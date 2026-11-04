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4 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasada 56,22 TL alış ve 56,27 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Son bir haftada değer 55,50 TL'den 56,27 TL'ye çıkarak 0,77 TL'lik artış sağladı.

4 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,22 TL, satış fiyatı ise 56,27 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,45 olarak kaydedildi. Böylece, 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı 56.220 TL, 5.000 euro ise 281.100 TL'ye denk geliyor. Son bir hafta içerisinde Euro/TL’nin 7 gün önceki değeri 55,50 TL iken, bugünkü değeri 56,27 TL olarak belirlendi. Bu durumda, bir euro 0,77 TL artış göstererek %1,39 oranında bir değişim yaşadı. Ayrıca, 1.000 euro için TL karşılığında 770,00 TL'lik bir artış söz konusu.

Son 7 günlük Euro/TL verilerine bakacak olursak:

  • 2026-10-27: 55,50 TL
  • 2026-10-28: 55,57 TL
  • 2026-10-29: 55,91 TL
  • 2026-10-30: 55,76 TL
  • 2026-11-02: 55,97 TL
  • 2026-11-03: 56,00 TL
  • 2026-11-04: 56,27 TL

Euro/TL'de takip edilmesi gereken destek seviyesi 55,76 TL, direnç seviyesi ise 56,53 TL olarak belirlendi. Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,1236 seviyesinde işlem görürken, günlük değişim %0,40 olarak kaydedildi.

Güncel Euro Kuru

04 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,22 TL 56,27 TL %0,45


Güncel Döviz Kurları

04 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 50,00 TL 50,04 TL %0,05
İngiliz Sterlini 67,37 TL 67,38 TL %0,39
İsviçre Frangı 61,20 TL 61,26 TL %0,54
Kanada Doları 35,80 TL 35,84 TL %0,36
Avustralya Doları 34,91 TL 34,94 TL %0,29
Çin Yuanı 7,48 TL 7,49 TL %-0,11
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,74
İsveç Kronu 5,13 TL 5,13 TL %0,45


Öne Çıkan Pariteler

04 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1236 %0,40
GBP/USD 1,3459 %0,34
USD/JPY 158,04 %-0,43
USD/CHF 0,8169 %-0,49


Son 7 gün içerisinde Euro/TL'nin değerinde gözlemlenen artış ile birlikte, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken teknik seviyeler gündemde kalmaya devam ediyor. Euro/TL ve EUR/USD paritesi arasındaki ilişki, yatırım kararları açısından belirleyici olabilir.

4 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, belirlenen destek ve direnç seviyeleri ışığında takip edilmelidir. 56,27 TL seviyesi, kısa vadeli direnç noktası olarak önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, EUR/USD paritesinin seyrinin, Euro/TL üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalı, bu sayede olası dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,22 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.220 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1236 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

4 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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