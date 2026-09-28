28 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,76 TL, satış fiyatı ise 55,83 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL günlük değişim %0,07 olarak kaydedilmiş durumda. Euro’nun güncel alış kuru üzerinden 1.000 euronun TL karşılığı 55.760 TL, 5.000 euronun ise 278.800 TL olmaktadır. Son 7 gün içerisinde Euro/TL, 7 gün önce 56,05 TL iken, bugün 55,83 TL seviyesine geriledi ve bir euro TL bazında -0,22 TL’lik bir kayıp yaşadı. Yüzde değişim ise -0,39 olarak ölçülmüştür.

Haftalık verilerde Euro/TL serisi 56,05 TL seviyesinden başlayarak, 7 gün sonra 55,83 TL seviyesine inmiş ve bu süre zarfında değişim yaşanmıştır. Destek seviyesi 55,62 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 56,04 TL’de bulunmaktadır. Bu değerler, Euro/TL açısından izlenmesi gereken kritik seviyeler olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,1383 seviyesinden işlem görmekte olup, günlük değişimi %-0,08 olarak gerçekleşmiştir. Bugünkü piyasa etkenleri Euro/TL'de ve EUR/USD'de yatay seyir olarak değerlendirilmiştir.

Güncel Euro Kuru

28 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,76 TL 55,83 TL %0,07





Güncel Döviz Kurları

28 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,98 TL 48,98 TL %0,10 İngiliz Sterlini 64,86 TL 64,94 TL %0,14 İsviçre Frangı 58,97 TL 59,00 TL %-0,15 Kanada Doları 34,59 TL 34,61 TL %0,00 Avustralya Doları 34,39 TL 34,41 TL %0,09 Çin Yuanı 7,29 TL 7,30 TL %0,23 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,02 İsveç Kronu 4,93 TL 4,93 TL %-0,09





Öne Çıkan Pariteler

28 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1383 %-0,08 GBP/USD 1,3240 %-0,03 USD/JPY 157,68 %0,26 USD/CHF 0,8303 %0,24





Son 7 günlük Euro/TL hareketlerine ilişkin grafikle bu hareketliliği daha iyi analiz edebilirsiniz.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'nin mevcut değeri 55,83 TL seviyesinde bulunmakta ve destek seviyesi olan 55,62 TL'nin üstünde kalmayı başarmaktadır. Direnç seviyesi 56,04 TL olarak takip edilmeli, bu seviye aşılırsa yukarı yönlü hareketlerin hız kazanabileceği öngörülmektedir. Euro/TL'nin mevcut düzeyleri ve EUR/USD paritesindeki yatay seyir, yatırımcılar açısından dikkat edilmesi gereken dinamikleri oluşturuyor.

Sıkça Sorulan Sorular