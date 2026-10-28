28 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 49,85 TL'den işlem görüyor. Bugünkü değişim ise %0,08 olarak kaydedildi. Son günlerdeki Dolar/TL hareketleri, Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin yanı sıra dünya genelindeki döviz akışlarından etkilenmekte. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.830 TL, 5.000 doların ise 249.150 TL olarak hesaplanıyor.
Geçtiğimiz haftada Dolar/TL 49,56 TL seviyesindeyken, bugün itibarıyla 49,85 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Bu, 7 gün içinde 1 doların TL bazındaki değerinin 0,29 TL artarak %0,59 oranında bir değişim gösterdiği anlamına geliyor. Haftanın ortalamasında Dolar/TL, ardışık olarak 49,56 TL’den 49,85 TL’ye ulaşarak onsuz bir artış yaşadı. Bu süreçte Dolar/TL serisinin son değerleri ise aşağıdaki gibi:
Döviz piyasasının dikkatle takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,66 TL, direnç seviyesi ise 49,95 TL olarak belirlenmiştir.
28 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,83 TL
|49,85 TL
|%0,08
28 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,40 TL
|55,43 TL
|%-0,15
|İngiliz Sterlini
|66,22 TL
|66,24 TL
|%-0,19
|İsviçre Frangı
|60,02 TL
|60,06 TL
|%-0,04
|Kanada Doları
|35,42 TL
|35,44 TL
|%-0,05
|Avustralya Doları
|35,03 TL
|35,05 TL
|%0,15
|Çin Yuanı
|7,47 TL
|7,48 TL
|%0,05
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%-0,11
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,01 TL
|%0,04
28 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1119
|%-0,06
|GBP/USD
|1,3289
|%-0,13
|USD/JPY
|157,82
|%-0,08
|USD/CHF
|0,8300
|%0,12
Grafik, son 7 gün içinde Dolar/TL'nin değer değişimini göstermektedir.
Dolar/TL mevcut değeri 49,85 TL ile destek seviyesi 49,66 TL'nin üzerinde, direncin ise hemen altında konumlanmaktadır. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları tarafından önemli olarak görülmekte ve takip edilmektedir. Dışsal ekonomik etkenlerin yokluğunda, güçlenen TL, mevcut seviye üzerinde nasıl bir hareket gösterecek merakla beklenmektedir.
Serbest piyasadaki güncel 49,83 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.830 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.
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