25 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL, serbest piyasa alışta 49,61 TL, satışta ise 49,77 TL seviyesinden işlem görüyor. Bugünkü değişimi %0,08 olarak kaydedildi. Bir doların TL karşılığındaki değişim, haftalık bazda 0,30 TL oldu ve toplamda %0,61’lik bir artış yaşandı. Kullanıcılar için pratik bir karşılaştırma yaparsak, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.610 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 248.050 TL.
Son bir hafta içerisinde Dolar/TL, 7 gün önce 49,47 TL seviyesindeyken bugün 49,77 TL’ye yükseldi. Bu süreçte 1.000 doların TL karşılığı 300,00 TL artış gösterdi. Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,57 TL, direnç ise 49,87 TL olarak belirlendi.
25 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,61 TL
|49,77 TL
|%0,08
25 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,58 TL
|55,87 TL
|%-0,14
|İngiliz Sterlini
|66,42 TL
|66,68 TL
|%-0,14
|İsviçre Frangı
|60,12 TL
|60,35 TL
|%-0,40
|Kanada Doları
|35,42 TL
|35,53 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,90 TL
|35,03 TL
|%0,31
|Çin Yuanı
|7,44 TL
|7,46 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,62 TL
|%1,26
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,02 TL
|%-0,06
25 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1202
|%-0,12
|GBP/USD
|1,3375
|%-0,19
|USD/JPY
|156,86
|%0,06
|USD/CHF
|0,8248
|%0,52
Son yedi gün içerisinde Dolar/TL'deki hareketlerin grafiği, kullanıcılar için önemli bir gösterim sunacak. Bu değişimler, piyasa dinamikleri açısından da analiz edilebilir.
Dolar/TL’nin mevcut seviyesi, 49,57 TL destek ve 49,87 TL direnç seviyeleri arasında işlem görmekte. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları için kritik noktalar olup, güncel fiyatın bu seviyelere göre konumunu anlamak, olası yön değişimleri için önem arz ediyor. Küresel piyasa etkenleri verilmediği için iç piyasa dinamiklerine odaklanmak gerekiyor.
Serbest piyasadaki güncel 49,61 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.610 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.
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