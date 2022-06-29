29 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 29 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

29 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.6675 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.6659 liradan, satış fiyatı ise 16.6692 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.31'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.4983 TL'den yapan euro şu anda 17.4888 TL alış ve 17.508 TL satış fiyatına sahip.

