6 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış ve satış fiyatı 50,16 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,22'lik bir artış gösterdi. Bir doları bugün 50,16 TL'ye çevirdiğinizde, elinize geçecek miktar toplamda 1.000 dolar için 50.160 TL, 5.000 dolar için ise 250.800 TL.
Dolar/TL kuru, 7 gün önce 49,91 TL seviyesindeydi ve son bir haftada 0,25 TL artışla %0,50'lik bir değer kazanımı sağladı. 7 günlük periyotta doların TL karşısındaki hareketi, toplamda 250,00 TL'lik bir artış gösterdi. Dolar/TL 7 günlük serisi incelendiğinde, 29 Ekim'den 6 Kasım'a kadar olan süreçteki değerler ise sırasıyla 49,91 TL, 49,94 TL, 49,97 TL, 50,00 TL, 50,02 TL, 50,05 TL ve 50,16 TL olarak kaydedildi.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,99 TL, direnç seviyesi ise 50,24 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları tarafından potansiyel dönüş noktaları olarak gözlemleniyor.
06 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,16 TL
|50,16 TL
|%0,22
06 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,17 TL
|56,22 TL
|%-0,13
|İngiliz Sterlini
|67,38 TL
|67,39 TL
|%-0,12
|İsviçre Frangı
|61,42 TL
|61,45 TL
|%0,30
|Kanada Doları
|35,71 TL
|35,72 TL
|%-0,02
|Avustralya Doları
|34,54 TL
|34,55 TL
|%-0,45
|Çin Yuanı
|7,52 TL
|7,53 TL
|%0,20
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,20
|İsveç Kronu
|5,10 TL
|5,10 TL
|%-0,14
06 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1196
|%-0,21
|GBP/USD
|1,3424
|%-0,19
|USD/JPY
|157,79
|%-0,01
|USD/CHF
|0,8164
|%-0,09
Son 7 günlük Dolar/TL hareketlerine baktığımızda, belirgin bir yukarı yönlü trendin mevcut olduğunu görmekteyiz. Bu durum, piyasa dinamiklerinden ve talep ağırlıklı etkilerden kaynaklanıyor olabilir.
Dolar/TL şu an 50,16 TL seviyesinde işlem görmekte ve 49,99 TL destek ile 50,24 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyeler, piyasanın dalgalanmalarına karşı önemli yönlendirici işlevi görmekte. Küresel piyasa gelişmelerinin de dikkatle izlenmesi gerektiği söylenebilir.
Serbest piyasadaki güncel 50,16 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.160 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,22 oranında değişim kaydetmiştir.
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