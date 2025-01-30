30 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Ocak Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 30 Ocak 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

30 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.7914 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.7796 liradan, satış fiyatı ise 35.8033 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.24'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.384 TL'den yapan euro şu anda 37.3553 TL alış ve 37.4129 TL satış fiyatına sahip.