FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 31 Mayıs altın fiyatları | Bugün (31 Mayıs) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

31 Mayıs altın fiyatları | Bugün (31 Mayıs) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

31.05.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftayı 524 seviyelerinde bitiren gram altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Birçok kişi tarafından yatırım amaçlı tercih edilen gram altın, son zamanlarda oldukça değer kazanarak dikkat çekiyor. Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş, bu hafta başında da etkisini sürdürüyor. Dolar kurundaki yükselişten etkilenen altın fiyatlarının bu haftaki hareketleri uzmanlar tarafından takip ediliyor.

Altının ons fiyatında ise bir yükseliş hakim. Ons altın yüzde 0,16 değer kazanarak bugün itibariyle 1.906,30 dolar seviyelerinde bulunuyor. Gram altından sonra ülkemizde en çok tercih edilen çeyrek altın ise yukarı yönlü hareketini hızlandırmış durumda. Haftayı 850 seviyelerinde kapatan çeyrek altın, yeni haftaya yükselişle başladı.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Güne 526,41 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,40 artışla 526,33'dan işlem görüyor. Gram Altın, günü 524,46 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Güne 863,64 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,41 artışla 863,52'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 851,93 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Güne 1.727,28 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,40 artışla 1.726,96'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.703,86 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?
Güne 3.419,71 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,36 artışla 3.417,71'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.397,30 seviyesinde kapattı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Güne 3.517,18 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,36 artışla 3.514,95'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.502,00 seviyesinde kapattı.

ATA ALTIN NE KADAR?

ATA ALTIN NE KADAR?
Güne 3.517,18 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,38 artışla 3.515,94'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

ZİYNET ALTIN NE KADAR?
31 Mayıs günü Ziynet altının alış fiyatı 3.328,67 TL, satış fiyatı ise 3.396,18 TL.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

Altın zirveye koşuyor

Altın zirveye koşuyor

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.