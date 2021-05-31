31 Mayıs Dolar kuru | Bugün (31 Mayıs) Dolar kuru ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu?

Euro ise aynı dakikalarda 10,50 sınırına yaklaşmış durumda. ABD’de gerçekleşen enflasyon endişeleri ise yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Dolar/Euro paritesi ise haftaya yüzde 0,05 yükselişle başladı ve şu an için 1.2202 seviyelerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise, haftanın ilk gününde 1,594 olarak kaydedildi.