27 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa satış fiyatı 55,70 TL olarak belirlenirken, günlük değişim %0,07 oranında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta, EUR/USD paritesindeki %0,07'lik düşüş ile birlikte, Euro/TL'de genel olarak hafif bir artış gözlemlendi. Son bir haftadaki Euro/TL değişim serisi ise 55,58 TL'den 55,70 TL'ye yükseldi.
1.000 Euro'yu TL'ye çevirdiğimizde, alış kuru üzerinden karşılığı 55.640 TL, 5.000 Euro için ise bu tutar 278.200 TL olmaktadır. Son yedi günde Euro/TL'de 0,12 TL artış meydana gelirken, bu değişim %0,22 olarak kaydedildi.
Son günlerdeki Euro/TL hareketliliği, dünya genelinde Euro'nun değerlendiği yönündeki sınırlı etkilere rağmen devam ediyor. Bugün için Euro/TL'nin destek noktası 55,59 TL, direnç noktası ise 55,81 TL olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla, bu seviyelerin takibi, olası yön değişimlerine dair bilgi vermek açısından önem taşımakta.
27 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,64 TL
|55,70 TL
|%0,07
27 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,78 TL
|49,79 TL
|%0,07
|İngiliz Sterlini
|66,47 TL
|66,50 TL
|%0,12
|İsviçre Frangı
|60,11 TL
|60,15 TL
|%0,03
|Kanada Doları
|35,50 TL
|35,52 TL
|%0,04
|Avustralya Doları
|34,95 TL
|34,97 TL
|%0,16
|Çin Yuanı
|7,47 TL
|7,47 TL
|%0,09
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,22
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,00 TL
|%0,09
27 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1166
|%-0,07
|GBP/USD
|1,3332
|%-0,07
|USD/JPY
|157,73
|%0,15
|USD/CHF
|0,8279
|%0,04
Son 7 günlük Euro/TL değişim grafiği, son durum hakkında görsel bir bakış sağlar.
Euro/TL destek seviyesinin 55,59 TL, direnç seviyesinin 55,81 TL olduğu göz önüne alındığında, şu anki fiyatın bu seviyelere yakın konumlandığı görülmektedir. Bu seviyelerin takibi, yatırımcıların olası fiyat hareketlerini değerlendirmesi açısından kritik öneme sahiptir. Euro'nun global piyasalardaki durumu ve EUR/USD paritesindeki değişimler de, Euro/TL'nin gelecekteki seyri üzerine etkili olabilir.
Serbest piyasa 55,64 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.640 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1166 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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