8 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Bugün Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,14 TL, satış fiyatı ise 50,16 TL olarak işlem görüyor. Dolar kuru, günlük %0,20 artış göstererek 50,16 TL seviyesine yükseldi. 7 gün önce Dolar/TL 49,91 TL'den işlem görüyordu. Son bir haftada bir doların TL bazındaki değişimi 0,25 TL ile %0,50 oldu. Yatırımcılar açısından önemli olan, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığının 50.140 TL olduğu ve 5.000 doların TL karşılığının da 250.700 TL olarak hesaplandığı.

Dolar/TL'nin son 7 gündeki hareketlerine bakıldığında, 29 Ekim'de 49,91 TL olan kur, 6 Kasım'da 50,16 TL'ye yükselmiş durumda. Bu süreçteki fiyat hareketleri göz önüne alındığında, Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,99 TL, direnç seviyesi ise 50,24 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa dinamiklerine göre yakından izlenmeli.

Döviz kurlarında oluşan bu güncel hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmesi gereken bir konu. Dolar/TL'nin önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği merakla bekleniyor.

Güncel Dolar Kuru

08 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,14 TL 50,16 TL %0,20





Güncel Döviz Kurları

08 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,91 TL 55,94 TL %-0,62 İngiliz Sterlini 66,99 TL 67,02 TL %-0,68 İsviçre Frangı 61,11 TL 61,15 TL %-0,19 Kanada Doları 35,50 TL 35,51 TL %-0,60 Avustralya Doları 34,41 TL 34,43 TL %-0,79 Çin Yuanı 7,51 TL 7,52 TL %0,08 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,30 İsveç Kronu 5,06 TL 5,07 TL %-0,75





Öne Çıkan Pariteler

08 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1142 %-0,69 GBP/USD 1,3350 %-0,74 USD/JPY 158,48 %0,42 USD/CHF 0,8203 %0,39





Son 7 günlük Dolar/TL serisi, kurun zaman içindeki hareketini net bir şekilde göstermektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için 49,99 TL seviyesinin destek, 50,24 TL seviyesinin ise direnç olarak takip edilmesi önem arz ediyor. Mevcut fiyatın bu seviyelere olan konumu, olası fiyat dalgalanmalarında yatırımcılar için kritik bilgi sunmaktadır. Küresel piyasa etkisinin olmaması, yerel dinamiklerin daha fazla belirleyici olmasına yol açmakta.

Sıkça Sorulan Sorular