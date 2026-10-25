25 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL, serbest piyasa alışta 49,61 TL, satışta ise 49,77 TL seviyesinden işlem görüyor. Bugünkü değişimi %0,08 olarak kaydedildi. Bir doların TL karşılığındaki değişim, haftalık bazda 0,30 TL oldu ve toplamda %0,61’lik bir artış yaşandı. Kullanıcılar için pratik bir karşılaştırma yaparsak, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.610 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 248.050 TL.

Son bir hafta içerisinde Dolar/TL, 7 gün önce 49,47 TL seviyesindeyken bugün 49,77 TL’ye yükseldi. Bu süreçte 1.000 doların TL karşılığı 300,00 TL artış gösterdi. Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,57 TL, direnç ise 49,87 TL olarak belirlendi.

Güncel Dolar Kuru

25 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,61 TL 49,77 TL %0,08





Güncel Döviz Kurları

25 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,58 TL 55,87 TL %-0,14 İngiliz Sterlini 66,42 TL 66,68 TL %-0,14 İsviçre Frangı 60,12 TL 60,35 TL %-0,40 Kanada Doları 35,42 TL 35,53 TL %0,14 Avustralya Doları 34,90 TL 35,03 TL %0,31 Çin Yuanı 7,44 TL 7,46 TL %0,13 Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %1,26 İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,06





Öne Çıkan Pariteler

25 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1202 %-0,12 GBP/USD 1,3375 %-0,19 USD/JPY 156,86 %0,06 USD/CHF 0,8248 %0,52





Son yedi gün içerisinde Dolar/TL'deki hareketlerin grafiği, kullanıcılar için önemli bir gösterim sunacak. Bu değişimler, piyasa dinamikleri açısından da analiz edilebilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin mevcut seviyesi, 49,57 TL destek ve 49,87 TL direnç seviyeleri arasında işlem görmekte. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları için kritik noktalar olup, güncel fiyatın bu seviyelere göre konumunu anlamak, olası yön değişimleri için önem arz ediyor. Küresel piyasa etkenleri verilmediği için iç piyasa dinamiklerine odaklanmak gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular