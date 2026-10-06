6 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış değeri 55,18 TL, satış değeri ise 55,20 TL olarak işlem görüyor. Günlük değişim %0,01 olarak kaydedilmiş durumda. 7 gün önce 55,73 TL seviyesindeyken, bugün Euro/TL 55,20 TL'ye gerilemiş durumda. Bu, bir euro ile TL bazında -0,53 TL'lik bir azalma ve %0,95'lik bir yüzde değişim anlamına geliyor. Kullanıcılar elindeki euroyu TL'ye çevirmek istediklerinde, 1.000 euro için 55.180 TL, 5.000 euro için ise 275.900 TL alacaklardır.
Son bir haftalık hareketliliğe baktığımızda, Euro/TL’nin 7 gün önceki değerinin 55,73 TL olduğunu, bugünkü değerin ise 55,20 TL’ye düştüğünü not edelim. Bu süreçteki toplam değişim ise -530,00 TL olarak hesaplanmıştır. Küresel döviz piyasalarında EUR/USD paritesi 1,1214 seviyesinden işlem görmekte olup günlük değişimi %-0,08 olarak kayda geçmiştir.
Euro/TL teknik seviyelerine baktığımızda, destek konumu 55,02 TL, direnç seviyesi ise 55,56 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat bu iki seviyenin arasında seyrediyor. Piyasalardaki son durumları değerlendirdiğimizde, Euro/TL'nin yatay bir seyir izlediği görülüyor.
06 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,18 TL
|55,20 TL
|%0,01
06 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,17 TL
|49,18 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|65,03 TL
|65,04 TL
|%0,12
|İsviçre Frangı
|59,12 TL
|59,15 TL
|%-0,05
|Kanada Doları
|34,46 TL
|34,47 TL
|%0,01
|Avustralya Doları
|34,27 TL
|34,29 TL
|%0,06
|Çin Yuanı
|7,33 TL
|7,34 TL
|%0,08
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,57 TL
|%-0,37
|İsveç Kronu
|4,90 TL
|4,90 TL
|%0,02
06 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1214
|%-0,08
|GBP/USD
|1,3214
|%-0,05
|USD/JPY
|158,07
|%0,10
|USD/CHF
|0,8316
|%0,13
Son 7 günlük Euro/TL değeri değişimlerini kapsayan grafik ile daha iyi bir analiz yapılabilir.
Mevcut Euro/TL fiyatı, destek seviyesi olan 55,02 TL'nin üzerinde kalarak, görece bir stabilite gösteriyor. 55,56 TL direncinin aşılması durumunda fiyat hareketinde belirgin değişimler yaşanabilir. Ayrıca EUR/USD paritesindeki yatay seyir, piyasalarda kapanmadığı sürece dikkatle takip edilmelidir.
Serbest piyasa 55,18 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.180 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1214 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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