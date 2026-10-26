26 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,82 TL, satış fiyatı ise 55,90 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,25 olarak kaydedildi. 1.000 euroyu TL'ye çevirdiğinizde, euro alış kurundan 55.820 TL, 5.000 euro için ise 279.100 TL elde ediyorsunuz. Euro/TL'deki son bir haftalık hareketlere baktığımızda, 7 gün önceki değer 55,71 TL iken, bugün 55,90 TL'den işlem görüyor. Bu dönemde 1 euro, TL bazında 0,19 TL değer kazanarak %0,34'lük bir artış gösterdi. 1.000 euronun TL karşılığı ise 190,00 TL artışla 55.820 TL'den 55.990 TL’ye yükseldi.
Euro/TL son 7 gün içinde 2026-10-16 tarihinde 55,71 TL, 2026-10-19'da 55,58 TL, 2026-10-20'de 55,74 TL, 2026-10-21'de 55,73 TL, 2026-10-22'de 55,80 TL, 2026-10-23'de 55,72 TL ve bugün 55,90 TL değerlerindeydi. Euro'nun uluslararası piyasalarda işlem gördüğü EUR/USD paritesi ise 1,1217 seviyelerinde, günlük değişimi %0,13 olarak belirlenmiştir.
26 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,82 TL
|55,90 TL
|%0,25
26 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,76 TL
|49,76 TL
|%0,14
|İngiliz Sterlini
|66,60 TL
|66,62 TL
|%0,08
|İsviçre Frangı
|60,36 TL
|60,39 TL
|%0,22
|Kanada Doları
|35,52 TL
|35,53 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,96 TL
|34,97 TL
|%0,02
|Çin Yuanı
|7,46 TL
|7,46 TL
|%0,16
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,62 TL
|%0,07
|İsveç Kronu
|5,01 TL
|5,01 TL
|%0,15
26 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1217
|%0,13
|GBP/USD
|1,3373
|%-0,01
|USD/JPY
|157,09
|%0,15
|USD/CHF
|0,8242
|%-0,07
Euro/TL'deki hareketlilik ile ilgili olarak, son 7 günlük dönemde görülen artış dikkat çekiyor. Bu süreçte, 55,69 TL seviyesi destek, 56,01 TL seviyesi ise direnç noktası olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyeleri takip etmek, piyasalardaki devam eden trendleri anlamak adına önem taşıyor.
Euro/TL fiyatı şu an 55,90 TL seviyelerinde işlem görmekte. 55,69 TL destek seviyesini korurken, 56,01 TL direnç olarak izleniyor. Bu seviyelerin takibi, piyasalardaki genel yönelimi anlamak açısından önemli. EUR/USD paritesinin de etkili olduğu bu piyasa ortamında, gelişmeleri takip etmek yatırımcılar için faydalı olacaktır.
Serbest piyasa 55,82 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.820 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1217 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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