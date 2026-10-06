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6 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL, gün içerisinde 55,18 TL alış ve 55,20 TL satış değerleriyle işlem görüyor. Son bir haftada 55,73 TL'den 55,20 TL'ye gerileyen döviz, %0,95 oranında azalma kaydetti.

6 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış değeri 55,18 TL, satış değeri ise 55,20 TL olarak işlem görüyor. Günlük değişim %0,01 olarak kaydedilmiş durumda. 7 gün önce 55,73 TL seviyesindeyken, bugün Euro/TL 55,20 TL'ye gerilemiş durumda. Bu, bir euro ile TL bazında -0,53 TL'lik bir azalma ve %0,95'lik bir yüzde değişim anlamına geliyor. Kullanıcılar elindeki euroyu TL'ye çevirmek istediklerinde, 1.000 euro için 55.180 TL, 5.000 euro için ise 275.900 TL alacaklardır.

Son bir haftalık hareketliliğe baktığımızda, Euro/TL’nin 7 gün önceki değerinin 55,73 TL olduğunu, bugünkü değerin ise 55,20 TL’ye düştüğünü not edelim. Bu süreçteki toplam değişim ise -530,00 TL olarak hesaplanmıştır. Küresel döviz piyasalarında EUR/USD paritesi 1,1214 seviyesinden işlem görmekte olup günlük değişimi %-0,08 olarak kayda geçmiştir.

Euro/TL teknik seviyelerine baktığımızda, destek konumu 55,02 TL, direnç seviyesi ise 55,56 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat bu iki seviyenin arasında seyrediyor. Piyasalardaki son durumları değerlendirdiğimizde, Euro/TL'nin yatay bir seyir izlediği görülüyor.

Güncel Euro Kuru

06 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,18 TL 55,20 TL %0,01


Güncel Döviz Kurları

06 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,17 TL 49,18 TL %0,08
İngiliz Sterlini 65,03 TL 65,04 TL %0,12
İsviçre Frangı 59,12 TL 59,15 TL %-0,05
Kanada Doları 34,46 TL 34,47 TL %0,01
Avustralya Doları 34,27 TL 34,29 TL %0,06
Çin Yuanı 7,33 TL 7,34 TL %0,08
Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %-0,37
İsveç Kronu 4,90 TL 4,90 TL %0,02


Öne Çıkan Pariteler

06 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1214 %-0,08
GBP/USD 1,3214 %-0,05
USD/JPY 158,07 %0,10
USD/CHF 0,8316 %0,13


Son 7 günlük Euro/TL değeri değişimlerini kapsayan grafik ile daha iyi bir analiz yapılabilir.

6 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, destek seviyesi olan 55,02 TL'nin üzerinde kalarak, görece bir stabilite gösteriyor. 55,56 TL direncinin aşılması durumunda fiyat hareketinde belirgin değişimler yaşanabilir. Ayrıca EUR/USD paritesindeki yatay seyir, piyasalarda kapanmadığı sürece dikkatle takip edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,18 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.180 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1214 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

6 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 2

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