FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

6 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,18 TL'den işlem görürken, bu rakam günlük %0,08'lik bir artış kaydediyor. Kur, yıl başından bu yana 48,97 TL seviyesinden 49,18 TL'ye kadar yükseldi.

6 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada öğle saatlerinde 49,18 TL'den işlem görmektedir ve bu rakam günlük %0,08'lik bir artış göstermektedir. Dolar/TL'deki son durum, yatırımcılar arasında dikkatle izleniyor.

Yılın başından bu yana hareketli bir grafik çizen Dolar/TL, son 7 günde 48,97 TL seviyesinden 49,18 TL'ye kadar yükselmiş durumda. 1 doların TL bazındaki değişimi ise 0,21 TL olarak gözlemleniyor ve bu haftaki toplam artış %0,43 seviyesinde. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 49.170 TL'den 49.380 TL'ye çıkmış, bu da toplamda 210,00 TL'lik bir artışa işaret ediyor. 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 245.850 TL'den 246.090 TL'ye yükselmiştir.

Dolar/TL'nin son 7 günlük seyrine baktığımızda, 28 Eylül'de 48,97 TL ile başlangıç yapıp, bugün 49,18 TL ile sona erdiğini görüyoruz. Dolar/TL'deki fiyat hareketliliği açısından dikkat edilmesi gereken destek seviyesi 49,04 TL, direnç seviyesi ise 49,25 TL olarak belirtilmiş durumda.

Döviz kurlarında yaşanan bu ufak çaplı dalgalanmalar, piyasada genel olarak dikkatle takip edilmektedir. Aşağıdaki tablolarda güncel döviz kurlarını görebilirsiniz.

Güncel Dolar Kuru

06 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,17 TL 49,18 TL %0,08


Güncel Döviz Kurları

06 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,18 TL 55,20 TL %0,01
İngiliz Sterlini 65,03 TL 65,04 TL %0,12
İsviçre Frangı 59,12 TL 59,15 TL %-0,05
Kanada Doları 34,46 TL 34,47 TL %0,01
Avustralya Doları 34,27 TL 34,29 TL %0,06
Çin Yuanı 7,33 TL 7,34 TL %0,08
Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %-0,37
İsveç Kronu 4,90 TL 4,90 TL %0,02


Öne Çıkan Pariteler

06 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1214 %-0,08
GBP/USD 1,3214 %-0,05
USD/JPY 158,07 %0,10
USD/CHF 0,8316 %0,13


Dolar/TL'nin son 7 günlük değişim grafiği, yatırımcıların piyasa yönelimleri hakkında bilgi verecektir.

6 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin şu anda 49,18 TL civarında işlem görmesi, 49,04 TL destek ve 49,25 TL direnç seviyeleri arasındaki dalgalanmanın önemli bir göstergesi. Yatırımcılar için bu seviyelerin izlenmesi, piyasa trendlerini anlamak açısından kritik bir unsur oluşturuyor. Piyasalardaki genel durum, Dolar/TL üzerindeki baskıyı ve yükseliş trendini etkileyen faktörler arasında dikkatle takip edilmesi gereken unsurlardır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,17 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.170 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.

6 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düşük kira veren eski kiracıyı ilgilendiriyor: 5 yıl hesabında kritik kararDüşük kira veren eski kiracıyı ilgilendiriyor: 5 yıl hesabında kritik karar
TİGEM 675 reforme küçükbaş hayvan satacakTİGEM 675 reforme küçükbaş hayvan satacak

Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Yer: Ankara! Otelin 6. katından otomobilin üstüne düştü

Yer: Ankara! Otelin 6. katından otomobilin üstüne düştü

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Babasının kim olduğu ortaya çıktı! Anne ve dayı hakkında karar

Babasının kim olduğu ortaya çıktı! Anne ve dayı hakkında karar

"Dededen kalma topraklar" diyerek açıkladı

"Dededen kalma topraklar" diyerek açıkladı

3 kişi ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı

3 kişi ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.