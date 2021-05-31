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  4. 31 Mayıs Dolar kuru | Bugün (31 Mayıs) Dolar kuru ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu?

31 Mayıs Dolar kuru | Bugün (31 Mayıs) Dolar kuru ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu?

31.05.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile işi olan ve dolar ile yatırım yapan birçok kişi, Dolar kurunu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta hızla yükselişe geçen Dolar, 8,60 seviyelerine kadar yükselmişti. Yatırımcılarının ilgisini çeken dolar kuru, yeni haftanın başında da oldukça yüksek seviyeden işlem görüyor. Haftayı 8,56 ile kapatan dolar kuru, yeni haftaya 8,58 seviyelerinde başladı.

Euro ise aynı dakikalarda 10,50 sınırına yaklaşmış durumda. ABD’de gerçekleşen enflasyon endişeleri ise yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Dolar/Euro paritesi ise haftaya yüzde 0,05 yükselişle başladı ve şu an için 1.2202 seviyelerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise, haftanın ilk gününde 1,594 olarak kaydedildi.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,5884 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,24 artışla 8,5850 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,4921, en yüksek 8,6136 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,5647 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,4975 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,37 artışla 10,4809 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,3424, en yüksek 10,4730 seviyelerini gören Euro, günü 10,4419 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 12,1992 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,32 artışla 12,1967 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,0477, en yüksek 12,1979 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 12,1579 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Euro Amerikan Doları
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