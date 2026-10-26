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26 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL alış fiyatı 55,82 TL, satış fiyatı ise 55,90 TL olarak belirlendi. Son yedi günde euro, TL karşısında 0,19 TL değer kazanarak %0,34'lük bir artış gösterdi.

26 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,82 TL, satış fiyatı ise 55,90 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,25 olarak kaydedildi. 1.000 euroyu TL'ye çevirdiğinizde, euro alış kurundan 55.820 TL, 5.000 euro için ise 279.100 TL elde ediyorsunuz. Euro/TL'deki son bir haftalık hareketlere baktığımızda, 7 gün önceki değer 55,71 TL iken, bugün 55,90 TL'den işlem görüyor. Bu dönemde 1 euro, TL bazında 0,19 TL değer kazanarak %0,34'lük bir artış gösterdi. 1.000 euronun TL karşılığı ise 190,00 TL artışla 55.820 TL'den 55.990 TL’ye yükseldi.

Euro/TL son 7 gün içinde 2026-10-16 tarihinde 55,71 TL, 2026-10-19'da 55,58 TL, 2026-10-20'de 55,74 TL, 2026-10-21'de 55,73 TL, 2026-10-22'de 55,80 TL, 2026-10-23'de 55,72 TL ve bugün 55,90 TL değerlerindeydi. Euro'nun uluslararası piyasalarda işlem gördüğü EUR/USD paritesi ise 1,1217 seviyelerinde, günlük değişimi %0,13 olarak belirlenmiştir.

Güncel Euro Kuru

26 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,82 TL 55,90 TL %0,25


Güncel Döviz Kurları

26 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,76 TL 49,76 TL %0,14
İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,62 TL %0,08
İsviçre Frangı 60,36 TL 60,39 TL %0,22
Kanada Doları 35,52 TL 35,53 TL %0,14
Avustralya Doları 34,96 TL 34,97 TL %0,02
Çin Yuanı 7,46 TL 7,46 TL %0,16
Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %0,07
İsveç Kronu 5,01 TL 5,01 TL %0,15


Öne Çıkan Pariteler

26 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1217 %0,13
GBP/USD 1,3373 %-0,01
USD/JPY 157,09 %0,15
USD/CHF 0,8242 %-0,07


Euro/TL'deki hareketlilik ile ilgili olarak, son 7 günlük dönemde görülen artış dikkat çekiyor. Bu süreçte, 55,69 TL seviyesi destek, 56,01 TL seviyesi ise direnç noktası olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyeleri takip etmek, piyasalardaki devam eden trendleri anlamak adına önem taşıyor.

26 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL fiyatı şu an 55,90 TL seviyelerinde işlem görmekte. 55,69 TL destek seviyesini korurken, 56,01 TL direnç olarak izleniyor. Bu seviyelerin takibi, piyasalardaki genel yönelimi anlamak açısından önemli. EUR/USD paritesinin de etkili olduğu bu piyasa ortamında, gelişmeleri takip etmek yatırımcılar için faydalı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,82 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.820 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1217 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

26 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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