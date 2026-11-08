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8 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 50,14 TL alış ve 50,16 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Bir hafta önce ise bu rakam 49,91 TL seviyesindeydi, dolayısıyla dikkat çekici bir artış yaşandı.

8 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru
Aleyna Türkmen

Bugün Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,14 TL, satış fiyatı ise 50,16 TL olarak işlem görüyor. Dolar kuru, günlük %0,20 artış göstererek 50,16 TL seviyesine yükseldi. 7 gün önce Dolar/TL 49,91 TL'den işlem görüyordu. Son bir haftada bir doların TL bazındaki değişimi 0,25 TL ile %0,50 oldu. Yatırımcılar açısından önemli olan, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığının 50.140 TL olduğu ve 5.000 doların TL karşılığının da 250.700 TL olarak hesaplandığı.

Dolar/TL'nin son 7 gündeki hareketlerine bakıldığında, 29 Ekim'de 49,91 TL olan kur, 6 Kasım'da 50,16 TL'ye yükselmiş durumda. Bu süreçteki fiyat hareketleri göz önüne alındığında, Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,99 TL, direnç seviyesi ise 50,24 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa dinamiklerine göre yakından izlenmeli.

Döviz kurlarında oluşan bu güncel hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmesi gereken bir konu. Dolar/TL'nin önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği merakla bekleniyor.

Güncel Dolar Kuru

08 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 50,14 TL 50,16 TL %0,20


Güncel Döviz Kurları

08 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,91 TL 55,94 TL %-0,62
İngiliz Sterlini 66,99 TL 67,02 TL %-0,68
İsviçre Frangı 61,11 TL 61,15 TL %-0,19
Kanada Doları 35,50 TL 35,51 TL %-0,60
Avustralya Doları 34,41 TL 34,43 TL %-0,79
Çin Yuanı 7,51 TL 7,52 TL %0,08
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,30
İsveç Kronu 5,06 TL 5,07 TL %-0,75


Öne Çıkan Pariteler

08 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1142 %-0,69
GBP/USD 1,3350 %-0,74
USD/JPY 158,48 %0,42
USD/CHF 0,8203 %0,39


Son 7 günlük Dolar/TL serisi, kurun zaman içindeki hareketini net bir şekilde göstermektedir.

8 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için 49,99 TL seviyesinin destek, 50,24 TL seviyesinin ise direnç olarak takip edilmesi önem arz ediyor. Mevcut fiyatın bu seviyelere olan konumu, olası fiyat dalgalanmalarında yatırımcılar için kritik bilgi sunmaktadır. Küresel piyasa etkisinin olmaması, yerel dinamiklerin daha fazla belirleyici olmasına yol açmakta.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 50,14 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.140 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,20 oranında değişim kaydetmiştir.

8 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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