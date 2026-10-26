26 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış ve satış fiyatı 49,76 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,14 artış kaydetti. Geçtiğimiz bir hafta içinde Dolar/TL fiyatı, 49,52 TL seviyesinden 49,76 TL'ye yükselerek, bir doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL ve yüzde değişimi %0,48 olarak gerçekleşti.
1.000 dolar, alış kuru üzerinden 49.760 TL’ye denk gelirken, 5.000 doların TL karşılığı ise 248.800 TL olarak hesaplanmaktadır. 7 gün önceki Dolar/TL kuru 49,52 TL seviyesindeydi ve bugünkü değerle birlikte 7 günlük dönemde 240,00 TL'lik bir artış yaşandı. Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,60 TL, direnç seviyesi ise 49,84 TL olarak belirlendi.
26 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,76 TL
|49,76 TL
|%0,14
26 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,82 TL
|55,90 TL
|%0,25
|İngiliz Sterlini
|66,60 TL
|66,62 TL
|%0,08
|İsviçre Frangı
|60,36 TL
|60,39 TL
|%0,22
|Kanada Doları
|35,52 TL
|35,53 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,96 TL
|34,97 TL
|%0,02
|Çin Yuanı
|7,46 TL
|7,46 TL
|%0,16
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,62 TL
|%0,07
|İsveç Kronu
|5,01 TL
|5,01 TL
|%0,15
26 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1217
|%0,13
|GBP/USD
|1,3373
|%-0,01
|USD/JPY
|157,09
|%0,15
|USD/CHF
|0,8242
|%-0,07
Son 7 günlük Dolar/TL kur değişimlerine bakıldığında, 16 Ekim 2026 tarihinde başlayan yükseliş trendinin bu hafta da devam ettiği görülüyor.
Dolar/TL 49,76 TL seviyesinden işlem görmekte ve 49,60 TL desteği ile 49,84 TL direnci arasında gidip geliyor. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önemli; zira kurun bu noktalar üzerindeki hareketi, piyasa dinamiklerine dair ipuçları sunabilir.
Serbest piyasadaki güncel 49,76 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.760 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,14 oranında değişim kaydetmiştir.
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