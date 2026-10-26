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26 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa fiyatı 49,76 TL ile işlem görüyor. Son bir haftada kur, 49,52 TL'den 49,76 TL'ye çıkarak %0,48'lik bir artış yaşadı.

26 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış ve satış fiyatı 49,76 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,14 artış kaydetti. Geçtiğimiz bir hafta içinde Dolar/TL fiyatı, 49,52 TL seviyesinden 49,76 TL'ye yükselerek, bir doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL ve yüzde değişimi %0,48 olarak gerçekleşti.

1.000 dolar, alış kuru üzerinden 49.760 TL’ye denk gelirken, 5.000 doların TL karşılığı ise 248.800 TL olarak hesaplanmaktadır. 7 gün önceki Dolar/TL kuru 49,52 TL seviyesindeydi ve bugünkü değerle birlikte 7 günlük dönemde 240,00 TL'lik bir artış yaşandı. Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,60 TL, direnç seviyesi ise 49,84 TL olarak belirlendi.

Güncel Dolar Kuru

26 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,76 TL 49,76 TL %0,14


Güncel Döviz Kurları

26 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,82 TL 55,90 TL %0,25
İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,62 TL %0,08
İsviçre Frangı 60,36 TL 60,39 TL %0,22
Kanada Doları 35,52 TL 35,53 TL %0,14
Avustralya Doları 34,96 TL 34,97 TL %0,02
Çin Yuanı 7,46 TL 7,46 TL %0,16
Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %0,07
İsveç Kronu 5,01 TL 5,01 TL %0,15


Öne Çıkan Pariteler

26 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1217 %0,13
GBP/USD 1,3373 %-0,01
USD/JPY 157,09 %0,15
USD/CHF 0,8242 %-0,07


Son 7 günlük Dolar/TL kur değişimlerine bakıldığında, 16 Ekim 2026 tarihinde başlayan yükseliş trendinin bu hafta da devam ettiği görülüyor.

26 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL 49,76 TL seviyesinden işlem görmekte ve 49,60 TL desteği ile 49,84 TL direnci arasında gidip geliyor. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önemli; zira kurun bu noktalar üzerindeki hareketi, piyasa dinamiklerine dair ipuçları sunabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,76 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.760 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,14 oranında değişim kaydetmiştir.

26 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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