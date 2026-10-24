24 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Bugün Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,77 TL seviyesinde işlem görmekte. Dolar/TL, dün kapanışa göre %0,08'lik bir artış kaydederek 49,77 TL'den işlem görüyor. Son günlerde Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareket, 7 gün önceki 49,47 TL'den bugüne %0,61 oranında bir artışla 0,30 TL yükseldi. Bu durumda, elindeki 1.000 doları TL'ye çevirmek isteyen bir yatırımcı, 49.610 TL alacakken, 5.000 dolarını bozduracak olursa 248.050 TL elde edecek.
7 gün içinde Dolar/TL’deki değişim, 49,47 TL seviyesinden başlayarak 49,77 TL'ye çıkmış olup, bu süre zarfında %0,61’lik artış ve 1.000 doların TL karşılığında toplamda 300,00 TL'lik bir değer artışı yaşanmıştır. Bu veriler, piyasalardaki anlık dalgalanmaların ve yatırımcı ilgisinin, döviz kurlarında belirli hareketlenmelere yol açtığını göstermekte.
Döviz kurlarındaki gelişim ve bu güncel hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL için kritik takip seviyeleri arasında 49,57 TL destek olarak öne çıkarken, 49,87 TL direnç seviyesi olarak izlenmektedir. Bu seviyeler, piyasanın yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
24 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,61 TL
|49,77 TL
|%0,08
24 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,58 TL
|55,87 TL
|%-0,14
|İngiliz Sterlini
|66,42 TL
|66,68 TL
|%-0,14
|İsviçre Frangı
|60,12 TL
|60,35 TL
|%-0,40
|Kanada Doları
|35,42 TL
|35,53 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,90 TL
|35,03 TL
|%0,31
|Çin Yuanı
|7,44 TL
|7,46 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,62 TL
|%1,26
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,02 TL
|%-0,06
24 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1202
|%-0,12
|GBP/USD
|1,3375
|%-0,19
|USD/JPY
|156,86
|%0,06
|USD/CHF
|0,8248
|%0,52
Dolar/TL 7 günlük serisi ve genel gidişat göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken destek ve direnç seviyeleri, piyasanın yönünü etkileyebilecek anahtar noktalar olarak yorumlanmaktadır.
Dolar/TL için mevcut fiyat, belirtilen destek (49,57 TL) ile direnç (49,87 TL) seviyeleri arasında işlem görmekte. Bu seviyelerin izlenmesi, piyasa hareketlerinin yönü hakkında yatırımcılara önemli ipuçları verebilir. Belirtilen düzeyler, piyasanın olası tepki verebileceği noktalar olarak değerlendirilmektedir.
Serbest piyasadaki güncel 49,61 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.610 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum