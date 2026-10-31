31 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,93 TL, satış fiyatı ise 49,96 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,07 oranında bir artış kaydetti. 7 gün önce 49,65 TL olan Dolar/TL, bugün 49,96 TL'ye yükseldi ve bir doların TL cinsinden değişimi 0,31 TL, yüzde değişimi ise %0,62 olarak gerçekleşti. Dolar verirken 1.000 doların TL karşılığı 49.930 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 249.650 TL olarak hesaplanmaktadır.

Dolar/TL'nin 7 günlük serisi incelendiğinde, 22 Ekim 2026 tarihinde 49,65 TL’den başlayan değerlerin 30 Ekim 2026'da 49,96 TL'ye ulaşması dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra haftalık net değişim 310,00 TL olarak kaydedildi. Bu bağlamda, günlük ve haftalık değişimleri göz önünde bulundurmak, yatırımcılar için önemli bir bilgi sunuyor.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,75 TL, direnç seviyesi ise 50,06 TL olarak belirlenmiş durumda. Şu anki fiyatın bu seviyelere göre konumu, ileriki günlerdeki olası hareketler açısından önemli bir gösterge olabilir.

Güncel Dolar Kuru

31 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,93 TL 49,96 TL %0,07





Güncel Döviz Kurları

31 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,72 TL 55,81 TL %-0,26 İngiliz Sterlini 66,95 TL 67,01 TL %0,11 İsviçre Frangı 60,52 TL 60,59 TL %0,02 Kanada Doları 35,73 TL 35,75 TL %0,17 Avustralya Doları 35,10 TL 35,14 TL %0,12 Çin Yuanı 7,50 TL 7,51 TL %0,13 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %1,09 İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %0,26





Öne Çıkan Pariteler

31 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1160 %-0,18 GBP/USD 1,3390 %0,10 USD/JPY 157,56 %-0,09 USD/CHF 0,8247 %0,05





Son 7 günlük Dolar/TL kur değişimi grafiği, piyasa oyuncularının bu süre zarfındaki fiyat dalgalanmalarını daha iyi anlamalarına olanak tanıyacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, 49,75 TL destek ve 50,06 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyelerin izlenmesi, yatırımcılar için önemli bir stratejik belirleyici olacaktır. Dışsal piyasa etkenlerine dair herhangi bir veri olmaksızın, bu seviyelere göre fiyatlamaların izlenmesi faydalı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular