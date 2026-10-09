9 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş

Euro/TL serbest piyasa satış fiyatı 55,42 TL olarak işlem görüyor. Euro, bugünkü işlem seansında %0,04'lük bir artış kaydederken, haftalık bazda 7 gün önceki 55,33 TL seviyesinden %0,16'lık bir yükseliş ile 55,42 TL'ye ulaştı. Bunun anlamı, bir euro, TL karşısında 0,09 TL değer kazanmış durumda.
Elinizde 1.000 euro bulunduruyorsanız, alış kuru üzerinden 55.410 TL karşılığında bozdurabileceksiniz. 5.000 euro içinse bu rakam 277.050 TL'yi buluyor. Euro/TL için son bir haftadaki değişimler incelendiğinde, 1 Ekim'de 55,33 TL ile başlayan değer, 5 Ekim'de 55,19 TL'ye kadar geriledikten sonra, 9 Ekim'e gelindiğinde 55,42 TL seviyesinde dengelenmiş bulunuyor.
Teknik analiz bağlamında, Euro/TL için destek seviyesi 55,22 TL, direnç seviyesi ise 55,52 TL biçiminde belirlenmiş durumda. Bugünkü EUR/USD parite değeri 1,1231 olarak kaydedilirken, günlük değişimi %0,18 olarak görülüyor. Ancak bu durumda, Euro/TL'nin genel hareketinin yatay seyrini koruduğu ve EUR/USD'nin sınırlı bir yükseliş yaşadığı dikkat çekiyor.
09 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,41 TL
|55,42 TL
|%0,04
09 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,32 TL
|49,36 TL
|%0,17
|İngiliz Sterlini
|65,33 TL
|65,35 TL
|%-0,05
|İsviçre Frangı
|59,38 TL
|59,44 TL
|%0,30
|Kanada Doları
|34,70 TL
|34,73 TL
|%0,24
|Avustralya Doları
|34,44 TL
|34,48 TL
|%0,56
|Çin Yuanı
|7,37 TL
|7,37 TL
|%0,27
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,28
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,96 TL
|%0,39
09 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1231
|%0,18
|GBP/USD
|1,3242
|%0,11
|USD/JPY
|158,16
|%0,18
|USD/CHF
|0,8305
|%-0,13
Son bir haftalık Euro/TL hareketinin grafiği, piyasadaki dalgalanmalar hakkında bilgi veriyor ve bu noktada 55,42 TL seviyesinin takip edilmesi gerektiği anlaşılıyor.
Euro/TL, 55,42 TL seviyesinde işlem görürken, destek seviyesi 55,22 TL olarak belirlenmiştir. Bu noktada, fiyatın bu seviyelerin altında veya üstünde kalmasının piyasa üzerindeki etkileri açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca EUR/USD paritesindeki hareketlerin sınırlı olması, Euro/TL üzerindeki etkisinin de minimum düzeyde kalmasına neden olmaktadır. Bu seviyelerin takibi, potansiyel yön değişimlerini anlamak açısından kritik önem arz ediyor.
Serbest piyasa 55,41 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.410 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1231 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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