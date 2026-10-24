24 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Bugün Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,77 TL seviyesinde işlem görmekte. Dolar/TL, dün kapanışa göre %0,08'lik bir artış kaydederek 49,77 TL'den işlem görüyor. Son günlerde Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareket, 7 gün önceki 49,47 TL'den bugüne %0,61 oranında bir artışla 0,30 TL yükseldi. Bu durumda, elindeki 1.000 doları TL'ye çevirmek isteyen bir yatırımcı, 49.610 TL alacakken, 5.000 dolarını bozduracak olursa 248.050 TL elde edecek.

7 gün içinde Dolar/TL’deki değişim, 49,47 TL seviyesinden başlayarak 49,77 TL'ye çıkmış olup, bu süre zarfında %0,61’lik artış ve 1.000 doların TL karşılığında toplamda 300,00 TL'lik bir değer artışı yaşanmıştır. Bu veriler, piyasalardaki anlık dalgalanmaların ve yatırımcı ilgisinin, döviz kurlarında belirli hareketlenmelere yol açtığını göstermekte.

Döviz kurlarındaki gelişim ve bu güncel hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL için kritik takip seviyeleri arasında 49,57 TL destek olarak öne çıkarken, 49,87 TL direnç seviyesi olarak izlenmektedir. Bu seviyeler, piyasanın yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Güncel Dolar Kuru

24 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,61 TL 49,77 TL %0,08





Güncel Döviz Kurları

24 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,58 TL 55,87 TL %-0,14 İngiliz Sterlini 66,42 TL 66,68 TL %-0,14 İsviçre Frangı 60,12 TL 60,35 TL %-0,40 Kanada Doları 35,42 TL 35,53 TL %0,14 Avustralya Doları 34,90 TL 35,03 TL %0,31 Çin Yuanı 7,44 TL 7,46 TL %0,13 Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %1,26 İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,06





Öne Çıkan Pariteler

24 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1202 %-0,12 GBP/USD 1,3375 %-0,19 USD/JPY 156,86 %0,06 USD/CHF 0,8248 %0,52





Dolar/TL 7 günlük serisi ve genel gidişat göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken destek ve direnç seviyeleri, piyasanın yönünü etkileyebilecek anahtar noktalar olarak yorumlanmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için mevcut fiyat, belirtilen destek (49,57 TL) ile direnç (49,87 TL) seviyeleri arasında işlem görmekte. Bu seviyelerin izlenmesi, piyasa hareketlerinin yönü hakkında yatırımcılara önemli ipuçları verebilir. Belirtilen düzeyler, piyasanın olası tepki verebileceği noktalar olarak değerlendirilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular