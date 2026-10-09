9 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş

Euro/TL serbest piyasa satış fiyatı 55,42 TL olarak işlem görüyor. Euro, bugünkü işlem seansında %0,04'lük bir artış kaydederken, haftalık bazda 7 gün önceki 55,33 TL seviyesinden %0,16'lık bir yükseliş ile 55,42 TL'ye ulaştı. Bunun anlamı, bir euro, TL karşısında 0,09 TL değer kazanmış durumda.

Elinizde 1.000 euro bulunduruyorsanız, alış kuru üzerinden 55.410 TL karşılığında bozdurabileceksiniz. 5.000 euro içinse bu rakam 277.050 TL'yi buluyor. Euro/TL için son bir haftadaki değişimler incelendiğinde, 1 Ekim'de 55,33 TL ile başlayan değer, 5 Ekim'de 55,19 TL'ye kadar geriledikten sonra, 9 Ekim'e gelindiğinde 55,42 TL seviyesinde dengelenmiş bulunuyor.

Teknik analiz bağlamında, Euro/TL için destek seviyesi 55,22 TL, direnç seviyesi ise 55,52 TL biçiminde belirlenmiş durumda. Bugünkü EUR/USD parite değeri 1,1231 olarak kaydedilirken, günlük değişimi %0,18 olarak görülüyor. Ancak bu durumda, Euro/TL'nin genel hareketinin yatay seyrini koruduğu ve EUR/USD'nin sınırlı bir yükseliş yaşadığı dikkat çekiyor.

Güncel Euro Kuru

09 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,41 TL 55,42 TL %0,04





Güncel Döviz Kurları

09 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,32 TL 49,36 TL %0,17 İngiliz Sterlini 65,33 TL 65,35 TL %-0,05 İsviçre Frangı 59,38 TL 59,44 TL %0,30 Kanada Doları 34,70 TL 34,73 TL %0,24 Avustralya Doları 34,44 TL 34,48 TL %0,56 Çin Yuanı 7,37 TL 7,37 TL %0,27 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,28 İsveç Kronu 4,96 TL 4,96 TL %0,39





Öne Çıkan Pariteler

09 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1231 %0,18 GBP/USD 1,3242 %0,11 USD/JPY 158,16 %0,18 USD/CHF 0,8305 %-0,13





Son bir haftalık Euro/TL hareketinin grafiği, piyasadaki dalgalanmalar hakkında bilgi veriyor ve bu noktada 55,42 TL seviyesinin takip edilmesi gerektiği anlaşılıyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL, 55,42 TL seviyesinde işlem görürken, destek seviyesi 55,22 TL olarak belirlenmiştir. Bu noktada, fiyatın bu seviyelerin altında veya üstünde kalmasının piyasa üzerindeki etkileri açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca EUR/USD paritesindeki hareketlerin sınırlı olması, Euro/TL üzerindeki etkisinin de minimum düzeyde kalmasına neden olmaktadır. Bu seviyelerin takibi, potansiyel yön değişimlerini anlamak açısından kritik önem arz ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular