7 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Bugün serbest piyasada Dolar/TL alış 50,14 TL, satış ise 50,16 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dolar, günlük bazda %0,20 oranında bir artış gösterdi. 1.000 doları alış kuru üzerinden TL’ye çevirdiğimizde 50.140 TL, 5.000 doları çevirdiğimizde ise 250.700 TL elde etmekteyiz.
Geride bıraktığımız haftadan bu yana doların TL karşısındaki değerindeki değişimi değerlendirdiğimizde, 7 gün önce 49,91 TL olan Dolar/TL, bugün 50,16 TL seviyesine çıkmış durumda. Bu, bir doların TL bazındaki 0,25 TL artışını ve yüzde 0,50'lik bir değişimi işaret ediyor. Yani, 1.000 dolarlık bir yatırımınız bugün, geçen haftaya göre 250,00 TL daha fazla değer kazanmış durumda.
Dolar/TL'de takip edilmesi gereken seviyeler arasında 49,99 TL destek noktası ve 50,24 TL direnç noktası yer alıyor. Bu seviyeler, piyasa katılımcıları tarafından önemli işaretler olarak değerlendiriliyor.
07 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,14 TL
|50,16 TL
|%0,20
07 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,91 TL
|55,94 TL
|%-0,62
|İngiliz Sterlini
|66,99 TL
|67,02 TL
|%-0,68
|İsviçre Frangı
|61,11 TL
|61,15 TL
|%-0,19
|Kanada Doları
|35,50 TL
|35,51 TL
|%-0,60
|Avustralya Doları
|34,41 TL
|34,43 TL
|%-0,79
|Çin Yuanı
|7,51 TL
|7,52 TL
|%0,08
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,30
|İsveç Kronu
|5,06 TL
|5,07 TL
|%-0,75
07 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1142
|%-0,69
|GBP/USD
|1,3350
|%-0,74
|USD/JPY
|158,48
|%0,42
|USD/CHF
|0,8203
|%0,39
7 günlük Dolar/TL serisi dikkate alındığında, 29 Ekim 2026'dan 6 Kasım 2026'ya kadar olan süreçte, Dolar/TL’nin 49,91 TL'den 50,16 TL’ye ulaştığına tanık olduk.
Dolar/TL şu an 50,16 TL seviyelerinde işlem görüyor ve bu seviyeler, 49,99 TL destek ve 50,24 TL direnç noktalarına yaklaşmış durumda. Bu noktalar, piyasanın yönü üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir. Piyasalardaki genel risk iştahı ile birlikte bu seviyeler takip edilmelidir.
Serbest piyasadaki güncel 50,14 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.140 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,20 oranında değişim kaydetmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum