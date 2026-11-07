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7 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL, gün içinde %0,20'lik bir artışla 50,16 TL seviyelerinde işlem görüyor. Geçen hafta 49,91 TL olan kurda, 0,25 TL'lik bir artış kaydedildi.

7 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru
Cansu Çamcı

Bugün serbest piyasada Dolar/TL alış 50,14 TL, satış ise 50,16 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dolar, günlük bazda %0,20 oranında bir artış gösterdi. 1.000 doları alış kuru üzerinden TL’ye çevirdiğimizde 50.140 TL, 5.000 doları çevirdiğimizde ise 250.700 TL elde etmekteyiz.

Geride bıraktığımız haftadan bu yana doların TL karşısındaki değerindeki değişimi değerlendirdiğimizde, 7 gün önce 49,91 TL olan Dolar/TL, bugün 50,16 TL seviyesine çıkmış durumda. Bu, bir doların TL bazındaki 0,25 TL artışını ve yüzde 0,50'lik bir değişimi işaret ediyor. Yani, 1.000 dolarlık bir yatırımınız bugün, geçen haftaya göre 250,00 TL daha fazla değer kazanmış durumda.

Dolar/TL'de takip edilmesi gereken seviyeler arasında 49,99 TL destek noktası ve 50,24 TL direnç noktası yer alıyor. Bu seviyeler, piyasa katılımcıları tarafından önemli işaretler olarak değerlendiriliyor.

Güncel Dolar Kuru

07 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 50,14 TL 50,16 TL %0,20


Güncel Döviz Kurları

07 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,91 TL 55,94 TL %-0,62
İngiliz Sterlini 66,99 TL 67,02 TL %-0,68
İsviçre Frangı 61,11 TL 61,15 TL %-0,19
Kanada Doları 35,50 TL 35,51 TL %-0,60
Avustralya Doları 34,41 TL 34,43 TL %-0,79
Çin Yuanı 7,51 TL 7,52 TL %0,08
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,30
İsveç Kronu 5,06 TL 5,07 TL %-0,75


Öne Çıkan Pariteler

07 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1142 %-0,69
GBP/USD 1,3350 %-0,74
USD/JPY 158,48 %0,42
USD/CHF 0,8203 %0,39


7 günlük Dolar/TL serisi dikkate alındığında, 29 Ekim 2026'dan 6 Kasım 2026'ya kadar olan süreçte, Dolar/TL’nin 49,91 TL'den 50,16 TL’ye ulaştığına tanık olduk.

7 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 50,16 TL seviyelerinde işlem görüyor ve bu seviyeler, 49,99 TL destek ve 50,24 TL direnç noktalarına yaklaşmış durumda. Bu noktalar, piyasanın yönü üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir. Piyasalardaki genel risk iştahı ile birlikte bu seviyeler takip edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 50,14 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.140 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,20 oranında değişim kaydetmiştir.

7 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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