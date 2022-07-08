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8 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Temmuz 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

08.07.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Temmuz 2022 Cuma tarihinde, yani haftanın beşinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 935,10 TL'den yapmıştı. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 8 Temmuz 2022 Cuma altın bilezik fiyatları...

8 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Temmuz 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

8 Temmuz Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 8 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

8 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

8 Temmuz günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 901,24 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 8 Temmuz 2022 itibariyle 888,57 TL alış ve 899,09 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 702,78 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 706,89 TL alış ve 707,03 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 643,70 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,10 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 534,18 TL alış ve 644,36 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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