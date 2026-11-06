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6 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 50,16 TL olarak işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta boyunca kuru, 0,25 TL artışla toplamda %0,50 değer kazandı.

6 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış ve satış fiyatı 50,16 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,22'lik bir artış gösterdi. Bir doları bugün 50,16 TL'ye çevirdiğinizde, elinize geçecek miktar toplamda 1.000 dolar için 50.160 TL, 5.000 dolar için ise 250.800 TL.

Dolar/TL kuru, 7 gün önce 49,91 TL seviyesindeydi ve son bir haftada 0,25 TL artışla %0,50'lik bir değer kazanımı sağladı. 7 günlük periyotta doların TL karşısındaki hareketi, toplamda 250,00 TL'lik bir artış gösterdi. Dolar/TL 7 günlük serisi incelendiğinde, 29 Ekim'den 6 Kasım'a kadar olan süreçteki değerler ise sırasıyla 49,91 TL, 49,94 TL, 49,97 TL, 50,00 TL, 50,02 TL, 50,05 TL ve 50,16 TL olarak kaydedildi.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,99 TL, direnç seviyesi ise 50,24 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları tarafından potansiyel dönüş noktaları olarak gözlemleniyor.

Güncel Dolar Kuru

06 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 50,16 TL 50,16 TL %0,22


Güncel Döviz Kurları

06 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,17 TL 56,22 TL %-0,13
İngiliz Sterlini 67,38 TL 67,39 TL %-0,12
İsviçre Frangı 61,42 TL 61,45 TL %0,30
Kanada Doları 35,71 TL 35,72 TL %-0,02
Avustralya Doları 34,54 TL 34,55 TL %-0,45
Çin Yuanı 7,52 TL 7,53 TL %0,20
Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,20
İsveç Kronu 5,10 TL 5,10 TL %-0,14


Öne Çıkan Pariteler

06 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1196 %-0,21
GBP/USD 1,3424 %-0,19
USD/JPY 157,79 %-0,01
USD/CHF 0,8164 %-0,09


Son 7 günlük Dolar/TL hareketlerine baktığımızda, belirgin bir yukarı yönlü trendin mevcut olduğunu görmekteyiz. Bu durum, piyasa dinamiklerinden ve talep ağırlıklı etkilerden kaynaklanıyor olabilir.

6 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 50,16 TL seviyesinde işlem görmekte ve 49,99 TL destek ile 50,24 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyeler, piyasanın dalgalanmalarına karşı önemli yönlendirici işlevi görmekte. Küresel piyasa gelişmelerinin de dikkatle izlenmesi gerektiği söylenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 50,16 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.160 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,22 oranında değişim kaydetmiştir.

6 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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