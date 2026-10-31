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31 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL alış fiyatı 49,93 TL, satış fiyatı ise 49,96 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, önceki güne göre %0,07 artış gösterdi ve 7 gün içinde 49,65 TL'den 49,96 TL'ye yükseldi.

31 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,93 TL, satış fiyatı ise 49,96 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,07 oranında bir artış kaydetti. 7 gün önce 49,65 TL olan Dolar/TL, bugün 49,96 TL'ye yükseldi ve bir doların TL cinsinden değişimi 0,31 TL, yüzde değişimi ise %0,62 olarak gerçekleşti. Dolar verirken 1.000 doların TL karşılığı 49.930 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 249.650 TL olarak hesaplanmaktadır.

Dolar/TL'nin 7 günlük serisi incelendiğinde, 22 Ekim 2026 tarihinde 49,65 TL’den başlayan değerlerin 30 Ekim 2026'da 49,96 TL'ye ulaşması dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra haftalık net değişim 310,00 TL olarak kaydedildi. Bu bağlamda, günlük ve haftalık değişimleri göz önünde bulundurmak, yatırımcılar için önemli bir bilgi sunuyor.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,75 TL, direnç seviyesi ise 50,06 TL olarak belirlenmiş durumda. Şu anki fiyatın bu seviyelere göre konumu, ileriki günlerdeki olası hareketler açısından önemli bir gösterge olabilir.

Güncel Dolar Kuru

31 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,93 TL 49,96 TL %0,07


Güncel Döviz Kurları

31 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,72 TL 55,81 TL %-0,26
İngiliz Sterlini 66,95 TL 67,01 TL %0,11
İsviçre Frangı 60,52 TL 60,59 TL %0,02
Kanada Doları 35,73 TL 35,75 TL %0,17
Avustralya Doları 35,10 TL 35,14 TL %0,12
Çin Yuanı 7,50 TL 7,51 TL %0,13
Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %1,09
İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %0,26


Öne Çıkan Pariteler

31 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1160 %-0,18
GBP/USD 1,3390 %0,10
USD/JPY 157,56 %-0,09
USD/CHF 0,8247 %0,05


Son 7 günlük Dolar/TL kur değişimi grafiği, piyasa oyuncularının bu süre zarfındaki fiyat dalgalanmalarını daha iyi anlamalarına olanak tanıyacaktır.

31 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, 49,75 TL destek ve 50,06 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyelerin izlenmesi, yatırımcılar için önemli bir stratejik belirleyici olacaktır. Dışsal piyasa etkenlerine dair herhangi bir veri olmaksızın, bu seviyelere göre fiyatlamaların izlenmesi faydalı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,93 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.930 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,07 oranında değişim kaydetmiştir.

31 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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