5 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,04 TL, satış fiyatı ise 50,06 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL günlük değişimi %0,06 olarak kaydedildi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 50.040 TL, 5.000 doların alış kuru karşılığı ise 250.200 TL olarak hesaplanıyor.

7 gün önce Dolar/TL kuru 49,84 TL seviyesindeyken, bugünkü fiyat 50,06 TL’ye çıkarak, bir doların TL karşısındaki değeri 0,22 TL artmış durumda. Yüzde bazında ise %0,44'lük bir değişim görüldü. Bu bağlamda, 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 220,00 TL olarak ortaya çıktı.

Son bir haftadaki Dolar/TL serisi göz önüne alındığında, 2026-10-28’de 49,84 TL seviyesinden işlem gören Dolar/TL, 2026-11-05 itibarıyla 50,06 TL’ye yükseldi. Bu artış, dolardaki değer kazanımının piyasa üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Dolar/TL 7 günlük süreçte, 49,84 TL’den başlayıp 50,06 TL’ye kadar yükseldi.

Dolar/TL için önemli destek ve direnç seviyeleri, sırasıyla 49,91 TL ve 50,13 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları için takip edilmesi gereken teknik noktalardır.

Güncel Dolar Kuru

05 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,04 TL 50,06 TL %0,06





Güncel Döviz Kurları

05 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 56,44 TL 56,51 TL %0,47 İngiliz Sterlini 67,63 TL 67,66 TL %0,32 İsviçre Frangı 61,43 TL 61,48 TL %0,37 Kanada Doları 35,86 TL 35,88 TL %0,13 Avustralya Doları 35,06 TL 35,09 TL %0,05 Çin Yuanı 7,51 TL 7,51 TL %0,19 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,19 İsveç Kronu 5,15 TL 5,16 TL %0,35





Öne Çıkan Pariteler

05 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1260 %0,26 GBP/USD 1,3488 %0,12 USD/JPY 157,89 %-0,35 USD/CHF 0,8143 %-0,31





Dolar/TL son 7 günlük kur değişimi grafiği için aşağıdaki veriler ışığında bir grafik oluşturulabilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL mevcut fiyat 50,06 TL ile, 49,91 TL destek seviyesinin üzerinde işlem görmekte. Direnç seviyesi olan 50,13 TL ise, yukarı yönlü bir hareketin gözlemlenmesi durumunda kritik bir seviye olarak önem taşıyor. Bu seviyelerin takibi, olası piyasa hareketlerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular