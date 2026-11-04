4 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,22 TL, satış fiyatı ise 56,27 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,45 olarak kaydedildi. Böylece, 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı 56.220 TL, 5.000 euro ise 281.100 TL'ye denk geliyor. Son bir hafta içerisinde Euro/TL’nin 7 gün önceki değeri 55,50 TL iken, bugünkü değeri 56,27 TL olarak belirlendi. Bu durumda, bir euro 0,77 TL artış göstererek %1,39 oranında bir değişim yaşadı. Ayrıca, 1.000 euro için TL karşılığında 770,00 TL'lik bir artış söz konusu.
Son 7 günlük Euro/TL verilerine bakacak olursak:
Euro/TL'de takip edilmesi gereken destek seviyesi 55,76 TL, direnç seviyesi ise 56,53 TL olarak belirlendi. Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,1236 seviyesinde işlem görürken, günlük değişim %0,40 olarak kaydedildi.
04 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,22 TL
|56,27 TL
|%0,45
04 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,00 TL
|50,04 TL
|%0,05
|İngiliz Sterlini
|67,37 TL
|67,38 TL
|%0,39
|İsviçre Frangı
|61,20 TL
|61,26 TL
|%0,54
|Kanada Doları
|35,80 TL
|35,84 TL
|%0,36
|Avustralya Doları
|34,91 TL
|34,94 TL
|%0,29
|Çin Yuanı
|7,48 TL
|7,49 TL
|%-0,11
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,74
|İsveç Kronu
|5,13 TL
|5,13 TL
|%0,45
04 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1236
|%0,40
|GBP/USD
|1,3459
|%0,34
|USD/JPY
|158,04
|%-0,43
|USD/CHF
|0,8169
|%-0,49
Son 7 gün içerisinde Euro/TL'nin değerinde gözlemlenen artış ile birlikte, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken teknik seviyeler gündemde kalmaya devam ediyor. Euro/TL ve EUR/USD paritesi arasındaki ilişki, yatırım kararları açısından belirleyici olabilir.
Mevcut Euro/TL fiyatı, belirlenen destek ve direnç seviyeleri ışığında takip edilmelidir. 56,27 TL seviyesi, kısa vadeli direnç noktası olarak önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, EUR/USD paritesinin seyrinin, Euro/TL üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalı, bu sayede olası dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalıdır.
Serbest piyasa 56,22 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.220 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1236 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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