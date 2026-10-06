6 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada öğle saatlerinde 49,18 TL'den işlem görmektedir ve bu rakam günlük %0,08'lik bir artış göstermektedir. Dolar/TL'deki son durum, yatırımcılar arasında dikkatle izleniyor.
Yılın başından bu yana hareketli bir grafik çizen Dolar/TL, son 7 günde 48,97 TL seviyesinden 49,18 TL'ye kadar yükselmiş durumda. 1 doların TL bazındaki değişimi ise 0,21 TL olarak gözlemleniyor ve bu haftaki toplam artış %0,43 seviyesinde. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 49.170 TL'den 49.380 TL'ye çıkmış, bu da toplamda 210,00 TL'lik bir artışa işaret ediyor. 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 245.850 TL'den 246.090 TL'ye yükselmiştir.
Dolar/TL'nin son 7 günlük seyrine baktığımızda, 28 Eylül'de 48,97 TL ile başlangıç yapıp, bugün 49,18 TL ile sona erdiğini görüyoruz. Dolar/TL'deki fiyat hareketliliği açısından dikkat edilmesi gereken destek seviyesi 49,04 TL, direnç seviyesi ise 49,25 TL olarak belirtilmiş durumda.
Döviz kurlarında yaşanan bu ufak çaplı dalgalanmalar, piyasada genel olarak dikkatle takip edilmektedir. Aşağıdaki tablolarda güncel döviz kurlarını görebilirsiniz.
06 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,17 TL
|49,18 TL
|%0,08
06 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,18 TL
|55,20 TL
|%0,01
|İngiliz Sterlini
|65,03 TL
|65,04 TL
|%0,12
|İsviçre Frangı
|59,12 TL
|59,15 TL
|%-0,05
|Kanada Doları
|34,46 TL
|34,47 TL
|%0,01
|Avustralya Doları
|34,27 TL
|34,29 TL
|%0,06
|Çin Yuanı
|7,33 TL
|7,34 TL
|%0,08
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,57 TL
|%-0,37
|İsveç Kronu
|4,90 TL
|4,90 TL
|%0,02
06 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1214
|%-0,08
|GBP/USD
|1,3214
|%-0,05
|USD/JPY
|158,07
|%0,10
|USD/CHF
|0,8316
|%0,13
Dolar/TL'nin son 7 günlük değişim grafiği, yatırımcıların piyasa yönelimleri hakkında bilgi verecektir.
Dolar/TL'nin şu anda 49,18 TL civarında işlem görmesi, 49,04 TL destek ve 49,25 TL direnç seviyeleri arasındaki dalgalanmanın önemli bir göstergesi. Yatırımcılar için bu seviyelerin izlenmesi, piyasa trendlerini anlamak açısından kritik bir unsur oluşturuyor. Piyasalardaki genel durum, Dolar/TL üzerindeki baskıyı ve yükseliş trendini etkileyen faktörler arasında dikkatle takip edilmesi gereken unsurlardır.
Serbest piyasadaki güncel 49,17 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.170 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.
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