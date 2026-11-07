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7 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,91 TL, satış kuru ise 55,94 TL seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.910 TL’ye denk geliyor.

7 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru
Cansu Çamcı

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,91 TL, satış kuru ise 55,94 TL olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim oranı yüzde -0,62 olarak kaydedildi. Euro’nun TL karşısında yaşadığı bu gerileme, döviz piyasasında dalgalı seyrin devam ettiğini gösteriyor. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.910 TL’ye denk gelirken, 5.000 euro ise 279.550 TL’lik bir karşılık buluyor.

Geçtiğimiz 7 günde Euro/TL, 55,91 TL seviyesinden 55,94 TL seviyesine çıkış gerçekleştirmiştir. 1 euronun TL bazındaki değişimi 0,03 TL; yüzde değişimi ise %0,05 olarak görülüyor. 1.000 euronun TL karşılığı ise 30,00 TL artış gösterdi.

Son 7 günlük Euro/TL serisine baktığımızda, 29 Ekim 2026’da 55,91 TL, 30 Ekim 2026’da 55,76 TL, 02 Kasım 2026’da 55,97 TL, 03 Kasım 2026’da 56,00 TL, 04 Kasım 2026’da 56,21 TL, 05 Kasım 2026’da 56,27 TL ve 06 Kasım 2026’da 55,94 TL seviyelerinde işlem görmüştür.

Euro/TL için takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri sırasıyla 55,71 TL ve 56,22 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyatlar bu seviyelere oldukça yakın; bu yüzden yatırımcılar açısından dikkatli olunması gereken bölgelerdir.

Güncel Euro Kuru

07 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,91 TL 55,94 TL %-0,62


Güncel Döviz Kurları

07 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 50,14 TL 50,16 TL %0,20
İngiliz Sterlini 66,99 TL 67,02 TL %-0,68
İsviçre Frangı 61,11 TL 61,15 TL %-0,19
Kanada Doları 35,50 TL 35,51 TL %-0,60
Avustralya Doları 34,41 TL 34,43 TL %-0,79
Çin Yuanı 7,51 TL 7,52 TL %0,08
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,30
İsveç Kronu 5,06 TL 5,07 TL %-0,75


Öne Çıkan Pariteler

07 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1142 %-0,69
GBP/USD 1,3350 %-0,74
USD/JPY 158,48 %0,42
USD/CHF 0,8203 %0,39


Son 7 günlük Euro/TL değişimini gösteren grafik, yukarıdaki verilerin görsel olarak anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

7 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL’nin mevcut seviyesi, 55,71 TL destek seviyesine yakın seyrediyor. Eğer destek seviyesinin altında kalırsa, aşağı yönlü bir hareket gözlemlenebilir. 56,22 TL direnç seviyesi ise yukarı yönlü hareketlerde dikkatle izlenmelidir. Euro/TL'deki fiyat hareketleri, döviz piyasasındaki diğer trendlerden etkilenebilir; bu nedenle bu seviyelerin takip edilmesi, yatırım kararları için önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,91 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.910 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1142 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

7 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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