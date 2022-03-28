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Altın, dolar ve petrol fiyatında ibre aşağı döndü! Ünlü banka duyurdu: Altın bu tarihe kadar...

28.03.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş altın fiyatları ve petrol fiyatı gibi piyasalara olan etkileriyle ön planda olmaya devam ediyor. 28 Mart Pazartesi günü altın ve para piyasalarında renk kırmızıya dönerken yatırımcılar "Bugün gram altın, ons altın ne kadar? Dolar/TL kuru bugün kaç TL? Petrol fiyatları düştü mü, yükseldi mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte piyasalara ilişkin anlık, canlı, güncel rakamlar ve son dakika gelişmeleri…

Altın, dolar ve petrol fiyatında ibre aşağı döndü! Ünlü banka duyurdu: Altın bu tarihe kadar...

Gram altın, ons altın, dolar ve petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında müzakere umutlarını azaltan açıklamalar ve devreye alınan yaptırımlar, başta emtia fiyatları olmak üzere piyasalarda oynaklığı artırmaya devam ediyor. ABD, Rusya ve Batılı ülkelerin konuya dair açıklamalarındaki sert tonun sürmesi, savaşın bir müddet daha süreceği beklentilerini artırırken, bu durum küresel çapta gıda ve enerji fiyatlarının tetiklediği enflasyonist baskılara dair endişeleri gündemde tutuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalması ise barış umudunun sürmesini sağladı.

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Diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikalarında hızlı sıkılaşma sinyalleri vermesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da yükselen enflasyon karşısında Fed’in bu şahin duruşunu takip edeceği beklentileri tahvil piyasasında hareketliliğin sürmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle bir süredir 1900-1950 dolar aralığında sıkışan ons altın fiyatında yeni haftada oklar kırmızıyı gösterirken 1937 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın fiyatı da dolar kuru ve ons altındaki düşüşü takip ederek yönünü aşağı çevirdi. Haftayı 930 liranın üzerinde kapatan gram altın 28 Mart Pazartesi gününe yüzde 1 değer kaybederek 924 liradan başladı.

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DOLAR 14,80 SEVİYESİNE TUTUNDU

Veri akışının sakin olduğu günde dolar/TL kuru geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 14,80 seviyelerinde hareket ediyor. Euro/TL ise 16,25 liradan değerleniyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜZDE 4 DÜŞÜŞ

Petrol fiyatları, Çin’deki koronavirüs vakalarındaki artışın küresel faaliyeti etkileyeceği beklentileriyle geriledi. Geçen hafta 120,1 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 9,6 artışla 116,5 dolardan kapanmasının ardından yeni haftanın açılışında yüzde 4 değer kaybı ile 113,9 dolar seviyelerine geriledi. Fiyatlamalar üzerinde Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a karşı 3 günlük ateşkes kararı alması da etkili oldu.

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ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK 3 AYLIK SÜREÇ

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel çapta fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, emtia ve tahvil piyasalarındaki hareketliliğin ne yöne evrileceğinin risk algısının şekillenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Kanada merkezli uluslararası yatırım bankası TD Securities analistleri Fed’in faizleri mayıs ve haziranda 50, Temmuz ile Aralık arasındaki her toplantıda ise 25 baz puan arttırmasını bekliyor. Ancak bu altın fiyatları için olumsuz olan bu haberlere rağmen savaş tepkisi ile güvenli liman olan altın dirençli duruşunu koruyor.

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ANZ Bank analistleri ise yakın zamanda yayınlanan bir raporda altın fiyatlarına yönelik tahminlerini paylaştı. Buna göre küresel merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmaya başlıyor. Dolayısıyla kötüleşen tedarik zinciri kesintileri ve yükselen emtia fiyatları, Fed’in yıl boyunca daha agresif faiz artırımları yapmaya sevk edebilir. Analistlere göre bu durum, yatırımcıların altına olan iştahını azaltabilir. Ancak değerli metalin aşağı yönlü görünümü önümüzdeki altı ay boyunca 1,900 dolar civarında korunuyor. ANZ Bank stratejistleri ayrıca altın fiyatlarının önümüzdeki üç ayda 1.950 dolar civarında ve bu yıl için ortalama 1.900 dolar civarında işlem göreceğini tahmin ediyor.

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