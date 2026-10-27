27 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa satış fiyatı 55,70 TL olarak belirlenirken, günlük değişim %0,07 oranında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta, EUR/USD paritesindeki %0,07'lik düşüş ile birlikte, Euro/TL'de genel olarak hafif bir artış gözlemlendi. Son bir haftadaki Euro/TL değişim serisi ise 55,58 TL'den 55,70 TL'ye yükseldi.

1.000 Euro'yu TL'ye çevirdiğimizde, alış kuru üzerinden karşılığı 55.640 TL, 5.000 Euro için ise bu tutar 278.200 TL olmaktadır. Son yedi günde Euro/TL'de 0,12 TL artış meydana gelirken, bu değişim %0,22 olarak kaydedildi.

Son günlerdeki Euro/TL hareketliliği, dünya genelinde Euro'nun değerlendiği yönündeki sınırlı etkilere rağmen devam ediyor. Bugün için Euro/TL'nin destek noktası 55,59 TL, direnç noktası ise 55,81 TL olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla, bu seviyelerin takibi, olası yön değişimlerine dair bilgi vermek açısından önem taşımakta.

Güncel Euro Kuru

27 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,64 TL 55,70 TL %0,07





Güncel Döviz Kurları

27 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,78 TL 49,79 TL %0,07 İngiliz Sterlini 66,47 TL 66,50 TL %0,12 İsviçre Frangı 60,11 TL 60,15 TL %0,03 Kanada Doları 35,50 TL 35,52 TL %0,04 Avustralya Doları 34,95 TL 34,97 TL %0,16 Çin Yuanı 7,47 TL 7,47 TL %0,09 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,22 İsveç Kronu 5,00 TL 5,00 TL %0,09





Öne Çıkan Pariteler

27 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1166 %-0,07 GBP/USD 1,3332 %-0,07 USD/JPY 157,73 %0,15 USD/CHF 0,8279 %0,04





Son 7 günlük Euro/TL değişim grafiği, son durum hakkında görsel bir bakış sağlar.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL destek seviyesinin 55,59 TL, direnç seviyesinin 55,81 TL olduğu göz önüne alındığında, şu anki fiyatın bu seviyelere yakın konumlandığı görülmektedir. Bu seviyelerin takibi, yatırımcıların olası fiyat hareketlerini değerlendirmesi açısından kritik öneme sahiptir. Euro'nun global piyasalardaki durumu ve EUR/USD paritesindeki değişimler de, Euro/TL'nin gelecekteki seyri üzerine etkili olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular