24 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,58 TL, satış fiyatı ise 55,87 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %-0,14 olarak kaydedilmiştir. Son bir hafta içerisinde Euro/TL, 55,64 TL'den 55,87 TL'ye yükselmiş ve yüzde değişim %0,41 olmuştur. Bu değişim, 1.000 euro için 55.580 TL, 5.000 euro için ise 277.900 TL'lik bir alış değerini yansıtmaktadır.
Son bir haftada Euro/TL'nin seyrine baktığımızda, 15 Ekim 2026 tarihinde 55,64 TL olan kur, 23 Ekim 2026'da 55,87 TL'ye ulaşmıştır. Bu dönemdeki toplam değer artışı 0,23 TL, yani 1.000 euro için 230,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,1202 seviyesinde, günlük değişim oranı ise %-0,12 olarak gözlemlenmiştir. Ancak, Euro/TL hareketinin nedenleri hakkında herhangi bir dışsal etken bulunmamaktadır.
24 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,58 TL
|55,87 TL
|%-0,14
24 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,61 TL
|49,77 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|66,42 TL
|66,68 TL
|%-0,14
|İsviçre Frangı
|60,12 TL
|60,35 TL
|%-0,40
|Kanada Doları
|35,42 TL
|35,53 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,90 TL
|35,03 TL
|%0,31
|Çin Yuanı
|7,44 TL
|7,46 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,62 TL
|%1,26
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,02 TL
|%-0,06
24 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1202
|%-0,12
|GBP/USD
|1,3375
|%-0,19
|USD/JPY
|156,86
|%0,06
|USD/CHF
|0,8248
|%0,52
Son 7 günlük Euro/TL değişimlerini gözlemlemek, piyasa eğilimleri hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle, Euro/TL üzerindeki dalgalanmaları takip eden yatırımcılar için kritik anların ve fırsatların yakalanmasına yardımcı olacaktır.
Euro/TL'de 55,68 TL destek ve 55,97 TL direnç seviyeleri dikkatle izlenmelidir. Mevcut fiyat bu seviyelere yakın olduğundan, bu noktalar, yatırımcılar için önemli karar anları oluşturabilir. Ayrıca, EUR/USD paritesinin çerçevesi, Euro/TL üzerindeki olası etkileri nedeniyle takip edilmelidir.
Serbest piyasa 55,58 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.580 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1202 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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