26 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış ve satış fiyatı 49,76 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,14 artış kaydetti. Geçtiğimiz bir hafta içinde Dolar/TL fiyatı, 49,52 TL seviyesinden 49,76 TL'ye yükselerek, bir doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL ve yüzde değişimi %0,48 olarak gerçekleşti.

1.000 dolar, alış kuru üzerinden 49.760 TL’ye denk gelirken, 5.000 doların TL karşılığı ise 248.800 TL olarak hesaplanmaktadır. 7 gün önceki Dolar/TL kuru 49,52 TL seviyesindeydi ve bugünkü değerle birlikte 7 günlük dönemde 240,00 TL'lik bir artış yaşandı. Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,60 TL, direnç seviyesi ise 49,84 TL olarak belirlendi.

Güncel Dolar Kuru

26 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,76 TL 49,76 TL %0,14





Güncel Döviz Kurları

26 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,82 TL 55,90 TL %0,25 İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,62 TL %0,08 İsviçre Frangı 60,36 TL 60,39 TL %0,22 Kanada Doları 35,52 TL 35,53 TL %0,14 Avustralya Doları 34,96 TL 34,97 TL %0,02 Çin Yuanı 7,46 TL 7,46 TL %0,16 Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %0,07 İsveç Kronu 5,01 TL 5,01 TL %0,15





Öne Çıkan Pariteler

26 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1217 %0,13 GBP/USD 1,3373 %-0,01 USD/JPY 157,09 %0,15 USD/CHF 0,8242 %-0,07





Son 7 günlük Dolar/TL kur değişimlerine bakıldığında, 16 Ekim 2026 tarihinde başlayan yükseliş trendinin bu hafta da devam ettiği görülüyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL 49,76 TL seviyesinden işlem görmekte ve 49,60 TL desteği ile 49,84 TL direnci arasında gidip geliyor. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önemli; zira kurun bu noktalar üzerindeki hareketi, piyasa dinamiklerine dair ipuçları sunabilir.

Sıkça Sorulan Sorular