8 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Bugün Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,14 TL, satış fiyatı ise 50,16 TL olarak işlem görüyor. Dolar kuru, günlük %0,20 artış göstererek 50,16 TL seviyesine yükseldi. 7 gün önce Dolar/TL 49,91 TL'den işlem görüyordu. Son bir haftada bir doların TL bazındaki değişimi 0,25 TL ile %0,50 oldu. Yatırımcılar açısından önemli olan, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığının 50.140 TL olduğu ve 5.000 doların TL karşılığının da 250.700 TL olarak hesaplandığı.
Dolar/TL'nin son 7 gündeki hareketlerine bakıldığında, 29 Ekim'de 49,91 TL olan kur, 6 Kasım'da 50,16 TL'ye yükselmiş durumda. Bu süreçteki fiyat hareketleri göz önüne alındığında, Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,99 TL, direnç seviyesi ise 50,24 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa dinamiklerine göre yakından izlenmeli.
Döviz kurlarında oluşan bu güncel hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmesi gereken bir konu. Dolar/TL'nin önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği merakla bekleniyor.
08 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,14 TL
|50,16 TL
|%0,20
08 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,91 TL
|55,94 TL
|%-0,62
|İngiliz Sterlini
|66,99 TL
|67,02 TL
|%-0,68
|İsviçre Frangı
|61,11 TL
|61,15 TL
|%-0,19
|Kanada Doları
|35,50 TL
|35,51 TL
|%-0,60
|Avustralya Doları
|34,41 TL
|34,43 TL
|%-0,79
|Çin Yuanı
|7,51 TL
|7,52 TL
|%0,08
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,30
|İsveç Kronu
|5,06 TL
|5,07 TL
|%-0,75
08 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1142
|%-0,69
|GBP/USD
|1,3350
|%-0,74
|USD/JPY
|158,48
|%0,42
|USD/CHF
|0,8203
|%0,39
Son 7 günlük Dolar/TL serisi, kurun zaman içindeki hareketini net bir şekilde göstermektedir.
Dolar/TL için 49,99 TL seviyesinin destek, 50,24 TL seviyesinin ise direnç olarak takip edilmesi önem arz ediyor. Mevcut fiyatın bu seviyelere olan konumu, olası fiyat dalgalanmalarında yatırımcılar için kritik bilgi sunmaktadır. Küresel piyasa etkisinin olmaması, yerel dinamiklerin daha fazla belirleyici olmasına yol açmakta.
Serbest piyasadaki güncel 50,14 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.140 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,20 oranında değişim kaydetmiştir.
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