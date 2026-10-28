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28 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 49,85 TL seviyesine ulaşırken, günlük değişim %0,08 olarak kaydedildi. Son 7 günde ise Dolar/TL 49,56 TL'den 49,85 TL'ye çıkarak %0,59 artış gösterdi.

28 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 49,85 TL'den işlem görüyor. Bugünkü değişim ise %0,08 olarak kaydedildi. Son günlerdeki Dolar/TL hareketleri, Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin yanı sıra dünya genelindeki döviz akışlarından etkilenmekte. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.830 TL, 5.000 doların ise 249.150 TL olarak hesaplanıyor.

Geçtiğimiz haftada Dolar/TL 49,56 TL seviyesindeyken, bugün itibarıyla 49,85 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Bu, 7 gün içinde 1 doların TL bazındaki değerinin 0,29 TL artarak %0,59 oranında bir değişim gösterdiği anlamına geliyor. Haftanın ortalamasında Dolar/TL, ardışık olarak 49,56 TL’den 49,85 TL’ye ulaşarak onsuz bir artış yaşadı. Bu süreçte Dolar/TL serisinin son değerleri ise aşağıdaki gibi:

  • 2026-10-20: 49,56 TL
  • 2026-10-21: 49,56 TL
  • 2026-10-22: 49,65 TL
  • 2026-10-23: 49,69 TL
  • 2026-10-26: 49,75 TL
  • 2026-10-27: 49,80 TL
  • 2026-10-28: 49,85 TL

Döviz piyasasının dikkatle takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,66 TL, direnç seviyesi ise 49,95 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Dolar Kuru

28 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,83 TL 49,85 TL %0,08


Güncel Döviz Kurları

28 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,40 TL 55,43 TL %-0,15
İngiliz Sterlini 66,22 TL 66,24 TL %-0,19
İsviçre Frangı 60,02 TL 60,06 TL %-0,04
Kanada Doları 35,42 TL 35,44 TL %-0,05
Avustralya Doları 35,03 TL 35,05 TL %0,15
Çin Yuanı 7,47 TL 7,48 TL %0,05
Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %-0,11
İsveç Kronu 5,00 TL 5,01 TL %0,04


Öne Çıkan Pariteler

28 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1119 %-0,06
GBP/USD 1,3289 %-0,13
USD/JPY 157,82 %-0,08
USD/CHF 0,8300 %0,12


Grafik, son 7 gün içinde Dolar/TL'nin değer değişimini göstermektedir.

28 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL mevcut değeri 49,85 TL ile destek seviyesi 49,66 TL'nin üzerinde, direncin ise hemen altında konumlanmaktadır. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları tarafından önemli olarak görülmekte ve takip edilmektedir. Dışsal ekonomik etkenlerin yokluğunda, güçlenen TL, mevcut seviye üzerinde nasıl bir hareket gösterecek merakla beklenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,83 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.830 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.

28 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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