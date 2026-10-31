31 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,93 TL, satış fiyatı ise 49,96 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,07 oranında bir artış kaydetti. 7 gün önce 49,65 TL olan Dolar/TL, bugün 49,96 TL'ye yükseldi ve bir doların TL cinsinden değişimi 0,31 TL, yüzde değişimi ise %0,62 olarak gerçekleşti. Dolar verirken 1.000 doların TL karşılığı 49.930 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 249.650 TL olarak hesaplanmaktadır.
Dolar/TL'nin 7 günlük serisi incelendiğinde, 22 Ekim 2026 tarihinde 49,65 TL’den başlayan değerlerin 30 Ekim 2026'da 49,96 TL'ye ulaşması dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra haftalık net değişim 310,00 TL olarak kaydedildi. Bu bağlamda, günlük ve haftalık değişimleri göz önünde bulundurmak, yatırımcılar için önemli bir bilgi sunuyor.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,75 TL, direnç seviyesi ise 50,06 TL olarak belirlenmiş durumda. Şu anki fiyatın bu seviyelere göre konumu, ileriki günlerdeki olası hareketler açısından önemli bir gösterge olabilir.
31 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,93 TL
|49,96 TL
|%0,07
31 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,72 TL
|55,81 TL
|%-0,26
|İngiliz Sterlini
|66,95 TL
|67,01 TL
|%0,11
|İsviçre Frangı
|60,52 TL
|60,59 TL
|%0,02
|Kanada Doları
|35,73 TL
|35,75 TL
|%0,17
|Avustralya Doları
|35,10 TL
|35,14 TL
|%0,12
|Çin Yuanı
|7,50 TL
|7,51 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%1,09
|İsveç Kronu
|5,08 TL
|5,09 TL
|%0,26
31 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1160
|%-0,18
|GBP/USD
|1,3390
|%0,10
|USD/JPY
|157,56
|%-0,09
|USD/CHF
|0,8247
|%0,05
Son 7 günlük Dolar/TL kur değişimi grafiği, piyasa oyuncularının bu süre zarfındaki fiyat dalgalanmalarını daha iyi anlamalarına olanak tanıyacaktır.
Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, 49,75 TL destek ve 50,06 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyelerin izlenmesi, yatırımcılar için önemli bir stratejik belirleyici olacaktır. Dışsal piyasa etkenlerine dair herhangi bir veri olmaksızın, bu seviyelere göre fiyatlamaların izlenmesi faydalı olacaktır.
Serbest piyasadaki güncel 49,93 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.930 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,07 oranında değişim kaydetmiştir.
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