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6 Temmuz dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? İşte Canlı TL/dolar kuru alış-satış fiyatları! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

06.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Temmuz dolar ne kadar? Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 78,6'ya yükseldiğini açıklamasının ardından dolar dün 17'yi gördü. Peki, Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Dolar ve Euro'da son durum...

6 Temmuz dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? İşte Canlı TL/dolar kuru alış-satış fiyatları! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı, elinde dolar yatırımı tutan birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir 17 seviyelerinde seyreden dolar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında geri çekilmişti. Dolar dün yine 17 TL'yi gördü. Peki, 6 Temmuz dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte detaylar...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,13'lük yükselişle 16,9779 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 16,9602 ve güncel satış fiyatı 16,9957 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar 6 Temmuz Çarşamba günü 17,0463 TL alış fiyatından, 17,0572 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro önceki kapanışını 0,02'lik düşüşle yaptı. Euro 17,4337 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,4033 TL alış fiyatından, 17,4641 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 6 Temmuz Çarşamba günü 17,4708 TL alış fiyatından, 17,4923 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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