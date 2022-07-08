8 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Temmuz 2022 Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira şeklinde seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 16'ya düşen dolar kuru, yeniden 17'ye yükselmişti. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 8 Temmuz'da aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 8 Temmuz 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

8 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın beşinci günü olan 8 Temmuz Cuma günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 17.2620 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.2444 liradan, satış fiyatı ise 17.2797 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde -0,14'lük bir değişim yaşayan euro da bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.5113 TL'den yapan euro şu anda 17.4844 TL alış ve 17.5382 TL satış fiyatına sahip.