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Altın neden düştü? 21 Aralık Salı altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

20.12.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalarda yaşanan hareketlilik 21 Aralık gününde de devam ediyor. Bugün altın güne yükselişle başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası kurlarda ve altında düşüş yaşandı. Peki altın neden düştü? 21 Aralık Salıaltın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte son durum!

Altın neden düştü? 21 Aralık Salı altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Son günlerde yükselişe geçen altın ve dolar gün içinde önemli bir düşüş yaşadı. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar, 14.80 seviyesine kadar düşüş yaşadı. Altında da aynı şekilde düşüş gerçekleşti. Peki altın neden düştü? İşte 21 Aralık altın fiyatları...

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlangıç yapmıştı. Yükselişin sebebi ve kurdaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılmaktaydı. Dolar/TL'de geçtiğimiz Cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası tarafından doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunulmuştu. Bu müdahale sonrası dolar geçen haftayı 16.41 TL'den kapatmıştı.

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." açıklamasının ardından hem dolar ve euroda, hem de altında sert düşüş yaşandı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan bin 40 TL'ye kadar yükselmişti. Dolardaki düşüşün ardından gram altın 21 Aralık sabah saatlerinde 656,51 TL'ye kadar geriledi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün1.662,06 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın 21 Aralık sabah saatlerinde 1.040,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün 3.313,73 TL'ye kadar yükselen yarım altın 2.837,00 TL'ye geriledi.

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