Çin Yuanı 7,45 TL 7,46 TL %0,17 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,66 İsveç Kronu 5,01 TL 5,02 TL %0,15





Öne Çıkan Pariteler

23 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1211 %-0,05 GBP/USD 1,3389 %-0,08 USD/JPY 156,88 %0,07 USD/CHF 0,8217 %0,15





Son 7 günlük Euro/TL değişimi, alış satış rakamları ve hareketliliği, yatırımcılara piyasanın yönü hakkında önemli veriler sunmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'nin mevcut fiyatı 55,82 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar arasındaki destek 55,66 TL ve direnç noktası ise 55,90 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyelerin takibi, Euro/TL'nin olası yönelimleri hakkında bilgi verebilir. EUR/USD paritesindeki dalgalanmaların Euro/TL üzerindeki etkisi, özellikle döviz yatırımcıları için önemli bir konu olmaya devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular