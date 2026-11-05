5 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,04 TL, satış fiyatı ise 50,06 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL günlük değişimi %0,06 olarak kaydedildi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 50.040 TL, 5.000 doların alış kuru karşılığı ise 250.200 TL olarak hesaplanıyor.
7 gün önce Dolar/TL kuru 49,84 TL seviyesindeyken, bugünkü fiyat 50,06 TL’ye çıkarak, bir doların TL karşısındaki değeri 0,22 TL artmış durumda. Yüzde bazında ise %0,44'lük bir değişim görüldü. Bu bağlamda, 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 220,00 TL olarak ortaya çıktı.
Son bir haftadaki Dolar/TL serisi göz önüne alındığında, 2026-10-28’de 49,84 TL seviyesinden işlem gören Dolar/TL, 2026-11-05 itibarıyla 50,06 TL’ye yükseldi. Bu artış, dolardaki değer kazanımının piyasa üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Dolar/TL 7 günlük süreçte, 49,84 TL’den başlayıp 50,06 TL’ye kadar yükseldi.
Dolar/TL için önemli destek ve direnç seviyeleri, sırasıyla 49,91 TL ve 50,13 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları için takip edilmesi gereken teknik noktalardır.
05 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,04 TL
|50,06 TL
|%0,06
05 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,44 TL
|56,51 TL
|%0,47
|İngiliz Sterlini
|67,63 TL
|67,66 TL
|%0,32
|İsviçre Frangı
|61,43 TL
|61,48 TL
|%0,37
|Kanada Doları
|35,86 TL
|35,88 TL
|%0,13
|Avustralya Doları
|35,06 TL
|35,09 TL
|%0,05
|Çin Yuanı
|7,51 TL
|7,51 TL
|%0,19
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,19
|İsveç Kronu
|5,15 TL
|5,16 TL
|%0,35
05 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1260
|%0,26
|GBP/USD
|1,3488
|%0,12
|USD/JPY
|157,89
|%-0,35
|USD/CHF
|0,8143
|%-0,31
Dolar/TL son 7 günlük kur değişimi grafiği için aşağıdaki veriler ışığında bir grafik oluşturulabilir.
Dolar/TL mevcut fiyat 50,06 TL ile, 49,91 TL destek seviyesinin üzerinde işlem görmekte. Direnç seviyesi olan 50,13 TL ise, yukarı yönlü bir hareketin gözlemlenmesi durumunda kritik bir seviye olarak önem taşıyor. Bu seviyelerin takibi, olası piyasa hareketlerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir.
Serbest piyasadaki güncel 50,04 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.040 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.
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