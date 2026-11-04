4 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,22 TL, satış fiyatı ise 56,27 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,45 olarak kaydedildi. Böylece, 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı 56.220 TL, 5.000 euro ise 281.100 TL'ye denk geliyor. Son bir hafta içerisinde Euro/TL’nin 7 gün önceki değeri 55,50 TL iken, bugünkü değeri 56,27 TL olarak belirlendi. Bu durumda, bir euro 0,77 TL artış göstererek %1,39 oranında bir değişim yaşadı. Ayrıca, 1.000 euro için TL karşılığında 770,00 TL'lik bir artış söz konusu.

Son 7 günlük Euro/TL verilerine bakacak olursak:

2026-10-27: 55,50 TL

2026-10-28: 55,57 TL

2026-10-29: 55,91 TL

2026-10-30: 55,76 TL

2026-11-02: 55,97 TL

2026-11-03: 56,00 TL

2026-11-04: 56,27 TL

Euro/TL'de takip edilmesi gereken destek seviyesi 55,76 TL, direnç seviyesi ise 56,53 TL olarak belirlendi. Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,1236 seviyesinde işlem görürken, günlük değişim %0,40 olarak kaydedildi.

Güncel Euro Kuru

04 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,22 TL 56,27 TL %0,45





Güncel Döviz Kurları

04 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,00 TL 50,04 TL %0,05 İngiliz Sterlini 67,37 TL 67,38 TL %0,39 İsviçre Frangı 61,20 TL 61,26 TL %0,54 Kanada Doları 35,80 TL 35,84 TL %0,36 Avustralya Doları 34,91 TL 34,94 TL %0,29 Çin Yuanı 7,48 TL 7,49 TL %-0,11 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,74 İsveç Kronu 5,13 TL 5,13 TL %0,45





Öne Çıkan Pariteler

04 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1236 %0,40 GBP/USD 1,3459 %0,34 USD/JPY 158,04 %-0,43 USD/CHF 0,8169 %-0,49





Son 7 gün içerisinde Euro/TL'nin değerinde gözlemlenen artış ile birlikte, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken teknik seviyeler gündemde kalmaya devam ediyor. Euro/TL ve EUR/USD paritesi arasındaki ilişki, yatırım kararları açısından belirleyici olabilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, belirlenen destek ve direnç seviyeleri ışığında takip edilmelidir. 56,27 TL seviyesi, kısa vadeli direnç noktası olarak önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, EUR/USD paritesinin seyrinin, Euro/TL üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalı, bu sayede olası dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular