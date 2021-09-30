30 Eylül dolar ve euro kaç TL oldu? İşte güncel dolar ve euro fiyatları!

Döviz kurunda son birkaç haftadır yaşanan hareketlilik devam ediyor. Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi sonrası yükselişe geçmişti. Dolar, geçtiğimiz günü yaklaşık yüzde 0,54'lük yükseliş ile kapatırken, euro ise yaklaşık yüzde 0,23 değer kaybetti.
Güne yüzde 0,04'lük yükseliş ile başlayan dolar, 30 Eylül gününde 8,92 TL.
30 Eylül gününe 0,15'lik yükseliş ile başlayan euro 10,36 TL.
Sterlin 0,29 yükseliş kaydetti. Sterlinin TL karşısındaki değeri 12,00 TL.
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