6 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış değeri 55,18 TL, satış değeri ise 55,20 TL olarak işlem görüyor. Günlük değişim %0,01 olarak kaydedilmiş durumda. 7 gün önce 55,73 TL seviyesindeyken, bugün Euro/TL 55,20 TL'ye gerilemiş durumda. Bu, bir euro ile TL bazında -0,53 TL'lik bir azalma ve %0,95'lik bir yüzde değişim anlamına geliyor. Kullanıcılar elindeki euroyu TL'ye çevirmek istediklerinde, 1.000 euro için 55.180 TL, 5.000 euro için ise 275.900 TL alacaklardır.

Son bir haftalık hareketliliğe baktığımızda, Euro/TL’nin 7 gün önceki değerinin 55,73 TL olduğunu, bugünkü değerin ise 55,20 TL’ye düştüğünü not edelim. Bu süreçteki toplam değişim ise -530,00 TL olarak hesaplanmıştır. Küresel döviz piyasalarında EUR/USD paritesi 1,1214 seviyesinden işlem görmekte olup günlük değişimi %-0,08 olarak kayda geçmiştir.

Euro/TL teknik seviyelerine baktığımızda, destek konumu 55,02 TL, direnç seviyesi ise 55,56 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat bu iki seviyenin arasında seyrediyor. Piyasalardaki son durumları değerlendirdiğimizde, Euro/TL'nin yatay bir seyir izlediği görülüyor.

Güncel Euro Kuru

06 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,18 TL 55,20 TL %0,01





Güncel Döviz Kurları

06 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,17 TL 49,18 TL %0,08 İngiliz Sterlini 65,03 TL 65,04 TL %0,12 İsviçre Frangı 59,12 TL 59,15 TL %-0,05 Kanada Doları 34,46 TL 34,47 TL %0,01 Avustralya Doları 34,27 TL 34,29 TL %0,06 Çin Yuanı 7,33 TL 7,34 TL %0,08 Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %-0,37 İsveç Kronu 4,90 TL 4,90 TL %0,02





Öne Çıkan Pariteler

06 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1214 %-0,08 GBP/USD 1,3214 %-0,05 USD/JPY 158,07 %0,10 USD/CHF 0,8316 %0,13





Son 7 günlük Euro/TL değeri değişimlerini kapsayan grafik ile daha iyi bir analiz yapılabilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, destek seviyesi olan 55,02 TL'nin üzerinde kalarak, görece bir stabilite gösteriyor. 55,56 TL direncinin aşılması durumunda fiyat hareketinde belirgin değişimler yaşanabilir. Ayrıca EUR/USD paritesindeki yatay seyir, piyasalarda kapanmadığı sürece dikkatle takip edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular