31 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (31 Mayıs) altın bilezik fiyatları ne kadar? 22, 18 ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

Altın bilezik fiyatlarında yeni haftanın ilk gününde bir yükseliş hakim. 22 ayar altın bilezik haftayı 475 seviyelerinde kapatmasının ardından, bugün güne yükselişle başladı. 14 ayar altın bilezik ise geçtiğimiz Cuma günü 296 seviyelerinde bulunurken, yeni haftada güne 310 TL ile başladı. Ons altın fiyatındaki yükseliş ise dikkat çekti. Ons altın yüzde 0,22 değişimle 1.907,67 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Altın bilezik gram fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 487,38 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,44 artışla 487,49'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 475,21 seviyesinde kapattı.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 398,80 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,44 artışla 398,87'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 380,37 seviyesinde kapattı.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 310,16 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,44 artışla 310,22'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 296,91 seviyesinde kapattı.
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