Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...

Rusya-Ukrayna savaşı piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında hareketliliği artırdı. Savaş sonrası 2070 dolara kadar tırmanan ons altın bir süredir 1900-1950, gram altın ise 900-920 lira aralığında sıkışmıştı. Ons altın cuma günü 1958 dolar seviyelerinden değerlenirken, gram altın satış fiyatı ise bu hafta yüzde 1,57 kayıpla 919,35 liraya geriledi. Doğu Avrupa’da artan gerilim altın fiyatlarındaki hareketliliğe destek olmaya devam ederken analistlerden tahminler üst üste geldi. Uluslararası iki dev banka ons altın fiyatı için kritik bir değerlendirmede bulundu. Ünlü analist İslam Memiş ise, “Rusya-Ukrayna çatışmasında yeni gelişmeler olacak mı? Piyasalara etkisi nasıl olacak? Yatırımcılar neler yapmalı?" sorularına açıklık getirdi.

ULUSLARARASI DEV BANKALARDAN ALTIN TAHMİNİ

Kanada merkezli uluslararası yatırım bankası TD Securities analistleri Fed’in faizleri mayıs ve haziranda 50, Temmuz ile Aralık arasındaki her toplantıda ise 25 baz puan arttırmasını bekliyor. Ancak bu altın fiyatları için olumsuz olan bu haberlere rağmen savaş tepkisi ile güvenli liman olan altın dirençli duruşunu koruyor.

ANZ Bank analistleri de sıkı para politikalarının yatırımcıların altına olan iştahını azaltabileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte sarı metalin 1.900 dolar seviyesinin altına düşmesinin pek olası olmadığını söylüyorlar. ANZ Bank analistlerine göre kötüleşen tedarik zinciri kesintileri ve yükselen emtia fiyatları, Fed’i yıl boyunca daha agresif faiz artırımları yapmaya sevk edebilir. Bu, yatırımcıların altına olan iştahını azaltabilir. Analistler altın fiyatlarının önümüzdeki üç ayda 1.950 dolar civarında ve bu yıl için ortalama 1.900 dolar civarında işlem görebileceğini tahmin ediyor.

“ŞAHİN TONDA SÖYLEMLERLE PİYASA BASKILANIYOR”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise piyasaların bir süredir yatay seyrettiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Emtia ve dövizlerin belli bant aralıklarına sıkıştığını görüyoruz. Bir bakıyorsunuz yükselişler bir bakıyorsunuz düşüşler var. Ama genel itibariyle bir bant aralığında sıkışmış, belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu gözlemliyoruz. Tabii yatay bir seyir ve belirsizlik süreciyle birlikte yatırımcıların da kafası oldukça karışıyor. Kısa vadeli yatırımcılar pozisyon alamıyor uzun vadede alım fırsatı ise bir türlü gelmedi. Yukarıdan satmak isteyenlerin de o fırsatı bir türlü yakalayamadığını gözlemliyoruz. Biliyorsunuz Merkez bankaları faiz artırımı sürecine girdi. Amerika Merkez Bankası Fed 25 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı. Bu piyasalarda çok sert dalgalanmaya neden olmadı.

Tekrar hafta başında Fed başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı açıklamalarını da yakından takip ettik. Genelde yine şahin tondaki söylemde bu sürecin devam edeceğini anladık. Bu bizim için aslında sürpriz değil. Şahin tonda söylemlerle piyasaları baskılama devam eder. Faiz artışlarını yılda 4 kez yapmak suretiyle bu süreci devam ettirir demiştik. Fed faiz artırımı yaptıktan sonra tekrar Şahin tonda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bazı üyeler 50 baz puan artırmamız lazım, resesyon riskini ortadan kaldırmamız lazım ama bu faiz artırımı sürecinde de enflasyonla mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor diye açıklamalar yapıyor."

“EMTİALARDAKİ SERT DÜŞÜŞE OLANAK TANIMIYORLAR”

"Şimdi yeni bir taktik uyguluyorlar bu taktiği size açıklayacağım. Taktik şu Fed'in faiz artırım süreci ile birlikte normal şartlarda emtia fiyatlarının gerilemesi gerekiyor. Hatta sert bir şekilde gerilemesi gerekiyor. Mesela ons altının 1900 dolar seviyesinin altına, beraberinde gram altının 900 lira seviyesinde altına inmesi gerekiyor. Gümüşte de geri çekilmeler olmalıydı. Çünkü faiz artıran Merkez bankaları var” diyen İslam Memiş, “Faiz artıran Merkez bankaları karşısında emtia fiyatlarının bu süreçte baskılanması gerekiyor ama onlar için şöyle bir tehdit söz konusu. Emtia fiyatlarında baskılamayı bir gecede yapacak imkan var ellerinde. ABD, Avrupa ve Asya seansları açılır açılmaz altın ve gümüş satarak bunu yapabilirler. Bunu isterlerse istedikleri an yapabilirler. Bir anda ons altında gümüşte sert bir şekilde düşüşe neden olabilirler. Ancak yatırımcılar bunu bir yatırım fırsatı olarak görecek ve tekrar emtia alımı yapacaktır. Yani altın ve gümüş alacaklardır. Ancak bu bankalar bunu istemiyor. Yatırımcının dolardan uzaklaşarak güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş almasını istemiyorlar. Bunu engellemek için de emtialardaki sert düşüşlere imkan tanımıyorlar” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ İKİ HAFTA DAHA SÜREBİLİR

Ons altının 1900-1950 dolar aralığında sıkıştığını dile getiren İslam Memiş, “Öncesinde 2169 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın tekrar geriledikten sonra bu bant aralığına sıkıştırıldı. Ne aşağı ne de yukarı bu bant aralığını kıramadığını gözlemliyoruz. Yani ons altının sert bir şekilde düşmesi ya da çıkması baskılanarak engelleniyor ve ons altın belli bir bant aralığında sıkıştırılıyor böylece dolar yatırımcısının altın ve gümüşe geçiş yapmasının önü kesiliyor. Bir sonraki toplantıya da kadar da bu bant aralığındaki sıkışmanın devam edeceğini düşünüyorum. Piyasalara baktığımızda bu daralmanın taktiksel değişimden kaynaklandığını siz de göreceksiniz.

Gram altın da 900 ile 930 lira arasında bir bant aralığının dışına çıkamıyor. Bazen ons altın ya da dolar TL kurundan dolayı bandı aşsa da bunlar kalıcı olmayıp yine bu bant aralığına dönüyor. Mesela geçen hafta 895 lira seviyesine kadar gerilemiş ancak hemen toparladı. Çünkü ons altın da toparladı. Buradan gram altında da 900-930 bant aralığında bir sıkışmanın devam edeceği işaretini alıyoruz. Benzer durum gümüş için de geçerli. Dolayısıyla kontrollü bir şekilde önümüzdeki bir iki hafta boyunca bu sürecin devam edeceğini söylüyorum. O yüzden piyasalarda çok yüksek bir beklenti içine girmemek gerek. Ne dolar uçacak kaçacak ne de gram altın. Fed, bu taktikle birlikte bütün döviz kurlarında bütün emtia fiyatlarında kontrolü eline aldı. Muhtemelen 2 hafta boyunca istediği gibi piyasaları manipüle etmeye devam edeceğini tekrar belirtmek isterim” dedi.



