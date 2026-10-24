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24 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,58 TL, satış fiyatı ise 55,87 TL olarak belirlendi. Son bir haftada kur, 55,64 TL'den 55,87 TL'ye yükseldi ve yüzde değişim %0,41 oldu.

24 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,58 TL, satış fiyatı ise 55,87 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %-0,14 olarak kaydedilmiştir. Son bir hafta içerisinde Euro/TL, 55,64 TL'den 55,87 TL'ye yükselmiş ve yüzde değişim %0,41 olmuştur. Bu değişim, 1.000 euro için 55.580 TL, 5.000 euro için ise 277.900 TL'lik bir alış değerini yansıtmaktadır.

Son bir haftada Euro/TL'nin seyrine baktığımızda, 15 Ekim 2026 tarihinde 55,64 TL olan kur, 23 Ekim 2026'da 55,87 TL'ye ulaşmıştır. Bu dönemdeki toplam değer artışı 0,23 TL, yani 1.000 euro için 230,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,1202 seviyesinde, günlük değişim oranı ise %-0,12 olarak gözlemlenmiştir. Ancak, Euro/TL hareketinin nedenleri hakkında herhangi bir dışsal etken bulunmamaktadır.

Güncel Euro Kuru

24 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,58 TL 55,87 TL %-0,14


Güncel Döviz Kurları

24 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,61 TL 49,77 TL %0,08
İngiliz Sterlini 66,42 TL 66,68 TL %-0,14
İsviçre Frangı 60,12 TL 60,35 TL %-0,40
Kanada Doları 35,42 TL 35,53 TL %0,14
Avustralya Doları 34,90 TL 35,03 TL %0,31
Çin Yuanı 7,44 TL 7,46 TL %0,13
Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %1,26
İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,06


Öne Çıkan Pariteler

24 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1202 %-0,12
GBP/USD 1,3375 %-0,19
USD/JPY 156,86 %0,06
USD/CHF 0,8248 %0,52


Son 7 günlük Euro/TL değişimlerini gözlemlemek, piyasa eğilimleri hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle, Euro/TL üzerindeki dalgalanmaları takip eden yatırımcılar için kritik anların ve fırsatların yakalanmasına yardımcı olacaktır.

24 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'de 55,68 TL destek ve 55,97 TL direnç seviyeleri dikkatle izlenmelidir. Mevcut fiyat bu seviyelere yakın olduğundan, bu noktalar, yatırımcılar için önemli karar anları oluşturabilir. Ayrıca, EUR/USD paritesinin çerçevesi, Euro/TL üzerindeki olası etkileri nedeniyle takip edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,58 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.580 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1202 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

24 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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