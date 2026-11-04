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4 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 50,00 TL alış ve 50,04 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Son yedi gün içinde Dolar/TL 49,80 TL'den 50,04 TL'ye çıkarak %0,48 oranında artış gösterdi.

4 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,00 TL, satış fiyatı ise 50,04 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, bugünkü işlemlerde %0,05 oranında bir günlük değişim göstermekte. Son yedi gün içinde Dolar/TL’nin 7 gün önceki değeri 49,80 TL’den bugün 50,04 TL’ye yükselmesi, bir doların TL bazındaki 0,24 TL’lik artışıyla birlikte %0,48’lik bir genel artışa tekabül etmekte. 1.000 dolar alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 50.000 TL, 5.000 dolar ise 250.000 TL seviyesinde.

Son yedi gün içerisinde Dolar/TL’nin değer değişimi şu şekilde oluştu: 2026-10-27’de 49,80 TL olan kur, sırasıyla 49,84 TL, 49,91 TL, 49,94 TL olmak üzere 49,97 TL’ye kadar yükselmiş ve bugün itibarıyla 50,04 TL seviyesine ulaşmıştır. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 240,00 TL olarak kaydedilmiştir.

Dolar/TL için izlenmesi gereken destek seviyesi 49,88 TL, direnç seviyesi ise 50,12 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin yakından takip edilmesi, piyasalardaki olası dalgalanmalar için önem taşımaktadır.

Güncel Dolar Kuru

04 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 50,00 TL 50,04 TL %0,05


Güncel Döviz Kurları

04 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,22 TL 56,27 TL %0,45
İngiliz Sterlini 67,37 TL 67,38 TL %0,39
İsviçre Frangı 61,20 TL 61,26 TL %0,54
Kanada Doları 35,80 TL 35,84 TL %0,36
Avustralya Doları 34,91 TL 34,94 TL %0,29
Çin Yuanı 7,48 TL 7,49 TL %-0,11
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,74
İsveç Kronu 5,13 TL 5,13 TL %0,45


Öne Çıkan Pariteler

04 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1236 %0,40
GBP/USD 1,3459 %0,34
USD/JPY 158,04 %-0,43
USD/CHF 0,8169 %-0,49


Son yedi gün içindeki Dolar/TL değişim grafiği, değer kaybı ve kazanç dönemlerini açıkça göstermektedir.

4 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin 49,88 TL seviyesindeki destek ve 50,12 TL seviyesindeki direnç noktaları, bu seviyelerin aşılması durumunda olası yön değişikliklerini gösterebilir. İzlenmesi gereken bu seviyeler, piyasa volatilitesinin artması durumunda yatırımcılar için kritik önem taşıyacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 50,00 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.000 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.

4 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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