28 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,76 TL, satış fiyatı ise 55,83 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL günlük değişim %0,07 olarak kaydedilmiş durumda. Euro’nun güncel alış kuru üzerinden 1.000 euronun TL karşılığı 55.760 TL, 5.000 euronun ise 278.800 TL olmaktadır. Son 7 gün içerisinde Euro/TL, 7 gün önce 56,05 TL iken, bugün 55,83 TL seviyesine geriledi ve bir euro TL bazında -0,22 TL’lik bir kayıp yaşadı. Yüzde değişim ise -0,39 olarak ölçülmüştür.
Haftalık verilerde Euro/TL serisi 56,05 TL seviyesinden başlayarak, 7 gün sonra 55,83 TL seviyesine inmiş ve bu süre zarfında değişim yaşanmıştır. Destek seviyesi 55,62 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 56,04 TL’de bulunmaktadır. Bu değerler, Euro/TL açısından izlenmesi gereken kritik seviyeler olarak öne çıkmaktadır.
Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,1383 seviyesinden işlem görmekte olup, günlük değişimi %-0,08 olarak gerçekleşmiştir. Bugünkü piyasa etkenleri Euro/TL'de ve EUR/USD'de yatay seyir olarak değerlendirilmiştir.
28 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,76 TL
|55,83 TL
|%0,07
28 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,98 TL
|48,98 TL
|%0,10
|İngiliz Sterlini
|64,86 TL
|64,94 TL
|%0,14
|İsviçre Frangı
|58,97 TL
|59,00 TL
|%-0,15
|Kanada Doları
|34,59 TL
|34,61 TL
|%0,00
|Avustralya Doları
|34,39 TL
|34,41 TL
|%0,09
|Çin Yuanı
|7,29 TL
|7,30 TL
|%0,23
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,02
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,93 TL
|%-0,09
28 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1383
|%-0,08
|GBP/USD
|1,3240
|%-0,03
|USD/JPY
|157,68
|%0,26
|USD/CHF
|0,8303
|%0,24
Son 7 günlük Euro/TL hareketlerine ilişkin grafikle bu hareketliliği daha iyi analiz edebilirsiniz.
Euro/TL'nin mevcut değeri 55,83 TL seviyesinde bulunmakta ve destek seviyesi olan 55,62 TL'nin üstünde kalmayı başarmaktadır. Direnç seviyesi 56,04 TL olarak takip edilmeli, bu seviye aşılırsa yukarı yönlü hareketlerin hız kazanabileceği öngörülmektedir. Euro/TL'nin mevcut düzeyleri ve EUR/USD paritesindeki yatay seyir, yatırımcılar açısından dikkat edilmesi gereken dinamikleri oluşturuyor.
Serbest piyasa 55,76 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.760 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1383 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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