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24 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,77 TL seviyesinde işlem görüyor. Son bir haftada %0,61 oranında artış kaydeden Dolar/TL, 49,47 TL'den 49,77 TL'ye yükseldi.

24 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Bugün Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,77 TL seviyesinde işlem görmekte. Dolar/TL, dün kapanışa göre %0,08'lik bir artış kaydederek 49,77 TL'den işlem görüyor. Son günlerde Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareket, 7 gün önceki 49,47 TL'den bugüne %0,61 oranında bir artışla 0,30 TL yükseldi. Bu durumda, elindeki 1.000 doları TL'ye çevirmek isteyen bir yatırımcı, 49.610 TL alacakken, 5.000 dolarını bozduracak olursa 248.050 TL elde edecek.

7 gün içinde Dolar/TL’deki değişim, 49,47 TL seviyesinden başlayarak 49,77 TL'ye çıkmış olup, bu süre zarfında %0,61’lik artış ve 1.000 doların TL karşılığında toplamda 300,00 TL'lik bir değer artışı yaşanmıştır. Bu veriler, piyasalardaki anlık dalgalanmaların ve yatırımcı ilgisinin, döviz kurlarında belirli hareketlenmelere yol açtığını göstermekte.

Döviz kurlarındaki gelişim ve bu güncel hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL için kritik takip seviyeleri arasında 49,57 TL destek olarak öne çıkarken, 49,87 TL direnç seviyesi olarak izlenmektedir. Bu seviyeler, piyasanın yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Güncel Dolar Kuru

24 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,61 TL 49,77 TL %0,08


Güncel Döviz Kurları

24 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,58 TL 55,87 TL %-0,14
İngiliz Sterlini 66,42 TL 66,68 TL %-0,14
İsviçre Frangı 60,12 TL 60,35 TL %-0,40
Kanada Doları 35,42 TL 35,53 TL %0,14
Avustralya Doları 34,90 TL 35,03 TL %0,31
Çin Yuanı 7,44 TL 7,46 TL %0,13
Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %1,26
İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,06


Öne Çıkan Pariteler

24 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1202 %-0,12
GBP/USD 1,3375 %-0,19
USD/JPY 156,86 %0,06
USD/CHF 0,8248 %0,52


Dolar/TL 7 günlük serisi ve genel gidişat göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken destek ve direnç seviyeleri, piyasanın yönünü etkileyebilecek anahtar noktalar olarak yorumlanmaktadır.

24 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için mevcut fiyat, belirtilen destek (49,57 TL) ile direnç (49,87 TL) seviyeleri arasında işlem görmekte. Bu seviyelerin izlenmesi, piyasa hareketlerinin yönü hakkında yatırımcılara önemli ipuçları verebilir. Belirtilen düzeyler, piyasanın olası tepki verebileceği noktalar olarak değerlendirilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,61 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.610 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.

24 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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