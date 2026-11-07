7 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,91 TL, satış kuru ise 55,94 TL olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim oranı yüzde -0,62 olarak kaydedildi. Euro’nun TL karşısında yaşadığı bu gerileme, döviz piyasasında dalgalı seyrin devam ettiğini gösteriyor. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.910 TL’ye denk gelirken, 5.000 euro ise 279.550 TL’lik bir karşılık buluyor.
Geçtiğimiz 7 günde Euro/TL, 55,91 TL seviyesinden 55,94 TL seviyesine çıkış gerçekleştirmiştir. 1 euronun TL bazındaki değişimi 0,03 TL; yüzde değişimi ise %0,05 olarak görülüyor. 1.000 euronun TL karşılığı ise 30,00 TL artış gösterdi.
Son 7 günlük Euro/TL serisine baktığımızda, 29 Ekim 2026’da 55,91 TL, 30 Ekim 2026’da 55,76 TL, 02 Kasım 2026’da 55,97 TL, 03 Kasım 2026’da 56,00 TL, 04 Kasım 2026’da 56,21 TL, 05 Kasım 2026’da 56,27 TL ve 06 Kasım 2026’da 55,94 TL seviyelerinde işlem görmüştür.
Euro/TL için takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri sırasıyla 55,71 TL ve 56,22 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyatlar bu seviyelere oldukça yakın; bu yüzden yatırımcılar açısından dikkatli olunması gereken bölgelerdir.
07 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,91 TL
|55,94 TL
|%-0,62
07 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,14 TL
|50,16 TL
|%0,20
|İngiliz Sterlini
|66,99 TL
|67,02 TL
|%-0,68
|İsviçre Frangı
|61,11 TL
|61,15 TL
|%-0,19
|Kanada Doları
|35,50 TL
|35,51 TL
|%-0,60
|Avustralya Doları
|34,41 TL
|34,43 TL
|%-0,79
|Çin Yuanı
|7,51 TL
|7,52 TL
|%0,08
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,30
|İsveç Kronu
|5,06 TL
|5,07 TL
|%-0,75
07 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1142
|%-0,69
|GBP/USD
|1,3350
|%-0,74
|USD/JPY
|158,48
|%0,42
|USD/CHF
|0,8203
|%0,39
Son 7 günlük Euro/TL değişimini gösteren grafik, yukarıdaki verilerin görsel olarak anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Euro/TL’nin mevcut seviyesi, 55,71 TL destek seviyesine yakın seyrediyor. Eğer destek seviyesinin altında kalırsa, aşağı yönlü bir hareket gözlemlenebilir. 56,22 TL direnç seviyesi ise yukarı yönlü hareketlerde dikkatle izlenmelidir. Euro/TL'deki fiyat hareketleri, döviz piyasasındaki diğer trendlerden etkilenebilir; bu nedenle bu seviyelerin takip edilmesi, yatırım kararları için önemlidir.
Serbest piyasa 55,91 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.910 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1142 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum